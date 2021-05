Wismar/Grevesmühlen

Tino Schomann hat am Montag wieder Eier ausgeliefert – Freilandeier aus Robertsdorf für die Supermärkte der Region. In wenigen Wochen ist damit Schluss. Dann ist der 33-Jährige Landwirt der neue Landrat von Nordwestmecklenburg. Wahrscheinlich am 17. Juni soll er im Kreistag vereidigt werden, am 9. Juli dann das Amt antreten.

„Ich werde morgens in die Verwaltung gehen und warten, was passiert“, sagt er neugierig. Eine Einarbeitung in seine neuen Aufgaben gibt es wohl nicht. Bislang hätte sich niemand aus der Kreisverwaltung bei ihm gemeldet. Und da er zurzeit noch kein Zugriffsrecht auf die Akten habe, heißt es: abwarten bis zum 9. Juli.

Kerstin Weiss lehnt Fragen an sie ab

Wie genau die Übergabe ablaufen soll, das wollte die Redaktion von Noch-Landrätin Kerstin Weiss wissen. Doch die 55-Jährige, die in den vergangenen zwei Wochen im Urlaub war, hatte unmittelbar nach der Wahl ein persönliches Interview abgelehnt und stattdessen um die Übersendung schriftlicher Fragen gebeten. Die Überraschung: Kerstin Weiss lehnt die Beantwortung der Fragen ab. Eine Begründung dafür gibt es nicht. Seit dieser Woche ist sie wieder in ihrem Büro.

Das sind die Fragen an Kerstin Weiss Unmittelbar nach der Stichwahl hatte die Redaktion Kerstin Weiss folgende Fragen schriftlich übermittelt. Die Beantwortung lehnt sie trotz mehrfacher Nachfrage ab. Ein persönliches Interview hatte sie im Vorfeld bereits abgelehnt und um schriftliche Fragen gebeten. Wie sehr hat Sie die Niederlage getroffen? Haben Sie Kontakt zu ihrem Nachfolger? Wie verläuft die Übergabe, gibt es einen Zeitplan? Welche beruflichen Pläne haben Sie für die Zukunft? Wie erklären Sie sich die Niederlage in der Stichwahl? Würden Sie rückblickend etwas an ihrem Arbeitsstil ändern? Hätten Sie sich mehr Rückhalt von Seiten der SPD in NWM gewünscht? Werden Sie weiterhin politisch tätig sein in der SPD? Es gab in den vergangenen Monaten immer wieder Kritik am Führungsstil der Spitze der Kreisverwaltung, wie sehen Sie diese Kritik? Hat das Innenministerium über die Meldung der Antikorruptionsbeauftragten entschieden, wie sieht die Entscheidung aus?

Firma in GmbH umgewandelt

Bis zur Amtsübergabe hat Tino Schomann noch einiges zu tun: Sein Landwirtschaftsbetrieb wird gerade in eine GmbH umgewandelt. Einer seiner Mitarbeiter übernimmt die Geschäftsführung, er selber wird Gesellschafter. Die von der GmbH produzierten Eier werden künftig ausschließlich unter dem Namen Robertsdorfer Freiland-Eier vermarktet. Ganz abgeben will Tino Schomann den Betrieb nicht. „Für den Erfolg habe ich hart gearbeitet, und wer weiß, wie es nach sieben Jahren weitergeht“, begründet er die Entscheidung. Die Umstrukturierung der Firma soll bis Ende Juni vollzogen sein. „Meine Gesellschafterfunktion werde ich dem Kreistag offiziell mitteilen, so wie es sich gehört.“

Letzter Tag als Bürgermeister

Neben seiner Firma muss Tino Schomann noch etwas in andere Hände geben: das ehrenamtliche Bürgermeisteramt der Gemeinde Blowatz. Als solcher wird ihm der 31. Mai 2021 in Erinnerung bleiben – denn es ist sein letzter Tag als Gemeindeoberhaupt. Mit Beginn des Juni übernimmt sein bisheriger Stellvertreter Winfried Kauert. Voraussichtlich am 10. Juni soll dann entschieden werden, wann ein neuer Bürgermeister gewählt wird – vermutlich aber mit der Landtags- und Bundestagswahl.

Überraschend deutlicher Sieg

Der überraschend deutliche Sieg gegen Amtsinhaberin Kerstin Weiss mit mehr als 60 Prozent der Stimmen hallt immer noch nach. Die SPD-Politikerin hatte unmittelbar nach der Stichwahl ihrem Kontrahenten eine Schlammschlacht im Wahlkampf vorgeworfen. Seither hat sie sich öffentlich nicht mehr geäußert.

Dafür sind mittlerweile Informationen aus den Reihen der SPD Nordwestmecklenburg durchgesickert. Demnach soll die Kommunalpolitikerin prüfen lassen, zu welchen Bedingungen sie sich in den Ruhestand versetzen lassen könne. Das stößt nicht überall in den Reihen der Sozialdemokraten auf Verständnis. Denn Kerstin Weiss, die Lehramt studiert hat und seit der Wende in verschiedenen Ämtern und am Ende in der Kreisverwaltung tätig war, hat SPD-internen Quellen zufolge nicht mit einer Niederlage gerechnet. Einen Plan B für ihre Zukunft soll sie nicht in der Schublade gehabt haben.

Vorwürfe kurz vor den Wahlen

Tino Schomann hatte sie unmittelbar nach der Stichwahl einen unfairen Wahlkampf vorgeworfen, weil sie kurz vor der Stimmabgabe mit Korruptionsvorwürfen im Zusammenhang mit der massiven Wahlwerbung am Piraten Open Air in Grevesmühlen konfrontiert wurde. Kurz darauf und kurz vor der Stichwahl ist öffentlich geworden, dass sich Kerstin Weiss über eine Entscheidung des Bauamtes in der Kreisverwaltung im Hinblick auf eine abgelehnte Erweiterung einer Tennisanlage hinweggesetzt hatte, um dem Drängen eines Parteikollegen aus Schwerin nachzugeben. In beiden Fällen weist Kerstin Weiss alle Vorwürfe von sich, die Entscheidungen und Kooperationen seien rechtmäßig gewesen.

Die Vorwürfe hatten nicht nur bei den Wählern für Diskussionen gesorgt, auch innerhalb der SPD sorgte das Verhalten der Landrätin für Kritik, die bis heute anhält. Eine Aufarbeitung der deutlichen Wahlschlappe hat es nach OZ-Informationen bis heute nicht gegeben.

