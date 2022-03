Warum immer mehr Menschen in Nordwestmecklenburg im Wald bestattet werden wollen

Grevesmühlen

Er findet die Atmosphäre im Wald angenehmer als auf dem Friedhof und möchte, dass die Pflege seines Grabes nicht den Kindern zur Last fallen wird, die später vielleicht weit weg wohnen. Deshalb hat sich ein Mann in den Fünfzigern schon jetzt für eine Bestattung im Friedwald nahe Grevesmühlen entschieden. „Die Wahl ist mir nicht leicht gefallen, weil ein Friedhof das Gewohnte ist und eine lange Tradition hat. Aber letztlich sprach aus meiner Sicht mehr für den Friedwald“, erklärt der Mann, der seinen Namen nicht veröffentlicht haben will. Er ist einer von immer mehr Menschen in Nordwestmecklenburg, die sich für eine Bestattung im Forst entscheiden.

„In den letzten zwei Jahren ist ein stetiger Anstieg zu verzeichnen“, sagt Manuela Harder, Leiterin des Bauhofes von Grevesmühlen. Die Kommune und das Unternehmen Friedwald eröffneten die naturnahe Begräbnisstätte am 19. September 2015 in einen stadteigenen Wald inklusive Andachtsplatz, Informationspfad für Besucher, Bänken und Toilette. Bis 2018 wurde dort die Asche von 120 Menschen beigesetzt. Mittlerweile gab es bereits 273 Beisetzungen im Forst.

Weniger Bestattungen auf Friedhof in Grevesmühlen

Auf dem Friedhof in Grevesmühlen sind es jährlich rund 125. Dort und auf anderen Friedhöfen in der Umgebung nimmt die Zahl seit der Eröffnung des Friedwalds etwas ab. Angeboten werden in Grevesmühlen Reihen- und Wahlgrabstätten für Urnen- und Sargbestattungen sowie Urnengemeinschaftsanlagen.

Eine Plakette mit Nummer und eine kleine Erinnerungstafel hängen an einem Baum. Quelle: Jürgen Lenz

Vor allem Menschen und Angehörige aus der Stadt und den umliegenden Dörfern entscheiden sich für die Alternative im Wald. Andere kommen aus „aus einem Umkreis von 100 Kilometern“, wie Manuela Harder sagt.

„Hier übernimmt die Natur die Grabpflege“

Der Friedwald nahe Grevesmühlen ist neben dem im Park Pansvitz auf Rügen der einzige in Mecklenburg-Vorpommern. Neben dem Unternehmen Friedwald gibt es aber auch andere Anbieter und mittlerweile ist auch auf vielen Friedhöfe eine Bestattung in naturnaher Umgebung möglich.

Erster Bestattungswald in Deutschland 2001 eröffnete das Unternehmen Friedwald in der Nähe von Kassel den ersten Bestattungswald in Deutschland. Heute gibt es bundesweit 78 Friedwälder. Dort wurden nach Angaben der Firma bisher über 162 700 Urnen beigesetzt. Mehr als 379 800 Menschen hätten sich für einen Baum oder einen Platz entschieden. Das machen rund 40 Prozent schon zu Lebzeiten. Das Unternehmen beschäftigt 150 Mitarbeiter im hessischen Griesheim sowie deutschlandweit etwa 200 Förster.

Nach Manuela Harders Auskunft haben viele Interessenten die Sorge, dass eine Grabstelle auf einem Friedhof nicht gepflegt wird, weil die Kinder weit weg leben. „Hier übernimmt die Natur die Grabpflege“, sagt die Leiterin des städtischen Bauhofs. Interessant sei der Friedwald auch als „schöne Alternative“ und: „Viele, die sich dafür entscheiden, sind sehr naturverbunden.“ Die Angehörigen würden einen Besuch häufig mit einem Spaziergang oder einer Radtour verbinden.

Noch viel Platz für Bestattungen im Friedwald

Im Friedwald ist noch viel Platz für weitere Bestattungen. Drei Hektar Forst sind bisher ausgewiesen. Das ganze Gelände ist aber 30 Hektar groß. Genehmigt ist der Friedwald bis zum 31. Dezember 2114. In ihm wachsen Buchen, Hainbuchen, Eichen, Ahornbäume, Douglasien, Küstentannen und Kirschbäume.

Wer den Friedwald besucht, bemerkt sofort: Er sieht ganz anders aus als ein Friedhof. Manuela Harder erklärt: „Im Friedwald soll der Wald in seiner Urform erhalten werden.“ Deshalb ist dort kein Grabschmuck erlaubt. Auch Blumen und Steine dürfen nicht abgelegt werden. Gegen kleine Erinnerungstafeln am Baum spricht dagegen nichts. Auf ihnen dürfen der Name des Verstorbenen, die Geburts- und Sterbedaten und ein Spruch stehen. Wer möchte, kann sich anonym bestatten lassen.

Bis zu 20 Begräbnisse an einem Baum

Der Friedwald ermöglicht jedem Interessenten, seine Urne einzeln, zu zweit, im Kreis der Familie und neben Freundinnen und Freunden an einem Baum zu platzieren. „Die Anzahl der Plätze wird im Vorfeld mit forstlicher Expertise festgelegt und steht auf einer eckigen Plakette am Baum“, erläutert das Unternehmen Friedwald. Freie Bäume mit dieser Wahlmöglichkeit sind mit einem blauen Band gekennzeichnet. Alternativ können Urnen an einem „gemeinschaftlichen Baum“ ohne individuelle Wahlmöglichkeit beigesetzt werden. Diese Bäume sind an einem gelben Band zu erkennen. Bis zu 20 Begräbnisse sind dort möglich. Die Preise liegen dort je nach Stärke, Art und Lage des Baums zwischen 490 Euro und 1200 Euro. Plätze an den blau markierten Bäumen sind deutlich kostspieliger.

Die Grevesmühlener Bauhofmitarbeiter Karsten Wulff (l., 52) und Manfred Möller (62) montieren eine Infotafel. Quelle: Jürgen Lenz

Eine Ruhestätte im Grevesmühlener Friedwald ist kostenfrei: eine „Sternschnuppenbaum genannte Bestattungsmöglichkeit für Eltern, deren Kind bis zum dritten Lebensjahr oder in einem Hospiz verstorben ist. Sie zahlen nur die Beisetzungskosten. Ein Sternenmotiv schmückt die Plaketten an diesem Baum.

Mitarbeiterinnen der Stadt Grevesmühlen informieren jeden Monat bei Führungen über den Bestattungsforst. Die nächsten Termine: 9. April, 24. April und 7. Mai ab 14 Uhr. Zu finden ist der Friedwald nahe der Landesstraße, die von Grevesmühlen in Richtung Boltenhagen führt, gegenüber den beiden neuen Windenergieanlagen.

