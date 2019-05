Schönberg

Wie groß gerade das Interesse junger Menschen an einer guten Zukunft Europas ist, das zeigte sich am Mittwochabend in Schönberg. Rund 200 Gäste folgten der Einladung politikinteressierter Schüler zu einer Podiumsdiskussion über das Thema „Jugend für die Zukunft Europas.“ Das Gros waren Jugendliche und junge Erwachsene. Die 18-jährige Moderatorin Nora Rath sagte nach zwei Stunden angeregter Debatte: „Es freut mich, dass sich ganz viele junge Leute hier für Politik interessieren.“

Vor der Podiumsdiskussion antwortete Nora Rath auf die Frage, warum sie und 25 weitere Jugendliche aus der Region die Veranstaltung organisieren: „Uns liegt die Zukunft Europas als Jugendliche am Herzen, denn die Zukunft Europas ist auch unsere Zukunft.“ Auf Europa würden junge Menschen gerne Einfluss nehmen. Der 17-jährige Anton Spatzek, der ebenfalls moderierte, nannte einen weiteren Aspekt: „Es interessiert uns, mit Politikern direkt zu sprechen.“ Dazu war am Mittwochabend in der Kirche in Schönberg die Gelegenheit. Den Fragen der jungen Organisatoren und des Publikums stellten sich Jascha Dopp ( CDU) aus dem Schweriner Ministerium für Inneres und Europa, der energiepolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Philipp da Cunha, der AfD-Bundestagsabgeordnete Leif-Erik Holm, der FDP-Politiker Alexander Künzle sowie Niklas Nienaß ( Bündnis 90/Die Grünen) und Martin Molter (Die Partei). Die Zuhörer begrüßten jeden Politiker mit freundlichem Applaus.

Bildung, Umwelt, Klima: Das waren Schwerpunkte der Debatte zu „Jugend für die Zukunft Europas.“ Nora Rath erläuterte: „Bildung ist ein sehr heißes Thema – gerade für uns Schüler.“ Auf dem Podium sprachen sich alle Politiker dafür aus, dass mit der Hochschulreife in einem Land der EU auch ein Studium in jedem anderen Mitgliedsstaat möglich sein soll. Wichtig seien aber auch gute Voraussetzungen für diejenigen, die eine Lehre beginnen wollen. Jascha Dopp betonte: „Man muss mehr für Bildung tun auf europäischer Ebene.“ Leif-Erik Holm erwiderte: „Es darf nicht alles auf der europäischen Ebene reguliert werden.“ Die Kulturen seien unterschiedlich. Holm sagte auch, er wolle eine Zusammenarbeit in Europa, aber keinen europäischen Bundesstaat. Es gebe kein europäisches Volk, sondern eine große Vielfalt. Die „Völker in Europa“ würden keinen „Überstaat“ wollen. Das gelte auch für die Bildung. Der Liberale Andreas Künzle erwiderte: „Vor 200 Jahren hätte das vermutlich ein Hesse gesagt, wenn er so wie ein Bayer lernen soll.“ Christdemokrat Jascha Dopp erklärte, viele Schulen auch in Deutschland würden mithilfe europäischer Fördergelder saniert oder neu gebaut. Dopp betonte zudem: „Ich rede nicht gerne von Völkern, sondern lieber von Staaten.“

Nora Rath und Anton Spatzek brachten als zweites Thema den Schutz von Umwelt und Klima in die Diskussion. Andreas Künzle sagte: „Wir gehen nicht davon aus, das man das Klima allein in Deutschland retten kann. Wir müssen in ganz Europa etwas dafür tun.“ Jascha Dopp forderte: „Wir müssen in Europa mit gutem Beispiel vorangehen und die entsprechenden innovativen Technologien entwickeln.“ Niklas Nienaß von Bündnis 90/Die Grünen stimmte zu: „Wir müssen genau das tun. Wir müssen vorangehen.“ Sozialdemokrat Philipp da Cunha betonte: „Die nächsten Jahre sind entscheidend.“ Leif-Erik Holm sprach dagegen von einer „vermurksten Energiewende“ und „Augenwischerei“. Der AfD-Politiker sagte: „Ich warne davor, Hysterie zu verbreiten.“ Er habe den Eindruck, dass gerade in Deutschland manchmal Panik geschürt werde, wenn es um das Klima geht. Holm erhielt für diese Stellungnahme am Mittwochabend in Schönberg etwas Applaus aus den Reihen des Publikums. Viel Beifall bekam Moderator Anton Spatzek für seine Meinung: „Wir müssen in Deutschland etwas für das Klima tun, in ganz Europa und außerhalb von Europa.“

Der Moderator sagte auch, ablehnende Haltungen gegenüber Europa würden ihm Sorgen machen. Niklas Nienaß antwortete, Menschen in der EU müssten mehr zusammengebracht werden – und die Kultur stärker gefördert. Jascha Dopp betonte, es sei wichtig, dass die aktuellen Probleme in der Europäischen Union gelöst werden. Europa sei auch „ein riesiges Friedens- und Freiheitsprojekt.“ Martin Molter (Die Partei) sagte, gerade junge Menschen sollten sich auch in anderen Ländern der EU umsehen.

Nora Rath brachte ein weiteres Thema in die Diskussion: eine Frauenquote in Politik und Wirtschaft. Alexander Künzle und Leif-Erik Holm sprachen sich gegen eine solche Quote aus. Holm sagte: „Dann würden auch Männer benachteiligt.

Jugendliche und Erwachsene stellten aus den Zuhörerreihen heraus die Fragen, was die Politiker dafür tun wollen, damit der Nahverkehr in ländlichen Gegenden flächendeckend und günstiger wird, was getan werden kann, damit sich mehr Menschen an der Europawahl beteiligen und welche Chancen es gibt, undemokratischen Tendenzen entgegenzuwirken. Niklas Nienaß betonte, bei Bestrebungen gegen die Freiheit von Meinung, Justiz und Presse sei es wünschenswert, „klare Kante“ zu zeigen.

Nora Rath erklärte am Ende der zweistündigen Diskussion: Die Debatte und die zahlreichen Besucher in Schönberg machen Mut, in naher Zukunft wieder eine solche Veranstaltung zu organisieren.

Jürgen Lenz