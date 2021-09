Grevesmühlen

Es sind durchaus existenzielle Fragen, sagt Grit Dohme-Radtke, Leiterin der Ergotherapie im Seniorenheim der Arbeiterwohlfahrt (AWO) am Wasserturm in Grevesmühlen, die manche Bewohner und Bewohnerinnen des Seniorenheims bewegen, bei einigen verstärkt ausgelöst durch die Sorgen in der Corona-Pandemie.

Bei anderen wiederum geht es auch immer wieder um das Ringen mit dem Fakt, sich auf dem letzten Wegabschnitt zu befinden und dazu noch das gewohnte Zuhause verlassen zu haben. Weil es eben dort, wo sie am liebsten geblieben wären, einfach nicht mehr weiterging. Manchmal ging es aus körperlichen, manchmal aus geistigen Gründen nicht. Manchmal kam beides zusammen.

Schwerer Abschied vom eigenen Zuhause

„Manche Menschen, die zu uns kommen, akzeptieren die Veränderung leichter, andere sehr viel schwerer.“, sagt Sandra Hold, die das AWO-Heim leitet. Für Menschen, die gläubig sind, gibt es regelmäßig einen Gottesdienst. Dabei hätte sich herausgestellt, dass es Fragen gibt, die den Rahmen eines Gottesdienstes sprengen – zum Beispiel die Frage nach der Bedeutung des gelebten Lebens. Auch Fragen nach dem Tod, dem, was dann kommt. „Und es gibt selbstverständlich auch Ängste, die zur Sprache kommen, denen wir entsprechend Raum geben.“, sagt Grit Dohme-Radtke.

Gesprächskreis zu dringenden Fragen

In einem Ökumenischen Gesprächskreis, den Maria Harder, Pastorin der Grevesmühlener St. Nikolai Kirchengemeinde einmal im Monat im AWO-Seniorenzentrum begleitet, werden all diese Fragen gestellt. Auch ein kreativer Umgang mit Lebensthemen und den verschiedenen Stimmungen der Heimbewohner und -bewohnerinnen wird von der selbst kreativ veranlagen Pastorin gefördert. Es wird zum Beispiel gemeinsam gemalt, um sich bestimmter Empfindungen bewusst zu werden. Die Bedeutung der Farben ergründet.

Besonders angenehm empfinden Heimbewohner, dass auch ihre Angehörigen an diesen Kreisen teilnehmen können. „Auf diese Weise entstehen immer wieder überraschende und berührende Momente.“, sagt Grit Dohme-Radtke. Es zeige sich, dass gerade Menschen, die mit partieller und fortschreitender Demenz kämpfen, aufgrund bestimmter kreativer Aktivitäten plötzlich einen Zugang zu ihren Emotionen finden.

Zeitung lesen ist wichtig

Viele Heimbewohner interessieren sich auch nach wie vor brennend für das, was außerhalb des Hauses vorgeht. „Wir lesen jeden Tag die Ostsee-Zeitung.“, sagt Erika Witt, die gemeinsam mit ihrem Mann Horst im AWO-Seniorenzentrum lebt. Weil sie aufgrund ihrer Augen nicht mehr so gut lesen kann, wird ihr die Zeitung vorgelesen. Aus der Zeitung haben die Witts und andere Teilnehmer des Ökumenischen Kreises auch erfahren, dass es eine Ausstellung in der Grevesmühlener Kirche gibt, deren Gegenstand die Frage „Alle in einem Boot?“ ist.

„Frieden auf Erden für alle Menschen“

Sie waren die Ersten in Grevesmühlen, die dem Aufruf folgten, Boote zu basteln und mit ihren Wünschen zu versehen. Ihre Boote schweben nun gemeinsam mit vielen Booten von anderen Menschen aus Grevesmühlen und Umgebung über dem Taufbecken der St. Nikolai Kirche gen Himmel. Es gibt bereits Überlegungen, sagt Pastorin Maria Harder, das Mobile auch nach dem Ende der Ausstellung an diesem Wochenende noch eine Weile hängen zu lassen. „Es berührt die Menschen einfach, es anzuschauen.“

Sie haben viele der Boote gebastelt und mit Wünschen bestückt, die jetzt in der St. Nikolai Kirche Grevesmühlen gen Himmel schweben. Bewohner und Bewohnerinnen des AWO-Heims am Wasserturm in Grevesmühlen besichtigen das Mobile gemeinsam mit Pastorin Maria Harder. Quelle: Annett Meinke

Gesundheit und Glück für ihre Familie, sagt Erika Witt, habe sie als Wunsch auf ihr Boot geschrieben „Sag doch mal, was du dir gewünscht hast!“, muntert sie ihren Mann auf. Nach einem Moment der Überlegung sagt Horst Witt: „Frieden auf Erden für alle Menschen“.

Von Annett Meinke