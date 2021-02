Warum der Genialwarenladen in Paetrow Herzen höherschlagen lässt

Paetrow

In einer Zeit, in der der Alltag in einer Corona-Schleife gefangen scheint, wächst die Sehnsucht nach den kleinen, einfachen Dingen.

Es gibt Menschen, die seit dem zweiten Lockdown noch viel regelmäßiger als zuvor vorbeischauen, erzählt Simone Jürß, Inhaberin des Genialwarenladens in dem kleinen Dörfchen Paetrow in der Nähe von Mühlen Eichsen.

Sie sagten dann in letzter Zeit sehr oft so Dinge wie: „Ist das schön, dass wenigstens dieses Geschäft noch offen ist. Dass es hier so gemütlich ist. Dass es hier so schöne Dinge gibt.“ Und es geht wohl auch um die Möglichkeit, so Jürß, einfach immer mal wieder einen entspannten Schnack mit jemandem außerhalb des eigenen Hausstandes zu halten.

Auch im Winter, auch während Corona offen: der Genialwarenladen in Paetrow in der Nähe von Mühlen Eichsen (Nordwestmecklenburg) Quelle: Simone Jürß

Einfach genial und offen

Dass das Sortiment besonders ist – eines, hinter dem die Philosophie steht: „Genial ist, was einfach ist.“ –,hat sich herumgesprochen. Erst im vergangenen Jahr hat Jürß den Laden auf ihrem Hof, der eine lange Familiengeschichte hat, eröffnet.

Was Leute, die nicht so oft vorbeischauen, aber offenbar nicht wissen, ist, dass der Laden, der sowohl Lebensmittel als auch Drogerieartikel anbietet, auch im zweiten Lockdown geöffnet bleiben darf. Immer wieder klopfen Menschen vorsichtig an die Tür, sagt Jürß. Und sind dann freudig überrascht, dass tatsächlich offen ist.

Stammkunden, die immer wiederkommen, um sich mit Fleisch- und Wurstwaren vom Arche-Hof Domäne Kneese in Bioqualität und mit frischen Eiern, die gleich vom Nachbarn in Paetrow kommen, einzudecken, wissen natürlich, dass und wann sie vorbeischauen können.

Zum Sortiment gehören unter anderem Sauerfleisch, Leberwurst, Mett und Bockwurst im Glas, luftgetrocknete Salami und Mettwurst. „Inzwischen kommen sogar Leute aus Wismar regelmäßig“, sagt Jürß.

Simone Jürß, Inhaberin des Genialwarenladens in Paetrow Quelle: Annett Meinke

Interesse an regionalen Produkten

Dabei fällt der Ladeninhaberin seit einiger Zeit auf, dass das Interesse an regionalen Produkten steigt. „Das sind längst nicht mehr nur die, die sich schon immer für Bio-Produkte interessiert haben“, betont Jürß. „Immer öfter sind es die ganz normalen Leute, die nun ganz genau wissen wollen, woher ein Produkt kommt. Die inzwischen auch bereit sind, für gute Qualität und Waren aus der Region mehr zu bezahlen.“

Nicht nur für Fleisch und Wurst vom Arche-Hof Domäne Kneese interessieren sich immer mehr ihrer Kunden. Auf dem Arche-Hof werden unter anderem alte Schweinerassen, wie das Bunte Bentheimer Schwein, das Angler Sattelschwein und das Wollschwein, gehalten und verarbeitet. Ebenso Rinder der Rasse Deutsch Angus, die ganzjährig im Freiland auf Flächen des Biosphärenreservats Schaalsee weiden.

„Drogerieartikel sind derzeit auch gefragt“, erzählt Jürß. Die flüssigen und festen Naturseifen, Körper- und Handduschen und was sonst noch so an Körperpflegemitteln im Laden angeboten wird, werden in den Dreescher Werkstätten in Schwerin hergestellt.

Natürlich (und) Tierwohl

Das Besondere am Angebot des Paetrower Ladens, in dem es auch Schokolade und Kaffee gibt, ist die Kooperation, die Jürß mit Behindertenwerkstätten und kleinen Manufakturen aus der Region eingeht.

Bei der Auswahl ihrer Produkte – auch bei den Fruchtaufstrichen, die die Inhaberin selbst herstellt – legt sie Wert auf die ausschließliche Verwendung naturbelassener und natürlicher Rohstoffe, die Gewährleistung des Tierwohls und die Wertschätzung der Leistung der Menschen, die diese Dinge hergestellt haben.

Adresse und Öffnungszeiten Genialwarenladen, Gadebuscher Str. 6 (direkt an der B 208), 19205 Paetrow, Telefon: 03 88 6 – 70 59 888E-Mail: info@genialwarenladen.de Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 12.30 UhrWebseite: www.genialwarenladen.de

Winterwanderung nach Paetrow

Wem also in diesem Corona-Winter, der noch ein bisschen andauern wird, die Decke wieder einmal auf den Kopf fällt, sollte einmal zu einer Winterwanderung nach Paetrow aufbrechen. Dass die AHA-Regeln (Abstand halten, Hygiene beachten, Alltagsmaske tragen) im Genialwarenladen gelten, ist selbstverständlich. „Damit haben unsere Kunden keine Probleme“, sagt Jürß. „Ich habe noch nie erlebt, dass hier jemand ohne Maske reingekommen wäre.“

Von Annett Meinke