Kati Eggert vom Verein „Haus des Kindes“ in Schönberg hat zu einer Besichtigung in das „Kinderhaus am Oberteich“ geladen. Seitdem die Diskussion um die auch in diesem Jahr in der Stadt erneut fehlenden Hortplätze – 44 an der Zahl – öffentlich wurde, muss auch sie sich manchmal rechtfertigen. Sie muss die Fragen von verzweifelten Schönberger Eltern beantworten, die wissen wollen, warum der Verein nicht auch in diesem Jahr einer Überbelegung seiner Hortkapazitäten zustimmt.

Obwohl es nur eine Zulassung für 115 Hortplätze für das Kinderhaus gibt, wurde per Sondergenehmigung vom Amt in den vergangenen Jahren oft überbelegt, wurden mal 123 Hortkinder und per Spitzenbelegung im vergangenen Jahr sogar 140 Hortkinder im „Kinderhaus am Oberteich“ betreut.

Genug Raum für Kinder gäbe es im „Kinderhaus am Oberteich“ in Schönberg, nur müssten die beiden Gebäude, Haupthaus und das kleinere Pfadfinderhaus renoviert und ausgebaut werden. Quelle: Annett Meinke

Mehr als beengt

„Wir können das als Dauerlösung nicht hinnehmen. Dann ändert sich nie etwas. Überbelegung bedeutet, Kinder aufzubewahren. Das ist nicht die Art von Hortbetreuung, die den Kindern zusteht und für die wir als Verein stehen.“, sagt Kati Eggert.

Sie öffnet die Tür zum Hausaufgabenraum. Er ist klein, ein langer Tisch an der Wand, drei weitere Tische stehen im Raum. Nicht mehr als 20 Kinder finden hier mit einem Mal Platz. Eine ähnliche Situation zeigt sich im Speiseraum, im Videospielraum, eigentlich überall dort, wo sich Hortkinder aufhalten können.

140 Hortkinder wurden zeitweise in der Kita am Oberteich in Schönberg betreut - und nur so ein kleiner Raum steht für Schulaufgaben zur Verfügung. Quelle: Annett Meinke

„Was meinen Sie, was im Eingangsbereich los ist, wenn alle 115 Schüler auf einmal hier ankommen?“, fragt Kati Eggert. Beim Rundgang durch das „Kinderhaus am Oberteich“, das zum Teil wunderschöne Räume wie den bei allen Kita-Kindern und Hortkindern beliebten Sport- und Turnraum beherbergt, aber auch viele renovierungsbedürftige Ecken – unter anderem ein gänzlich leer stehendes Dachgeschoss – wird klar, dass es in der kalten Jahreszeit, dann, wenn die Kinder nicht draußen spielen können, tatsächlich sehr beengt zugeht. Das ist schwierig, nicht nur in Corona-Zeiten – nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Erzieher.

Kati Eggert, Geschäftsführerin des Schönberger Vereins „Haus des Kindes“, im neuen Mehrzweckraum der Schönberger „Regenbogen-Kita“ im ehemaligen Alten Schützenhaus (Fenster zur Lübecker Straße hinaus). Quelle: Annett Meinke

Seit Jahren im Gespräch mit Stadt und Landkreis

„Auch für unsere Mitarbeiter ist das auf Dauer nicht zumutbar.“, sagt Kati Eggert. Deshalb hat der Verein die Reißleine gezogen und in diesem Jahr gesagt: Bei 115 ist Schluss. Auch wenn Kati Eggert und ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Not der Eltern nicht kalt lässt.

„Seit Jahren diskutieren wir immer wieder mit der Stadt und dem Landkreis. Jedes Jahr über dieselbe Sache. Unzählige Gespräche, die am Ende nie eine akzeptable Lösung bringen.“, sagt Eggert.

Dabei hätte der Verein eine, aus seiner Sicht, perfekte Lösung anzubieten. Auf dem Gelände des Kinderhauses befindet sich das alte „Pfadfinderhaus“, so zumindest wird das Haus genannt.

Ein Teil des kleinen Hauses dient heute als Werkstatt für den Hausmeister des Kinderhauses. Dieses Haus hat der Verein gekauft und würde es lieber heute als morgen renovieren und für das Angebot von weiteren Hortplätzen nutzen. Doch dazu benötigt der Verein Geld. Geld von der Stadt, vom Landkreis, vom Land, vom Bund und vielleicht aus Europa. So ein Bauprojekt kann der Verein nicht alleine schultern.

Erfahrung mit komplexem Bauprojekt

Kati Eggert hat Erfahrung mit komplexen Bauprojekten zum Wohl der Kinder ihrer Stadt. Im schwierigen Corona-Jahr 2020 wurde die neue „Regenbogen-Kita“ neben dem alten Kino in Schönberg fertig. Ein Projekt, das die alte Regenbogen-Kita, die auch marode, alt und viel zu klein war, durch einen hellen und modernen Neubau, in Verbindung mit dem restaurierten „Alten Schützenhaus“ ersetzt hat.

Doch die Antworten der Stadt und des Landkreises bezüglich des Pfadfinderhauses seien immer dieselben: Für einen Aus- oder Umbau gäbe es keine Fördermittel. „Weil es keinen Rechtsanspruch auf Hortplätze gibt. Vielleicht aber auch, weil ab 2025 die Ganztagsschule kommen soll und dann die Schulen selbst die Kinder betreuen sollen.“ Doch wirklich schlüssig findet Kati Eggert all die Erklärungen nicht.

Wird auf diesem Parkplatz neben dem „Kinderhaus am Oberteich“ in der Schönberger Amtsstraße die Containeranlage für den neuen Jugendklub entstehen? Quelle: Annett Meinke

Die Sache mit der Containeranlage, die auf dem Parkplatz neben dem Kinderhaus entstehen soll, in der der Jugendklub der Stadt und vorübergehend auch Hortplätze zur Verfügung gestellt werden sollen, betrachtet man im Verein auch eher skeptisch.

Es sei zwar gut, eine Notlösung zu haben, sagt Eggert, aber mehr sei das eben nicht. Die Gefahr bestünde, dass das Ganze dann erneut zu einer unangemessenen Dauereinrichtung werde.

Von Annett Meinke