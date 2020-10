Grevesmühlen

Für den kommenden Montag ruft die Gewerkschaft ver.di Beschäftigte der Kreisverwaltung Nordwestmecklenburg, der Stadtverwaltungen Wismar und Grevesmühlen und des DRK-Krankenhauses in Grevesmühlen auf, ganztägig ihre Arbeit niederzulegen.

Zwei Verhandlungsrunden ohne Ergebnis

Für die Beschäftigten der kommunalen Verwaltungen laufen aktuell Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. „Zwei Verhandlungsrunden in Potsdam haben bislang kein Ergebnis gebracht. Die Beschäftigten zeigen nun den Arbeitgebern, dass sie die Forderungen durchsetzen werden“, erklärt die zuständige Gewerkschaftssekretärin, Anne Claussen. Die letzte Verhandlungsrunde beginnt am 22. Oktober. „Bis dahin erwarten wir ein gutes Verhandlungsergebnis.“

Die Gewerkschaft fordert eine Entgeltsteigerung in Höhe von 4,8 Prozent, mindestens aber eine Erhöhung der Entgelttabellen um 150 Euro. Auszubildende und Studierende sollen 100 Euro mehr erhalten. „Weiterhin wird erwartet, dass 30 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung die Arbeitszeit in Ost an die Arbeitszeit in West angeglichen wird“, so Claussen. Beschäftigte in den neuen Bundesländern arbeiten noch 40 Stunden, in den alten Bundesländern arbeiten sie nur 39 Stunden.

Zwei Tage nur Notdienst im Krankenhaus

Zum wiederholten Mal wird auch das Grevesmühlener DRK-Krankenhaus in Grevesmühlen bestreikt. Dieses Mal soll am Montag und Dienstag fast zwei Tage durchgehend nur ein Notdienst gewährleistet werden. Die nicht-ärztlichen Beschäftigten verleihen damit ihrer Forderung nach einem eigenen Tarifvertrag Nachdruck.

Sie treffen sich ab 7.30 Uhr vor dem Krankenhaus. Um 8.30 Uhr startet eine Demonstration zur Malzfabrik in Grevesmühlen. Dort findet um 9.30 Uhr eine gemeinsame Kundgebung statt.

Dem Streikaufruf im Krankenhaus vorangegangen waren zwei Warnstreiktage im August. Die Gewerkschaft und die Beschäftigten kritisieren den einseitigen Abbruch der Tarifverhandlungen durch Krankenhaus-Geschäftsführer Jan Weyer. Im September warben zahlreiche Landtagsabgeordnete in persönlichen Gesprächen mit Jan Weyer für eine friedliche Einigung. Auch Nordwestmecklenburgs Kreistagsmitglieder hatten Landrätin Kerstin Weiss während der Kreistagssitzung am Donnerstagabend gebeten, sich dafür einzusetzen, dass die Tarifgespräche wieder aufgenommen werden.

Zu den Arbeitsniederlegungen rief ver.di nach einem abgelaufenen Ultimatum auf. Taprogge: „Wir bevorzugen Gespräche. Herr Weyer hatte die Chance, einen Arbeitskampf zu vermeiden. Wir würden die Streiks jederzeit absagen oder unterbrechen, wenn Herr Weyer an den Verhandlungstisch zurückkehrt.“

Für die Ärzte an den DRK-Krankenhäusern in Mecklenburg-Vorpommern gilt seit Jahren ein Tarifvertrag, der erst Anfang 2020 erneuert wurde. „Das ist gut und richtig. Die nicht-ärztlichen Beschäftigten wollen mit derselben Fairness behandelt werden“, so Taprogge.

Von Jana Franke