Schwerin

Der Bundestag ist in dieser Legislaturperiode so groß wie noch nie. Er ist außerdem so divers und auch so jung wie noch nie zuvor. Allein in der SPD-Fraktion gibt es 49 junge Abgeordnete, die zum ersten Mal mit dabei sind. Insgesamt sind es sogar 104 neue SPD-Abgeordnete. 102 SPD-Abgeordnete gestalten schon länger die Bundespolitik mit.

Eine dieser jungen neuen SPD-Bundestagsabgeordneten ist die Schwerinerin Reem Alabali-Radovan (31). Sie hat für ihre Partei den Wahlkreis 12 geholt, zum dem neben der Landeshauptstadt Schwerin auch die Landkreise Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim gehören. Mit ihrer Wahl hat sie CDU-Mann Monstadt das Direktmandat abgenommen.

Angetreten, um zu gewinnen

Zum Gespräch in einem Café in der Schweriner Martinstraße erscheint Alabali-Radovan in Begleitung ihres Wahlkreisleiters Martin Hackbarth. Der Mann, der sich während des Gesprächs im Hintergrund hält, ist dennoch wichtig. Unter anderem behält er all ihre Termine und damit auch die Zeit genau im Blick. Das war schon während des aufregenden Wahlkampfs so. Und das ist auch jetzt so, in den Zeiten, in denen die Bundestagsabgeordnete nicht in Berlin, sondern zu Hause, in ihrem Wahlkreis unterwegs ist.

Wenn sie an ihren Wahlkampf zurückdenkt, sagt sie, erinnert sie sich gern an Nordwestmecklenburg. „In Dassow war es ganz besonders schön.“ Das hätte nicht nur an den SPD-Kollegen vor Ort gelegen, die die Veranstaltung mit den Senioren und Seniorinnen im Rathaus organisiert hätten, sondern vor allen Dingen an den wirklich interessierten Dassowern, die sie bei Kaffee und Kuchen traf. „Da war eine große Offenheit und Herzlichkeit mir gegenüber spürbar.“

Hat Alabali-Radovan, die bis dahin in MV relativ unbekannte SPD-Genossin, mit dem Wahlsieg gerechnet? Sie überlegt einen Moment und sagt dann: „Ich wollte natürlich gewinnen. Sonst braucht man nicht anzutreten.“ Die Art, wie sie das sagt, wirkt sanft und gleichzeitig zielstrebig und klar. Das Selbstbewusstsein, das Alabali-Radovan ausstrahlt, besitzt Wärme.

Tochter irakischer Eltern – in Moskau geboren

Die Tochter irakischer Eltern war sechs Jahre alt, als sie nach Schwerin kam. Geboren wurde sie 1990 in Moskau – in der russischen Metropole, in der ihre Eltern zu jener Zeit ihre Ingenieursausbildung absolvierten. Ihre erste Muttersprache, erzählt sie, war Russisch. Leider habe sie schon zu vieles vergessen. Irgendwann, hofft sie, findet sie die Zeit, ihr Russisch wieder zu reaktivieren.

Die Politikerin könnte als Musterbeispiel gelungener Integration gelten. Doch sie will nicht ausschließlich auf das Thema Migration und Integrationspolitik reduziert werden. Auch wenn ihre berufliche Karriere in MV bisher eng mit diesem Thema verlinkt war.

Nach dem Abitur am Fridericianum in Schwerin studierte Alabali-Radovan Politikwissenschaften an der Freien Universität Berlin. 2015 kam sie nach MV zurück, um für das Landesamt für innere Verwaltung in der Erstaufnahme für Geflüchtete in Nostorf-Horst zu arbeiten. 2018 wechselte sie ins Sozialministerium MV. Dort unterstützte sie die Integrationsbeauftragte des Landes als Büroleiterin. Anfang 2020 wurde sie selbst zur Integrationsbeauftragten von MV berufen.

Keine Lust auf Schublade

Sie habe länger überlegt, sagt sie, ob sie tatsächlich im Bundestagsausschuss Inneres mitarbeiten möchte. Bundestagsabgeordnete können zu Anfang einer neuen Legislaturperiode ihre Wünsche für die Mitarbeit in Ausschüssen angeben. „Ich habe mich dann, trotz meiner Befürchtung in einer Schublade zu landen, aus der ich nicht mehr rauskomme, entschieden, mein Interesse für diesen Ausschuss anzumelden. Weil es eben so ist, dass ich Erfahrungen persönlicher und beruflicher Art vorweisen kann und damit einen Hintergrund, den andere nicht haben. Und auf diese Weise vielleicht auch einiges bewirken kann.“

Ihre Familie, sagt sie, musste viele Hürden überwinden. „Meine Eltern haben es geschafft und sich ein gutes Leben hier aufgebaut. Und das, obwohl ihre Ingenieursausbildung nicht anerkannt wurde.“ Trotz dieses, wie sie es nennt, „nicht privilegierten Hintergrunds“ gäbe es auch andere, wichtige Themen, die sie bewegten.

Vorurteile gegenüber MV abbauen

„Viele Menschen im Bundesgebiet haben noch starke Vorurteile gegenüber MV. Oft scheint ihnen unser Land nicht attraktiv genug, um hier zu leben. Daran möchte ich etwas ändern. Ich will dazu beitragen, einen besseren Nahverkehr, bessere Löhne und Perspektiven im Land zu schaffen. Viele aus unserem Land gehen in Schleswig-Holstein oder Hamburg arbeiten. Doch zu wenig noch läuft es umgekehrt.“

Kontakt Wer mehr über Reem Alabali-Radovan (SPD) erfahren will oder ein Anliegen an die Bundestagsabgeordnete hat oder die Adresse und Sprechzeiten ihrer Bürgerbüros erfragen möchte, kann sich auf der Webseite (https://reem-alabali-radovan.spd.de/) informieren oder sich an den Wahlkreisleiter Martin Hackbarth wenden: Telefon: 0385 / 58 93 60 30 Mobil: 0176 / 32 45 03 74 E-Mail: reem.alabali-radovan.ma02@bundestag.de

Gänsehaut-Moment mit Angela Merkel

Ihre erste Sitzung im Bundestag, sagt Reem Alabali-Radovan, war ein ergreifendes Erlebnis. Dort, gemeinsam mit den anderen jungen, neuen und auch den ältergedienten Abgeordneten zu sitzen, habe ihr noch einmal die Verantwortung des Mandats vor Augen geführt.

Während der zweiten Sitzung erlebte sie noch einmal einen besonderen Gänsehaut-Moment. „Als ich plötzlich Angela Merkel entdeckte und an all das dachte, was sie in den vergangenen 16 Jahren geleistet hat. Auch wenn sie nicht meiner Partei angehört, ich habe großen Respekt vor ihr.“

Boxerin mit sanften und harten Bandagen

Grundsätzlich habe sie Respekt vor den Erfahrungen älterer Politiker und Politikerinnen, sagt sie. Für ihre eigene Arbeit in den nächsten vier Jahren im Bundestag wünscht sie sich im Gegenzug den Respekt altgedienter Politiker vor allen Dingen in Form von Offenheit für vielleicht neue Sichtweisen auf alte Probleme. „Wir müssen einander ernst nehmen und uns miteinander austauschen. Wir können all die Herausforderungen, die vor uns liegen, nur gemeinsam meistern.“

Ob bei all dem, was zu tun sein wird, noch viel Zeit für das Boxen bleibt, das Alabali-Radovan als Hobby betreibt, wird sich zeigen. Fakt ist, sagt sie, sie ist und bleibt Mitglied beim Boxclub Traktor in Schwerin dem Sport, den sie liebt, und dem Verein treu.

Von Annett Meinke