Boltenhagen

Lange war Boltenhagens Kurdirektor Martin Burtzlaff noch zuversichtlich, was den Jahreswechsel im Ostseebad angeht. Die Zeit ist schließlich nach dem Sommer die zweite Hochsaison des Jahres. Doch nun steht fest: Nicht nur das Neujahrsbaden findet nicht statt, auch alle anderen Veranstaltungen zum Jahreswechsel, die die Kurverwaltung organisiert hatte, sind abgesagt.

Konzerte und Partys sind abgesagt

Das gilt für das Konzert der Wolgakosaken am 28. Dezember im Festsaal ebenso wie für die Open-Air-Partys am 30. und 31. Dezember mit Livemusik am Strand. Auch die Kinder-Silvesterparty am Nachmittag des 31. Dezember und das Kinderfeuerwerk sowie das Neujahrskonzert müssen ausfallen. „Ich bin schon den ganzen Vormittag mit den Gastgebern im Ort in Kontakt, bei denen jetzt auch die Gäste absagen, weil sie unter 2G plus nicht anreisen wollen“, sagt Katleen Herr, Leiterin Marketing und Veranstaltungen der Kurverwaltung. „Anfang Oktober hatten wir alles kurzfristig organisiert. Dass ich jetzt allen wieder absagen muss, finde ich auch traurig“, bedauert sie am Montag.

Das Ostseebad hat sich herausgeputzt

Schon jetzt ist das Ostseebad Boltenhagen schön für die Einheimischen und Gäste geschmückt. Bunte Beleuchtung rund um den Kurpark sorgt für einen stimmungsvollen Lichterglanz. Den großen Tannenbaum auf dem Seebrückenkopf hat sich zwar gleich am Aufbautag die Ostsee geholt. Er soll aber in den nächsten Tagen ersetzt werden, denn Weihnachten ohne Tannenbaum auf der Seebrücke ist für Boltenhagen nicht vorstellbar.

Mit bunten Lichtinstallationen wurde Boltenhagen auch 2020 schon in Szene gesetzt. Quelle: Michael Prochnow

Absage zur Sicherheit der Gäste

Dass Mecklenburg-Vorpommern jetzt die Corona-Warnstufe „Rot“ ausgerufen hat, zeigt den Organisatoren im Ostseebad, dass der Tourismus in dieser ungewissen Zeit nicht planbar ist. Viele Gastgeber sind mit einer Häufung von Stornierungen selbst betroffen. „Dass wir die Partys absagen, sind wir der Sicherheit unserer Gäste und Einwohner schuldig“, sagt Martin Burtzlaff, Kurdirektor des Ostseebads Boltenhagen. „Ich bin aber der Hoffnung, dass wir in einer Woche oder 14 Tagen einen konkreten Plan von der Politik bekommen, was wann möglich ist“, sagt er. Gäste, die ins Ostseebad kommen wollen, werden jetzt tagesaktuell auf der Internetseite der Kurverwaltung über die Regelungen in MV informiert.

Volles Verständnis für politische Lage

„Ich habe volles Verständnis dafür, dass es eine schwierige politische Lage ist“, sagt Martin Burtzlaff. „Aber die Politik muss auch verstehen, dass die Unternehmer im Tourismus einen Rahmen brauchen, auf den sie sich verlassen können. Sie halten jetzt das notwendige Personal und die Waren vor.“ Zu kurzfristig könnten Hoteliers und Restaurantbetreiber nicht auf neue Regelungen reagieren. „Aber die Politiker haben Berater und Wissenschaftler, mit deren Wissen sie hoffentlich richtig entscheiden“, sagt Burtzlaff.

Alternative für Wintermarkt wird gesucht

Auch der geplante Wintermarkt im Kurpark ist aus Sicht der Veranstalter mit 2G oder 2G plus nicht wie gedacht durchführbar. Die Kurverwaltung arbeitet aber mit Hochdruck an einem neuen Konzept „Winterzauber“ als Ersatz. Weihnachtliche Speisen- und Getränkestände mit viel Abstand und an verschiedenen Standorten sind dafür angedacht. Das Konzept wird aber noch erarbeitet.

Gastronomen beobachten Lage von Tag zu Tag

Während die Hotels schon mit Stornierungen kämpfen, haben einige Gastronomen wie Dirk Schiewer, der das „Bistro Sommerlaune“ betreibt, ihre Türen noch nicht abgeschlossen. „Wir haben 2G plus am Wochenende ausprobiert, aber es war ein Desaster. Die Gäste wollen sich nicht noch extra testen lassen, wenn sie schon alle Impfungen haben“, sagt Schiewer. „Ich beobachte jetzt, wie sich die Lage entwickelt und entscheide von Tag zu Tag.“ Eigentlich wäre sein Bistro für Weihnachtsbrunch und Weihnachtsfeiern ausgebucht gewesen. Wahrscheinlich wird davon kaum etwas stattfinden. „Für uns ist diese 2G plus-Regelung wie ein Lockdown“, sagt der Wirt.

Silvester 2020 war Boltenhagen menschenleer

Vor Weihnachten 2020 und dem Jahreswechsel hatte es Mitte Dezember bundesweit einen Lockdown gegeben. Das Ostseebad Boltenhagen, wo sich ein Jahr zuvor noch Menschen auf den Wegen und der Seebrücke drängten, war so gut wie menschenleer. Noch hoffen die Touristiker, dass sich das in diesem Jahr nicht wiederholt.

Von Malte Behnk