Warum immer noch Wahlplakate von Kerstin Weiss an den Straßen stehen

Grevesmühlen/Wismar

Am 9. fand die Stichwahl um das Landratsamt in Nordwestmecklenburg zwischen Amtsinhaberin Kerstin Weiss (SPD) und Herausforderer Tino Schomann (CDU) statt, die der Christdemokrat überraschend haushoch gewann. Mit mehr als 60 Prozent der Stimmen übernimmt er am 9. Juli das Amt an der Spitze der Kreisverwaltung. Nun wundern sich Autofahrer darüber, dass mehr als zwei Wochen nach der Wahl immer noch Plakate von Kerstin Weiss an den Straßen zu sehen sind, unter anderem in Grevesmühlen und Dassow wirbt die SPD-Politikerin immer noch um Stimmen. Sollten die Wahlplakate nicht 14 Tage nach dem Termin verschwunden sein?

Ja, teilt dazu die SPD Nordwestmecklenburgs mit, das sei richtig, dass zwei Wochen nach der Wahl die Werbung abgebaut sein müsse. Aber das Unternehmen, dass die großen Aufsteller verteilt habe und auch für das Entfernen zuständig sei, habe aktuell soviel zu tun, dass sich das Einsammeln verzögert habe. In dieser Woche sollen die Plakate dann verschwunden sein. Für die kleinen Plakate an den Laternen übrigens sind die jeweiligen Wahlhelfer, die in der Regel aus den Ortsvereinen kommen, zuständig.

Von Michael Prochnow