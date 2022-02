Warnstreik: Lieken-Belegschaft in Wahrsow fordert mehr Lohn

Wahrsow

Die Belegschaft der Großbäckerei Lieken in Wahrsow ist enttäuscht und verärgert. Tarifverhandlungen im Januar wurden von den Vertretern der Angestellten abgebrochen, weil die Arbeitgeberseite ein Angebot gemacht hat, das weit von der Forderung der Angestellten abweicht. In den Verhandlungen stehen sich der Verband Deutscher Großbäckereien und die Gewerkschaft „Nahrung-Genuss-Gaststätten“ (NGG) gegenüber.

Angestellte fordern 5,5 Prozent mehr Lohn

„Wir fordern eine Lohnerhöhung von mindestens 5,5 Prozent“, sagt Rüdiger Adena, Regionsvorsitzender der NGG und Betriebsratsvorsitzender bei Lieken. Diese Anhebung der Löhne würde gerade der Inflation entsprechen. Die Arbeitgeber haben hingegen 2,1 Prozent mehr Lohn in diesem und weitere 2,1 Prozent im nächsten Jahr angeboten. „Das war sehr bescheiden“, beschreibt Rüdiger Adena die Verhandlung. „Als es dann die Begründung gab, alles sei teurer geworden und für die Belegschaft bleibe nichts übrig, haben wir die Verhandlungen abgebrochen“, sagt Adena.

Zwei Stunden traten Mitarbeiter der Großbäckerei Lieken in Wahrsow in den Warnstreik. Sie fordern 5,5 Prozent mehr Lohn. Quelle: Malte Behnk

Forderungen der Lieken-Mitarbeiter im Video:

Nur ein Viertel bekommt Facharbeiterlohn

Am Donnerstag hat ein Teil der etwa 400 Lieken-Beschäftigten in Wahrsow für zwei Stunden vor dem Werkstor gestreikt. „Wir möchten ein Zeichen setzen für die zweite Lohnverhandlung, die Anfang März ansteht“, sagt Rüdiger Adena. „Wir müssen mindestens einen Inflationsausgleich bekommen.“ Etwa drei Viertel der Mitarbeiter in Wahrsow sind als ungelernte Kräfte eingestellt. Sie bekommen einen Stundenlohn von 15,50 Euro. „Wenn die Bundesregierung den Mindestlohn noch in diesem Jahr auf 12 Euro anhebt, sind wir nicht mehr weit darüber“, so Adena. Den Facharbeiterlohn für Bäcker von 19 Euro pro Stunde würde lediglich ein Viertel der Mitarbeiter bekommen.

Rüdiger Adena ist Regionsvorsitzender der NGG und Betriebsratsvorsitzender bei Lieken. Er formulierte vor dem Werkstor die Forderungen der Angestellten. Quelle: Malte Behnk

Brotpreise sind gestiegen

Auch das Argument der Betriebsleitung, Lieken habe erhöhte Brotpreise auf dem Markt nicht durchsetzen können, lassen die Angestellten nicht gelten. „Ich habe daraufhin Lebensmitteleinzelhändler besucht. Es ist nicht wahr, die Brotpreise sind gestiegen“, so Adena. Er beklagt, dass auch aufgrund der Lohnsituation, jüngere Mitarbeiter die Firma schnell wieder verlassen oder gar nicht erst bei Lieken anfangen. „Die Betriebszugehörigkeit liegt im Durchschnitt bei 20 Jahren. Das heißt, es gibt viele alte und einige junge Mitarbeiter, aber nichts dazwischen“, kritisiert er. Für die Mitarbeiter, die zum Teil sogar aus Hamburg und Rostock nach Wahrsow kommen, gehe es bei Lohnsteigerungen nicht darum, sich „die Taschen voll zu machen“, sondern um den Erhalt ihres Lebensstandards. „Man muss sich die Fahrt zur Arbeit bei den steigenden Spritpreisen auch leisten können“, sagt Rüdiger Adena. Am 1. März gibt es einen weiteren Termin zur Tarifverhandlung zwischen der NGG und dem Verband Deutscher Großbäckereien.

Einzige Brotfabrik in MV

Lieken in Wahrsow ist die einzige industrielle Brotfabrik in MV. Das Unternehmen hat sechs weitere Standorte. Die Marken „Golden Toast“ und „Lieken Urkorn“ sind bundesweit bekannt. Das Unternehmen hat insgesamt etwa 2200 Angestellte und erzielte 2019 einen Umsatz von etwa 576 Millionen Euro.

Von Malte Behnk