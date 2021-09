Grevesmühlen

Ines Moll-Klemp (56) entstammt einer Familie, die man in Grevesmühlen gut kennt. Ihr Vater Hans-Joachim Moll (79) ist ein Grevesmühlener Original, so könnte man sagen. Unter anderem bekannt als der Stadtweihnachtsmann, der zu jedem Weihnachtfest in Grevesmühlen dazugehört wie die Tanne auf dem Marktplatz, wie es schon einmal in einem Artikel in der Zeitung über ihn hieß. Der auch als Stadtausrufer, Hochzeitsbitter und plattdeutscher Schauspieler reüssiert.

Ärztin, Hebamme oder Künstlerin?

Auch die kleine Ines Moll-Klemp entdeckt das Kreative, Künstlerische schon früh für sich. Bereits mit drei Jahren begann es sie zu packen. Sie fing an zu kneten – und tatsächlich, sagt sie lachend: „Man konnte schon etwas erkennen.“ Mit bereits vier Jahren hätte sie genau gewusst, was sie einmal werden wolle. Wenn ihre Schulnoten später einmal gut genug wären, Ärztin. Wenn es dafür nicht reichen würde, Hebamme. Und wenn gar nichts davon klappt, würde sie eben einfach ihrem Herzen folgen und Künstlerin werden.

Sie wurde Ärztin, – Zahnärztin –, und nebenbei auch Künstlerin und noch vieles mehr. Unter anderem kümmert sich Ines Moll-Klemp, die mit ihrem Mann Thomas Klemp eine Zahnarztpraxis in Grevesmühlen, in der Nähe der Malzfabrik betreibt, auch um Sterbende, insbesondere um Kinder, die an einer unheilbaren Krankheit leiden, oder um Kinder, deren Eltern versterben, – die Hilfe brauchen im Umgang mit dem Unfassbaren.

Fliegende Boote schweben zwischen den Welten

Vielleicht ist all die Kunst, die sich im und am Haus der Moll-Klemps befindet, Ehemann Thomas ist ebenfalls künstlerisch äußerst aktiv, auch die perfekte Umwandlung von überreichlich vorhandener Energie. „Ich habe ständig irgendwelche Ideen, die mir im Kopf herumschwirren“, sagt Ines Moll-Klemp während sie die Kunstgegenstände zeigt, die überall im Haus verteilt sind und in der Werkstatt im Keller des Hauses lagern. Sie hätte Exponate, um mindestens vier Ausstellungen damit zu füllen.

Da sind zum Beispiel die fliegenden Schiffe, die an Aufhängungen durch die Räume schweben, weil sie auf diese Weise so herrlich die Fantasie anregen. Boote, die sich überallhin bewegen können, auch in ferne Welten. Viele Schiffe und Boote, so um die 40, hat sie bereits angefertigt. Ein paar dieser Exponate sind jetzt in der Ausstellung in der St.-Nikolai-Kirche in Grevesmühlen zu bewundern, die noch bis Anfang Oktober läuft.

Die meisten der Boote hat sie verschenkt oder in ihren Praxisräumen ausgestellt. „Boote haben für mich etwas von Aufbruch und Gemeinsamkeit. Wir sitzen in einem Boot und los geht das Abenteuer. Wir entdecken neue Welten, lassen das Alte hinter uns“, sagt sie.

Doch Ines Moll-Klemp baut nicht nur Boote, sie zeichnet, macht Kunst aus Dingen, die andere Menschen wegwerfen, für Schrott halten. Im Grunde kann man sagen, macht Ines Moll-Klemp aus allem, was ihr unter die Finger kommt, Kunst.

Kooperation mit Schloss Plüschow?

Was sie manchmal traurig macht, ist, sagt sie, dass es nicht gelingt, die einheimischen Laienkünstler und -künstlerinnen mit den Profis zusammenzubringen, mit den „Profis aus Schloss Plüschow“ zum Beispiel. „Die Ausstellungsräume dort stehen doch zwischen den großen Ausstellungen, die im Schloss stattfinden, manchmal leer. Es wäre doch schön, es gäbe da eine kontinuierliche Kooperation“, sagt sie.

Doch so recht ins Gespräch ist sie bisher mit dem Förderkreis, der das Künstlerhaus betreibt, nicht gekommen. Obwohl sie oft das Schloss besucht, sich Ausstellungen anschaut, sich sehr für das interessiert, was in Plüschow passiert.

Kunst Heute Unter anderem die Exponate von Ines Moll-Klemp aus Grevesmühlen, Zahnärztin und Künstlerin, sind in der gegenwärtigen Ausstellung in der Grevesmühlener St.-Nikolai-Kirche zu sehen, in der sich alles um Boote und Archen dreht. Am 2. und 3. Oktober ist die Kirche im Rahmen der MV-weiten Aktion Kunst Heute zur Ausstellungsbesichtigung in der Zeit von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Kunst im Leerstand in Grevesmühlen

Ines Moll-Klemp und ihr Mann würden zum Beispiel, gemeinsam mit anderen Grevesmühlener Künstlerinnen und Künstlern, auch gern leer stehende Läden in der Wismarschen Straße im Herzen der Kleinstadt mit Kunst ausstatten. „Vorübergehend. So etwas passiert in Lübeck ohne Probleme.“ Wenn der Laden neu vermietet wird, ziehen die Künstler und ihre Exponate eben weiter.

Doch wie viel Anerkennung ihre Kunst auch immer findet, dass sie weitermacht und noch viele „Grabben“ im Kopf hat, wie sie sagt, das ist mal sicher. Denn wer aus der Familie Moll in Grevesmühlen stammt, hat per se die Verpflichtung, ein Original zu sein und zu bleiben, – bis ins hohe Alter.

Von Annett Meinke