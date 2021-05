Warum es ein Wunder ist, dass dieser Baum in Grevesmühlen noch grünt

Grevesmühlen

Das hätte richtig schiefgehen können als Ende September 2020 Unbekannte die Linde, die vor dem Seiteneingang der Grevesmühlener Nikolai-Kirche steht angezündet hatten. Der hohle Baumstamm, der von der anhaltenden Trockenheit wie Zunder brannte, konnte von der Feuerwehr zwar gelöscht werden. Doch unklar war, ob die Linde den Brand überhaupt überstehen würde. Die gute Nachricht: Ja, der Baum hat das Feuer überstanden. Inzwischen hat er wieder Blätter. Am Stamm sind immer noch die Brandspuren zu erkennen. Wer das Feuer damals gelegt hat, ist nach wie vor unklar. Das Problem im Spätsommer 2020 war die extreme Trockenheit in jenem Jahr und im Jahr zuvor, die Brandgefahr war extrem hoch, wenn das Feuer auf die Baumkrone übergegriffen hätte, dann wäre auch die Kirche in Gefahr gewesen, die nur wenige Meter entfernt steht. Entdeckt hatte den Brand eine Polizeistreife, die nachts dort unterwegs war.

Vor einem Jahr brannte dieser Baum an der Kirche in Grevesmühlen. Quelle: Michael Prochnow

Vor einem Jahr brannte dieser Baum an der Kirche in Grevesmühlen. Quelle: Michael Prochnow

Von Michael Prochnow