Warum Unterstützung für den Lottihof in Seefeld wichtig ist

Dixi, der Pony-Wallach kapiert nicht so recht, was an diesem grauen Herbsttag eigentlich los ist auf dem Lottihof. Obwohl er noch gar nicht wirklich zu den Senioren seiner Gattung gehört. Schließlich können Ponys bis zu 50 Jahre alt werden. Doch immerhin, auf dem AktionTier-Hof in Seefeld ist Dixi mit seinen 33 Jahren der älteste Hofbewohner. Seit sechs Jahren lebt er dort.

Seine Geschichte erzählen Hof-Chefin Christine Geburtig und Vorstandsmitglied der ersten Stunde, Doreen Huff, dem Landrat von Nordwestmecklenburg, Tino Schomann. Der ist gemeinsam mit Kreistagspräsident Thomas Grothe vorbeigekommen, nicht nur um Dixi kennenzulernen und zu hören, wie das Pony auf den Gnadenhof gelangt ist – die beiden CDU-Mitglieder sind in erster Linie da, um ein vorweihnachtliches Geschenk zu überreichen.

10 000 Euro für den Lottihof

Ein Geschenk, über das sich alle, die den Lottihof betreiben und dort regelmäßig mithelfen wirklich freuen. 10 000 Euro gibt der Landkreis auch in diesem Jahr für jede Einrichtung, die sich dem Tierschutz widmet. Geld, das nicht nur die Tierheime in Roggendorf und Dorf Mecklenburg wirklich brauchen, sondern eben auch der AktionTier Gnadenhof in Seefeld.

Tino Schomann, Landrat von Nordwestmecklenburg, und Thomas Grothe, Kreistagspräsident überbringen dem Lottihof die frohe Kunde: Auch in diesem Jahr hat der Kreistag NWM entschieden, dass es 10 000 Euro Unterstützung für den AktionTier und Gnadenhof in Seefeld (Gemeinde Testorf-Steinfort) gibt. Quelle: Annett Meinke

Die 250 Tiere, die in Seefeld inzwischen ihr Zuhause haben und – es gibt so ziemlich alles, von Pferden über Esel, Alpakas, Schweinen, Ziegen, Federvieh, Katzen, Hunde – sind, wenn sie auf den Hof kommen, meist schon alt und krank. So wie Dixi, erfahren Schomann und Grothe.

Pony Dixi hatte Glück

„Dixi und zwei Pony-Kumpels lebten in Vitense bei einem älteren Ehepaar, das offensichtlich nicht mehr gut für sie sorgen konnte. Alle Ponys hatten die sogenannte „Hufrehe“, eine Entzündung der Huflederhaut, wobei sich die Hufkapsel von der Lederhaut löst.“ Diese Krankheit, erklären Geburtig und Huff den beiden Politikern weiter, ist eine ernste Erkrankung und kann dazu führen, dass das komplette Horn eines Hufes verloren geht, sich ablöst.

Dixi hatte Glück, seine beiden Kumpels nicht. Bei den beiden war die Erkrankung schon soweit fortgeschritten, dass die Tiere von der Tierärztin eingeschläfert werden mussten. Dixi siedelte auf den Lottihof über und hat seitdem, wie Doreen Huff stolz erwähnt: „Keinen Hufrehe-Schub mehr gehabt.“

Kreistag entscheidet parteiübergreifend für Unterstützung Tierschutz

Mit dem Geld, dass der Lottihof im vergangenen Jahr zum ersten Mal vom Landkreis erhalten hat, haben die Hofbetreiberinnen, wie sie gestehen, in diesem Jahr gar nicht gerechnet. „Nachdem Landrätin Kerstin Weiss nicht wiedergewählt wurde, die sich sehr für unseren Hof eingesetzt hat, waren wir nicht sicher, ob wir wieder gefördert werden.“, sagt Christine Geburtig.

Thomas Grothe klärt auf: „Die Entscheidung den Tierschutz im Landkreis zu unterstützen haben alle Kreistagsabgeordneten gemeinsam getroffen, parteiübergreifend. Das ist nicht die Entscheidung eines Landrats oder einer Landrätin. Sie können anregen, hinweisen und vorschlagen. Doch den Beschluss fällen die ehrenamtlichen Kreistagsmitglieder.“

Spender und Paten Die 10 000 Euro, die der AktionTier Lottihof in Seefeld vom Landkreis Nordwestmecklenburg in diesem Jahr erhält, wird vor allen Dingen in Futter und in Tierarztkosten fließen. Der Lotti-Gnadenhof finanziert sich vor allen Dingen über Spenden und Patenschaften. Spender und Paten sind immer willkommen. Adresse: Waldweg, 23936 Testorf-Steinfort Telefon: 01 73 - 60 02 85 2

Jüngster Zugang auf dem Hof: Jungspund Keira

Auch den jüngsten Zugang auf dem Lottihof lernen die beiden Lokalpolitiker an diesem Tag kennen: Keira, eine kleine Mischlingshündin, die aus dem ungarischen Tierschutz stammt. Mit ihren fünf Monaten ist sie noch ein Welpe und dementsprechend hippelig und unerzogen. Am liebsten würde sie jeden, der da ist an diesem Tag und sich für sie interessiert, anspringen und seine Hand in das kleine Maul nehmen.

Die kleine Keira (5 Monate) Neuzugang auf dem AktionTier Lottihof in Seefeld wird auf dem Hof verbleiben. Sie wird nicht vermittelt. Quelle: Annett Meinke

Keira wird dauerhaft auf dem Lottihof bleiben, erklärt Christine Geburtig. „Sie geht nicht in die Vermittlung.“ Hannelore Joswig, ehemalige Vorstandsvorsitzende, die mit auf dem Hof lebt und die Mutter von Geburtig ist, hat sich der kleinen Hundedame angenommen. Sie ist es, die mit Keira jetzt auch zum Hundetraining geht. Damit das mit der Sozialisierung klappt. Schließlich gibt es viele ehrenamtliche Helfer und Besucher, die den Lottihof zu jeder Jahreszeit besuchen. Die Keira nicht alle anspringen darf.

Kindern Tierschutz nahebringen

Auch wenn durch Corona die Anzahl der Kinder, die sonst regelmäßig am Sonnabend auf den Lottihof kamen, um mitzuhelfen, deutlich gesunken ist, wie Geburtig dem Landrat erklärt, es kommen nach wie vor Schulkassen, Kita-Kindergruppen, Ferienkinder und Familien vorbei. Das Anliegen der Betreiber des Lottihofes ist es, vor allen Dingen Kindern beizubringen, was Tierhaltung bedeutet. Auch Senioren fühlen sich offensichtlich wohl auf dem Lottihof. Sie kommen immer wieder, wie Geburtig sagt, zu den Tieren und zum Kaffeetrinken, weil sie sich hier so wohl fühlen.

