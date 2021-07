Warum die Strandkinnings aus Boltenhagen so gute Nachbarn sind

Boltenhagen

Wer gute Nachbarn hat, möchte sie in der Regel nicht missen. Im besten Fall ist man sogar befreundet, steht einander bei, besucht einander und feiert gemeinsam Feste. Wenn das dann auch noch zwischen Jung und Alt funktioniert, geht es gar nicht besser.

Solche Nachbarschaftsgeschichten gibt es tatsächlich immer wieder – eine davon spielt im Ostseebad Boltenhagen. Da sind die Kinder der DRK-Kita „Strandkinnings“ auf der einen Seite. Gleich neben ihrer Kita befindet sich eine Wohnanlage für betreutes Wohnen, die ebenfalls das DRK Nordwestmecklenburg betreibt. Der Garten der Senioren und der Garten der Kinder liegen direkt nebeneinander. „Schon allein die Kinder beim Spielen beobachten zu können, ist für uns wie abwechslungsreiches Kino“, sagt Erika Werner (82). Gemeinsam mit ihrem Mann Günter (87) lebt sie seit Anfang 2019 in einer großen Wohnung in der Wohnanlage.

Erika Werner (82, Mitte) mit ihrem Mann Günter (87, rechts) singen gern mit den Kindern der benachbarten Kita „Strandkinnings“ in Boltenhagen. Quelle: Beate Poschlod

Auf Augenhöhe

Die Werners stammen ursprünglich aus Erfurt. Beide waren Lehrer – er für Deutsch und Kunst, sie für Deutsch und Russisch, später auch Philosophie. Als sie in Rente gingen, kaufen sie sich ein Haus in Redewisch. Die Ostsee liebten die Werners schon immer. Sie wurden älter und einiges beschwerlicher, also schauten sie sich nach einer Wohnung im betreuten Wohnen um und fanden sie beim Deutschen Roten Kreuz in Boltenhagen. Sohn und Enkel leben in der Nähe. Der eine in Travemünde, der andere in Hamburg.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es sei auch die Art, wie die Kita-Kinder und ihre Erzieherinnen mit den Senioren umgehen, sagen die Werners, die ihnen zusagt. Nicht so auf Oma-Opa-Betuddeln gemacht, so von oben herab. „Wenn die Kinder uns zum Beispiel zum Liederkreis, zum gemeinsamen Singen einladen“, erzählt Erika Werner, finden sie immer eine hübsch gezeichnete Einladung in ihrem Briefkasten. Da steht dann drauf: „Liebe Nachbarn, heute möchten wir Sie zu unserem nächsten Liederkreis einladen. Am Donnerstag, den 22. Juli, werden wir Sie um 10 Uhr in Ihrem Garten erwarten. Bis dahin alles Gute. Liebe Grüße senden die Strandkinnings. Hoffentlich gefällt Ihnen unser Musikvorschlag.“ Alle vier Wochen singen und musizieren die „Strandkinnings“ gemeinsam mit ihren älteren Nachbarn.

60 Jahre miteinander verheiratet

Dieses Mal konnte auch Günter Werner, der eine längere Krankheitsepisode mit Krankenhausaufenthalt hinter sich bringen musste, mit dabei sein. Das Ehepaar, das bald seinen 60. Hochzeitstag feiert, ist froh, wieder vereint zu sein. Es war Erika Werner, die irgendwann sehr resolut entschied, dass ihr Mann das Krankenhaus verlassen müsse. Gegen den Rat der Ärzte. Sie spürte einfach, sagt sie, dass er sein Zuhause brauchte. Wozu auch immer. Entgegen der Prognose erholte er sich, und das auch mit der großen Hilfe aller, die sie unterstützten, vom DRK, vonseiten der Arztpraxis, die das Ehepaar betreut.

Günter Werner, der sich nun entweder mit einem Rollator oder im Rollstuhl vorwärts bewegt, erzählt, wie er und seine Frau sich kennengelernt haben: „Sie hat damals in einem kleinen Bilderladen in Erfurt gearbeitet, und ich habe Kunst und Pädagogik studiert und bin immer in diesen Laden, um eine Postkarte zu kaufen.“ Er bezeichnet seine Frau als das Beste, „den größten Glücksfall, der mir in meinem ganzen Leben passiert ist“. Und er schwärmt, dass sie all die Jahre dieselben Interessen teilten. Kunst und Kultur sind wichtig im Leben der Werners. Erika Werner zeigt die beeindruckende Bibliothek, die das Ehepaar besitzt.

Über die kleine Charlotte Barth mit Flöte und Erzieherin Natalia Giewald am Akkordeon freuten sich die Senioren der DRK-Anlage Betreutes Wohnen in Boltenhagen besonders. Quelle: Beate Poschlod

Liebe zur Kunst verbindet

An den Wänden der großen Wohnung der Werners hängen unzählige Gemälde. Große und kleine. Günter Werner hat sie alle gemalt. Ein Selbstporträt zeigt den ehemaligen Kunstlehrer, der immer mehr von einem Künstler als von einem Lehrer gehabt zu haben scheint. Auch im Flur der Wohnanlage sind seine Ansichten von der Steinbecker Küste, unweit von Boltenhagen zum Beispiel, zu besichtigen.

Die Werners fühlen sich wohl in Boltenhagen. Die Nachbarschaft zu den Kindern tut ihnen gut, ebenso wie vielen anderen Senioren, die in der Wohnanlage wohnen. Günter Werner hofft, sich vielleicht noch ein bisschen mehr zu erholen und dann gemeinsam mit den „Strandkinnings“ zu malen, ihnen etwas über die Kunst zu erzählen, die ihm und seiner Frau so viel bedeutet. Farben und Material, das er selbst nicht mehr in dem Umfang wie früher nutzt, hat er bereits in die Kita gegeben.

Von Annett Meinke