Grevesmühlen

Falls Sie noch einen Lücke auf der Geschenke-Liste für Weihnachten haben sollten, wir haben einige Tipps zusammengetragen für Bücher, die von Autoren aus der Region rund um Grevesmühlen und dem Klützer Winkel stammen beziehungsweise die Geschichte der Region erzählen. Die Palette reicht von unterhaltsam bis geschichtsträchtig.

„Kaum zu glauben“ Band 7

Apropos unterhaltsam: NDR-Moderator Thomas Lenz hat inzwischen den siebten Band „Kaum zu glauben“ herausgebracht. Thomas Lenz lebt in Roxin bei Grevesmühlen und beantwortet in dem Buch die unglaublichsten Fragen aus aller Welt.

„Was wollen Sie eigentlich von mir?“

Aus aller Welt stammen auch die Gäste, die die Verlegerin Angelika Rätzke in ihrer Talkrunde in vielen Jahren in Boltenhagen empfangen hat. Wie sie die Promis erlebte hat und welche Geschichten ihr besonders ans Herz gingen, das beschreibt sie in ihrem Buch „Was wollen Sie eigentlich von mir?“

Mythos Tarnewitz .

Ihr Sohn Dorian Rätzke hat sich unter anderem der militärischen Geschichte der Halbinsel Tarnewitz verschrieben. Der „Mythos Tarnewitz“ erzählt die Historie der Halbinsel mit all seinen Geheimnissen. Der Autor hat noch weitere Bücher geschrieben, die sich beispielsweise äußerst kurzweilig mit der Geschichte von Schloss Bothmer beschäftigen.

Chronik der Stadt Grevesmühlen

Das Thema Geschichte ist in Nordwestmecklenburg eng mit Eckart Redersborg verbunden, der Grevesmühlener Ortschronist hat nicht nur die Geschichte Grevesmühlens detailliert aufgeschrieben, er hat sich auch der Entwicklung der umliegenden Orte und Schlösser beschäftigt. Für Grevesmühlen ist die rote Chronik der Stadt, die als letzte erschienen ist, besonders wertvoll. Insgesamt gibt es übrigens drei davon, eine gelbe, eine blaue und zum Abschluss die rote Chronik.

„Alltag im Arbeiter- und Bauern-Paradies“

Ein Stück Lebensgeschichte hat der Grevesmühlener Horst Lederer verfasst, der in seiner Biografie nicht nur sein Leben sondern damit auch die Entwicklung der Region zwischen Klütz und Grevesmühlen nach 1945 eindrucksvoll beschreibt.

„Bärenspeck mit Pfeffer“

Apropos Lebensgeschichte: Karin Haß hat inzwischen bundesweit Berühmtheit erlangt, die Hamburgerin hat ihr Leben in einem Dorf in Sibirien in mehreren Büchern aufgeschrieben, die Ulf Peter Schwarz, Verleger aus Plüschow, als erster herausgebracht hat. In seinem Verlag in Grevesmühlen gibt es neben zahlreicher Jagdliteratur, Naturbüchern auch die Geschichten von und über Karin Haß.

Zu haben sind diese und viele andere Bücher in der Buchhandlung Peplau in der Wismarschen Straße in Grevesmühlen, in der Buchhandlung Schnürl & Müller in Grevesmühlen sowie im NWM Verlag und in der Buchhandlung am Kurpark in Boltenhagen.

Von Michael Prochnow