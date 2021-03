Grevesmühlen/Boltenhagen

Die gute Nachricht zuerst - und sie kommt aus Grevesmühlen. Die Stadtverwaltung und der Vorstand des Gewerbevereins der Stadt haben sich kürzlich abgestimmt und gemeinsam darauf geeinigt, dass die Grevesmühlener Citynacht in diesem Frühjahr auf jeden Fall stattfinden soll.

Allerdings sollen Art und Umfang der Veranstaltung auf die dann aktuellen Bestimmungen im Hinblick auf die Corona-Pandemie angepasst werden. Eine Verschiebung in den Frühsommer ist möglich. Normalerweise soll die Citynacht am 8. Mai stattfinden. Im Frühling findet normalerweise in Grevesmühlen auch das Straßenfest am Langen Steinschlag und die Cap-Arcona-Gedenk-Tour statt.

„Wir werden die Veranstaltungen kurzfristiger als in den Vorjahren terminieren und planen müssen.“, heißt es aus dem Büro des Bürgermeisters Lars Prahler.

Ostseebad Boltenhagen

Alle Künstler, die die Kurverwaltung des Ostseebads Boltenhagen für die Kneipennacht im vergangenen Jahr gebucht hatte und aufgrund des ersten Corona-Lockdowns wieder ausladen musste, stehen am Start, sagt Kathleen Herr, die stellvertretende Kurdirektorin. „Sie würden so gern die nächste Kneipennacht am 17. April mit Einheimischen und Touristen feiern.“ Doch sie glaube nicht, so Herr weiter, dass das Event stattfinden kann. „Zumindest nicht nach derzeitiger Einschätzung.“

Ein kleines bisschen Hoffnung bleibt also noch. Auch was den Ostermarkt in Boltenhagen angeht. Die Kurverwaltung wartet die Entwicklung ab und entscheidet kurzfristig. Für den Sandburgen-Wettbewerb, der am 2. Mai stattfinden sollte, sieht es hingegen schlecht aus. Er wurde von den Veranstaltern abgesagt. „Diese Info haben wir bereits erhalten.“, sagt Herr.

Kein Sandburgen-Wettbewerb in diesem Jahr in Boltenhagen. Foto vom Sandburgen-Wettbewerb in Boltenhagen im Jahr 2019: das Team „Siddelmädt“ aus Wismar mit Frank Middelstädt (rechts), Nichte Ida und Sohn Emil sowie André Pielka – mit ihrer Erdhalbkugel unter dem Motto „Fridays for Future" Quelle: Michael Prochnow

Schloss Plüschow

Ein anderer Ostermarkt – der auf Schloss Plüschow – wird auch in diesem Jahr ausfallen. „Aber wir bereiten derzeit unsere erste Ausstellung vor. Sie wird am 15. Mai eröffnet. Die Eröffnung planen wir im Park“, teilt Künstlerhausleiter Udo Rathke auf Anfrage mit.

Sollte zu diesem Zeitpunkt erneut alles heruntergefahren sein, so Rathke, werde es in jedem Fall eine virtuelle Vernissage geben. „Die Ausstellung ’Der temporäre Rand’ mit Werken von Künstlern und Künstlerinnen, die auf Schloss Plüschow als Stipendiaten in den Jahren 2019 und 2020 arbeiteten, findet statt.“

Kinder-Umwelt-Tag Grevesmühlen

Nicht so gute Nachrichten kommen vom Zweckverband Grevesmühlen: Der in der Region beliebte Kinder-Umwelt-Tag, der immer Anfang Juni auf dem Gelände des Wasserlehrpfades in Wotenitz stattfindet, wird nicht stattfinden: „Coronabedingt mussten wir schweren Herzens erneut absagen.“

Mit mehr als 4000 Besuchern, erklärt Christina Gerlach, Pressesprecherin des Zweckverbands, benötige ein Event dieser Größe genügend Vorlauf für die Organisation. „Hinzu kommen die strengen Hygieneschutzmaßnahmen und Abstandsregeln, die auf dem Gelände am Lehrpfad in Wotenitz nur eingeschränkt realisierbar wären. Auch ein Bühnenprogramm, bei dem vorwiegend Kindergruppen mitmachen, könnte sicherlich unter den derzeitigen Rahmenbedingungen nicht einstudiert und ausgeführt werden.“

