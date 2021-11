Was Grevesmühlen und Ahrensbök seit 31 Jahren verbindet

Grevesmühlen

Als am 9. November die Mauer fiel, fanden nicht nur Familien wieder zueinander. Auch Städte und Gemeinden machten sich damals auf die Suche nach neuen Kontakten. Es war die Geburtsstunde der Partnerschaft zwischen Ahrensbök und Grevesmühlen, die 1990 besiegelt wurde und bis heute anhält.

Und die wurde jetzt gefeiert. Ahrensböks Bürgermeister Andreas Zimmermann war mit einer Delegation nach Nordwestmecklenburg gekommen.

Rundgang durch die Stadt

Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler führte die Gäste bei dem Rundgang zu einigen markanten Orten der Stadt. Der Weg führte sie zuerst in die ehemalige Callies-Villa in der August-Bebel-Straße, die die Wobag mit viel Aufwand sanieren ließ. Empfangen wurden sie dort von der Wobag-Geschäftsführerin Uta Woge. Sie zeigte den Gästen die neuen Räumlichkeiten und gab ihnen auch einen kurzen Überblick über die Größe und Aufgaben des städtischen Wohnungsunternehmens, das in Grevesmühlen 1825 Wohnungen in seinem Bestand hat.

Bildergalerie vom Jubiläum der Städtepartnerschaft

„Wir haben kaum Leerstand“, so Woge, die in diesem Zusammenhang von bezahlbaren Wohnungen sprach. So würde die durchschnittliche Kaltmiete bei 5,39 Euro je Quadratmeter liegen, was auch die Ahrensböker sehr interessierte. Für sie ging es anschließend zur Nikolaikirche, auf den Kirchturm und zum Museum, ehe sie etwas zum Spielplatz an der Bürgerwiese sowie zu den Plänen zur Umgestaltung des Ploggenseeringes sowie dem bereits im Bau befindlichen Schulcampus erfuhren.

Feierstunde in der Mehrzweckhalle

„Das war eine sehr interessante Führung. In der Stadt ist nichts stillgestanden, sondern immer Bewegung drin“, zeigte sich Ahrensböks Bürgermeister Zimmermann beeindruckt. Grevesmühlen habe eine positive Entwicklung genommen und sei eine moderne lebenswerte Kommune, wie er in seiner Rede während der anschließenden Feierstunde in der Sport- und Mehrzweckhalle am Ploggenseering hinzufügte.

In Ahrensbök habe man im Gegensatz zu Grevesmühlen zwar kein städtisches Wohnungsunternehmen. Hier arbeite man aber mit privaten Investoren zusammen, um entsprechenden Wohnraum zu schaffen. Die Bauleitplanung sehe unter anderem 200 Einfamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser mit über 200 Wohnungen vor. „Ihr habt die gleichen Probleme wie wir. Somit ist alles gut“, meinte Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler mit Blick auf die Aufgaben, die beide Kommunen zu bewältigen hätten. Sich dabei unter Freunden auszutauschen, sei für ihn Städtepartnerschaft.

Ein Apfelbaum und eine Uhr aus Dubai

Fehlen durften zur Jubiläumsfeier, die von Darbietungen der Kreismusikschule „Carl Orff“ Nordwestmecklenburg unter der Leitung von Hartwig Kessler begleitet wurde, auch die gegenseitigen Geschenke nicht. Einen Apfelbaum und eine Uhr aus Dubai sowie Gläser mit Honig für die Stadtvertreter hatten die Ahrensböker und ihr Stadtoberhaupt mitgebracht. Touristische Mitbringsel wie mehrere Broschüren über Grevesmühlen und seine Umgebung bekamen die Gäste vom Gastgeber.

„Das Wichtigste ist, dass wir überhaupt feiern können. Vielen Dank, dass Grevesmühlen das möglich gemacht hat“, meinte Hans-Joachim Dockweiler. Der heutige Bürgervorsteher aus Ahrensbök war schon vor 31 Jahren beim Beginn der Städtepartnerschaft, damals noch als Gemeindevertreter, dabei. Es seien verrückte Zeiten gewesen, wie er rückblickend sagte. Was folgte, war ein langer Prozess der Annäherung und des gegenseitigen Verstehens. Daraus habe sich eine tiefe Freundschaft entwickelt, so Dockweiler weiter.

Partnerschaft begann am historischen 9. November

„Ja, es ist schön, dass wir heute unser Jubiläum, aus bekannten Gründen zwar mit einem Jahr Verspätung, feierlich begehen können“, fand Grevesmühlens Stadtpräsidentin Elvira Kausch ähnliche Worte wie Ahrensböks Gemeindevorsteher für dieses Zusammentreffen. Dabei erinnerte sie auch an das besondere Datum des 9. Novembers, als die Partnerschaft zwischen Grevesmühlen und Ahrensbök begann.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das war schon ein historischer Tag, meinte sie mit Blick auf die Jahre 1918 (Ende des 1. Weltkrieges), 1938 (Pogromnacht) und 1989 (Wende). Am Ende ihrer Rede äußerte Elvira Kausch noch folgenden Wunsch: „Es wäre schön, wenn die beiden freiwilligen Feuerwehren von Ahrensbök und Grevesmühlen wieder näher zusammenrücken würden.“ Ihr gegenseitiger Austausch war in den ersten Jahren der Städtepartnerschaft noch intensiver als zuletzt gewesen.

Und wann treffen sich Grevesmühlener und Ahrensböker das nächste Mal? „Da coronabedingt ein Neujahrsempfang wahrscheinlich nicht möglich sein wird, sehen wir uns wohl bei unserem Frühjahrsempfang“, so Ahrensböks Bürgermeister Andreas Zimmermann.

Von Dirk Hoffmann