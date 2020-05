Lüdersdorf

Ein öffentliches Konzert des Lüdersdorfer Fanfarenzuges am 1. Mai mitten im Wohngebiet Am Brink? Gut, das ist nicht so ungewöhnlich. Aber mit Ordnern, Polizeifahrzeug und Mundschutzmasken? „Weil es eben kein Konzert ist, sondern eine Demonstration“, erklärt Thomas Kaul, der Vorsitzende des Vereins, der den Fanfarenzug betreibt. „Wir dürfen offiziell nicht auftreten, wir dürfen nicht proben. Da bleibt nur eine Demo. Und das machen wir jetzt auch.“

Anzeige

So seltsam die Situation in dem Wohngebiet auch anmutet – die Musiker tragen teilweise Mundschutz, stehen alle mindestens zwei Meter auseinander, und aus einem Polizeiwagen heraus beobachten zwei Beamtinnen die Szene – so ernst ist die Lage. „Für Sportvereine gibt es Hilfen, für uns aber nicht. Niemand kümmert sich darum, was aus Vereinen wie dem Fanfarenzug wird in dieser Zeit“, erklärt Thomas Kaul.

Weitere OZ+ Artikel

Keine Auftritte – kein Geld

Ein Dutzend Auftritte hätte der Fanfarenzug seit Mitte März gehabt, die Aufwandsentschädigungen, die die Musiker dafür erhalten, sind ein wichtiges Standbein des Vereins – doch das ist komplett weggebrochen. Und die Aussichten sind düster, Veranstaltungen wird es in den nächsten Wochen und Monaten voraussichtlich nicht geben.

Auch deshalb hat Kaul die Musiker an diesem Nachmittag in dem Wohngebiet versammelt, im Anschluss an die Demo gibt es eine Unterschriftenaktion, der Brief geht direkt nach Schwerin. Die Forderung: Auch Musikvereine brauchen Hilfe!

Mitglieder des Fanfarenzuges Lüdersdorf spielen am 1. Mai in der Straße Am Brink. Quelle: Michael Prochnow

Alle 14 Tage eine Demo

Wie der Vorsitzende erklärt, will der Fanfarenzug die Aktion vom 1. Mai regelmäßig wiederholen. Alle 14 Tage würden sie notfalls spielen beziehungsweise demonstrieren. „Bis es ein Ergebnis gibt und wir entweder auftreten oder wenigstens proben dürfen.“ Zum Glück brauchen sie keine Miete zahlen für die Probenräume, die fällt in der Sporthalle in Wahrsow nur an, wenn die Musiker auch tatsächlich dort üben. Doch Thomas Kaul und den anderen Musikern geht es um mehr als nur um finanzielle

Der Vorsitzende des Fanfarenzuges Lüdersdorf, Thomas Kaul. Quelle: Michael Prochnow

Unterstützung. Nämlich auch um die Anerkennung. Zwar sind die mehr als 30 Männer, Frauen und Kinder alle ehrenamtlich im Einsatz. Das allerdings regelmäßig und auf Bestellung. Denn zum Beispiel ist das Grevesmühlener Stadtfest ein fester Termin im Kalender des Fanfarenzuges – und was wäre Mecklenburgs größter Umzug ohne die Musik? Das Straßenfest in Grevesmühlen ist auch gestrichen, das Schützenfest in Bad Schwartau gleichsam. Ob in diesem Jahr überhaupt Großveranstaltungen stattfinden, das steht in den Sternen. Insgesamt 32 Auftritte hatte Thomas Kaul für 2020 fest gebucht.

Die Geschichte des Fanfarenzuges 1967 gründet die Polytechnische Oberschule „Siegfried Apportin“ im Lüdersdorfer Ortsteil Wahrsow einen Fanfarenzug. Am 1. Mai 1968 tritt er zum ersten Mal in der Öffentlichkeit auf. 1973 spielen die Musiker aus der Gemeinde Lüdersdorf bei den Weltfestspielen der Jugend und Studenten in Berlin. 1993 löst sich der Fanfarenzug auf — wie viele Gruppen in der Nachwendezeit. Vier Jahre später gründet er sich erneut. Er wird Teil der Gemeindewehr Lüdersdorf. 2007 bekommt er den Jugendkulturpreis des Landkreises Nordwestmecklenburg. Wenige Jahre später löst sich die Gruppe wieder auf. 2013 gründet er sich jedoch erneut. Mehr als 30 Musiker gehören zum Verein.

Unterstützung vom Herrnburger Sportverein

Die Lüdersdorfer Musiker, das merken die Zuschauer im Wohngebiet sofort, haben Spaß an ihrer Aktion. An der Musik, an der Gemeinschaft, an all dem, was ein Vereinsleben ausmacht. Wenn es denn eins gäbe. „Wir müssen dafür sorgen, dass das erhalten bleibt“, mahnt Thomas Kaul. Und dafür braucht es Unterstützung. Und eben nicht nur für die Sportvereine und die Bundesliga. „Sondern auch für alle anderen.“ Der Herrnburger Sportverein war ebenfalls mit Mitgliedern vor Ort, um die Musiker zu unterstützen.

Mit Ordner und Polizeiüberwachung – so hat der Fanfarenzug noch nicht gespielt. Quelle: Prochnow

Wie kompliziert es ist, sich überhaupt Gehör zu verschaffen, das hatte Thomas Kaul schon im Vorfeld gemerkt. Denn eine Demonstration in Corona-Zeiten anzumelden und durchzuführen, das erfordert eine Menge Logistik. Und so begann an diesem Nachmittag das Konzert auch nicht mit der Vorstellung des Fanfarenzuges, sondern mit einer Belehrung der Teilnehmer. Denn die mussten sich an die Abstandsregel halten, die Anweisungen der Ordner befolgen und – wer nicht gerade ein Blasinstrument zu bedienen hatte – sollte einen Mundschutz tragen.

Mitglieder des Fanfarenzuges Lüdersdorf spielen am 1. Mai in der Straße Am Brink. Quelle: Michael Prochnow

Lesen Sie auch:

Von Michael Prochnow