Was knattert denn da? Simsontreffen in Gadebusch

In einem öffentlichen Internetforum hatte Adrian Losemann aus Schönberg vom 16. Simsontreffen in Gadebusch gelesen. Spontan beschlossen der 15-Jährige und seine Freunde, mit ihren Zweirädern die 24 Kilometer lange Strecke am Sonnabendmorgen unter die Räder zu nehmen, um an der Ausfahrt teilzunehmen. Doch die entwickelte sich für sie als Desaster. Spaß hatten Adrian und seine Kumpels trotzdem, wie sie sagen.

Etwa 250 Zweiräder waren bei der Ausfahrt zu zählen. Quelle: Maik Freitag

„Sechsmal mussten wir den Vergaser während der Ausfahrt auseinanderbauen. Immer wieder war nach 100 Metern Schluss“, erzählte er. Am Ende hatten sie es dennoch irgendwie zum Veranstaltungsort zurückgeschafft. „Mal sehen, ob wir auch wieder nach Hause kommen“, sagte der 15-Jährige nach der Ankunft.

Veranstaltung stand unter keinem guten Stern

Fast hätte das beliebte Treffen nicht stattgefunden. Der Landkreis untersagte es zunächst mit der Begründung, das Infektionsrisiko bei den „Benzingesprächen“ sei zu hoch. Doch dann justierte der Veranstalter nach und der Landkreis ruderte mit seiner Entscheidung zurück. So wurden unter anderem Corona-Beauftragte engagiert. „Wir sind mit drei Mitarbeitern hier und schauen uns die Veranstaltung an“, erklärte der Leiter des Gadebuscher Ordnungsamtes, Sven Randel. Bis auf ein, zwei fehlende Masken auf den Lebensmittelanhängern hätten sie nichts auszusetzen gehabt.

Staunen am Veranstaltungsort: Eine Simson mit Beiwagen sahen die wenigsten bisher. Quelle: Maik Freitag

Finn Schramm, der mit seinem Kumpel Felix Gäde aus Schönberg vor Ort war, fuhr mit seiner Schwalbe aus dem Jahr 1981 vor – und später auf den Leistungsprüfstand. Damit es sich in Coronazeiten am Zelt nicht staut, sind die spektakulären Daten auf einer Videoleinwand übertragen worden. „Die Schwalbe läuft super. Fährt sogar manchmal an die 70 km/h“, freute sich Finn. Er wollte wissen, ob der Motor vielleicht mehr Leistung als die vom Werk üblichen 3,7 PS hat. Doch er wurde enttäuscht und war irgendwie auch erleichtert. Das Messgerät zeigt 3,9 PS an und liegt somit im Normbereich. Das Fahrzeug hat also nicht mehr PS als erlaubt und ist noch im Originalzustand. „Super. So weiß ich, dass da nicht rumgespielt wurde“, meinte er.

Vorzeigemopeds nur für Wettbewerbe

Stolz war auch der Neuendorfer Florian Grant auf seine beiden Vorzeigemopeds: einen umgebauten S50 sowie eine umgebaute Schwalbe. Beide sind dem Original lediglich nachempfunden. Viel ist davon nicht mehr zu erkennen. Während die Schwalbe im vorletzten Sommer komplett umgebaut wurde und nun in einem leuchtenden Rot daherkommt, ist der S50 schon seit zehn Jahren fertig und schillert in einer gemischten Farbe aus Weinrot und Lila mit viel Glitzer. „Diese beiden Mopeds sind nur für solche Wettbewerbe gebaut. Sie fahren natürlich, sind aber nicht für die Straße zugelassen“, erklärte der 31-Jährige. Schon seit frühester Kindheit bastelt er an den Zweirädern und präsentiert sein Können deutschlandweit.

Die besten Originale erhielten Preise: Marco Pankow (Lehsen), Wolfgang Ruge (Upahl) und Hans-Martin Steffen (Diedrichshagen/v.l.) mit ihren Fahrzeugen. Quelle: Maik Freitag

Deutlich originaler hingegen kommen die Schwalbe, der Spatz und der SR2 des Lehseners Marco Pankow, des Upahler Wolfgang Ruge (64) und des Diedrichshäger Hans-Martin Steffen (63) daher. Das Trio erhielt die Preise für die besten im originalen Zustand erhaltenen Fahrzeuge. „Meine Schwalbe KR51/1 ist aus dem Baujahr 1972, also fast 50 Jahre alt, und sieht tatsächlich aus, als ob sie gerade das Werk verlässt“, sagte der 36-jährige Marco Pankow stolz.

Veranstalter zufrieden

Und was sagt der Veranstalter Jörg Abraham zu dem Wochenende, das zunächst unter keinen guten Stern stand? „Wir haben mit den Teilnehmern und der Ausfahrt eine Punktlandung erreicht. Es hat alles super geklappt“, zeigte er sich sichtlich erleichtert.

Im Dunst des Qualmes ging auch durch die Gadebuscher Innenstadt. Quelle: Maik Freitag

Von Maik Freitag