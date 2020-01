Warum Hoverboards plötzlich nicht mehr erlaubt sind

Grevesmühlen

Zu Weihnachten haben unsere Kinder ein Hoverboard bekommen. Für alle, die ebenso ahnungslos sind, wie ich es bis Weihnachten war, das ist so etwas wie ein Skateboard, nur fährt man damit quer und elektrisch. Auf jeden Fall macht das Ding einen Heidenspaß. Nachdem ich anfangs mehrmals schwer gestürzt war, läuft es inzwischen richtig gut. Und zwar so gut, dass man dadurch auch bequem durch die Stadt fahren kann. Beziehungsweise könnte, oder besser konnte. Denn wie ich inzwischen erfahren habe, ist das mittlerweile verboten. Denn die Dinger sind schneller als 6 km/h und damit offiziell Fahrzeuge. Und die brauchen, willkommen in Deutschland, einen Sitz, eine Bremse, einen Lenker und entsprechende Beleuchtung. Hat das Ding aber alles nicht. Und darf deshalb nur, im „abgegrenzten nichtöffentlichen Verkehr“ benutzt werden, also nur im eigenen Garten oder im Wohnzimmer. Naja, was soll’s. Dann doch mit dem Pferd ins Büro. Obwohl, da fehlt die Beleuchtung. Darf ich dann überhaupt mit einem Pferd auf die Straße?

Der Autor

Von Michael Prochnow