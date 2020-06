Sternberg

Die Kanusaison hat begonnen. Wie wär’s mit einem Ausflug auf Mecklenburgs längstem und wasserreichstem Fluss? Die rund 140 Kilometer lange Warnow ist bei gutem Wasserstand auf fast 115 Kilometern zum Wasserwandern geeignet – mit Ausnahme, des aus Naturschutzgründen gesperrten 6,5 Kilometer langen Abschnitts zwischen Langen Brütz und Zaschendorf.

Durchgängig kann ab Zaschendorf bis Rostock auf rund 85 Kilometern gepaddelt werden. Weil sich das Flussbett durch eine fast unberührte Landschaft zieht, ist die Warnow ein Eldorado für Naturliebhaber. Zwischen Schwerin und Rostock gibt es zahlreiche Einsetzstellen und Kanuvermieter.

Schöner Fluss mit abwechselnden Situationen

Nach Aussage von Experten kann man die Warnow mit jedem robusten Kanu paddeln. Dabei biete dieser schöne Fluss abwechselnde Situationen. Wasserwanderer erleben ihn als Wiesenfluss, als leichtes Wildwasser sowie als Wald- und Wildnisfluss mit vielen Hindernissen, die es zu umpaddeln gilt. Zuletzt ist die Warnow ein ausgewachsener Fluss von bis zu 50 Metern Breite, der immer noch durch üppige Natur führt.

Teilweise verfügt er über einen erheblichen Schwierigkeitsgrad, etwa zwischen Groß Görnow (Warnow-Durchbruchstal) und Eickhof. Danach ist der Fluss einfach zu befahren. Auch im Oberlauf zwischen dem Barniner See und Langen Brütz gibt es viele Hindernisse: kleine Stromschnellen, bisweilen wenig Wasser, eine erhebliche Verkrautung, Steine und umgestürzte Bäume. Bei höheren Wasserständen ist teilweise auch eine sehr starke Strömung vorhanden.

Meistens sind die Paddler sehr windgeschützt unterwegs, windanfälliger ist es nur an kurzen Wiesenabschnitten sowie auf den letzten Kilometern vor Rostock. Die Wasserwanderer erleben weitgehend natürliche Ufer, zum Teil Sümpfe, Bruch-, aber auch Mischwald sowie eine meist hügelige Sandlandschaft.

Sternberger Seenland besonders beliebt

Nördlich von Sternberg ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat sich die Warnow bis zu 30 Meter tief in die Erde gegraben und eine einzigartige Landschaft geschaffen. Das Warnow-Durchbruchstal im Naturpark Sternberger Seenland ist bei Wasserwanderern sehr beliebt. Ruhige Abschnitte sind ideal für Anfänger oder Familien mit Kindern. Fortgeschrittene sowie Abenteuerlustige können sich hingegen auf Stromschnellen ausprobieren. Die Kanutour zwischen den Orten Sternberger Burg und Eickhof ist acht Kilometer lang und verläuft nicht nur auf der Warnow, sondern auch auf der Mildenitz, einem Zufluss.

Tipps für eintägige Kanutouren

Die Familienfreundliche: Vom Wasserwanderrastplatz Eickhof geht es zum Wasserwanderrastplatz Bützow. Für die etwa 22 Kilometer lange Strecke müssen Paddler etwa sechs Stunden einplanen. Die Tour eignet sich nicht nur für Familien mit Kindern, sondern ist auch gruppentauglich.

Ebenfalls für familienfreundliches Kanuwandern bietet sich der Abschnitt zwischen den Einsetzstellen Zaschendorf und Weitendorf an.

Etwa 19 Kilometer lang ist die Strecke von Schwaan nach Rostock. Diese Paddeltour eignet sich für Familien und Gruppen, da die Strömung verhalten ist.

Ein gemütlicher Nachmittagsausflug

Vom Wehr Nutteln bis nach Weitendorf sind es zu Wasser gut zehn Kilometer. Die Paddler sind windgeschützt und erleben eine schöne Landschaft. Die Warnow führt klares Wasser bei Sandboden, hat etwas Strömung von zwei bis drei Stundenkilometern. Damit sei sie laut Fachleuten ideal für Familien und Gruppen. Sie können sie für einen gemütlichen Nachmittagsausflug nutzen. Sportliche Wasserwanderer können diese Strecke auch umgekehrt paddeln. Pausenplätze sind vorhanden.

Für geübte Wasserwanderer

Die Tour von Schwaan nach Bützow und zurück wird Durchtrainierten mit leichtem Tagesgepäck empfohlen. Es geht 14 Kilometer hin und wieder zurück. Die Strömung der Warnow ist in diesem Abschnitt meist sehr schwach.

Geübter sollten Wasserwanderer sein, die von Weitendorf bis nach Eickhof paddeln. Es geht 15 Kilometer durch herrlichste Landschaft. Dabei ist das Warnow-Durchbruchstal bei Groß Görnow/Klein Raden wegen niedrigen Wasserstandes nur bedingt und nur für Geübte befahrbar.

Ebenfalls eine teilweise sehr anspruchsvolle Tour ist die vom Barniner See nach Vorbeck. Etwa 17 Kilometer lang führt sie durch eine besonders schöne Landschaft, die teilweise Wildnisgefühl vermittelt. Allerdings wird sie nur bei mittlerem Wasserstand empfohlen, weil die Warnow in diesem Bereich entweder zu steinig und zu flach ist oder man zu schnell auf die Hindernisse zufährt. Die Dauer beträgt etwa 6 Stunden.

Eine mehrtägige Paddeltour

Die Weite des Warnowtals auf mehreren Etappen erkunden – das ist von Eickhof hinab bis Rostock möglich. Dieser etwa 49 Kilometer lange Abschnitt ist besonders für Familien und auch Gruppen geeignet. Er kann auf der gesamten Länge entspannt mit Kindern gepaddelt werden, mit etwas sportlichem Ehrgeiz durchaus auch aufwärts – zumindest von Rostock nach Bützow. Die Strömung beträgt ab Bützow etwa 0,5 bis einen Kilometer pro Stunde.

Zahlreiche Einsetzstellen

Die Boote können an zahlreichen Orten in die Warnow eingesetzt werden. Einige Möglichkeiten sind beispielsweise an der Badestelle Barniner See oder in Zaschendorf und Schönlage an einem soliden Steg. Am Wehr Nutteln befindet sich die Einsetzstelle an der Straße von Gustävel nach Nutteln. In Alt Necheln hat die Gemeinde neben der Zweimännerbrücke einen Steg eingerichtet. An diesem Standort ist auch ein großer Parkplatz vorhanden.

In Weitendorf gibt es zwei Einsetzstellen – eine, um die Warnow aufwärts in Richtung Gutshaus in Richtung Alt Necheln zu paddeln sowie am Wasserwanderrastplatz, von wo es nur flussabwärts geht.

In Sagsdorf befindet sich ein Schwimmsteg an der Straßenbrücke Sternberg - Groß Görnow am Abzweig Sagsdorf. Hier ist auch eine gute Rastmöglichkeit mit Tisch und Bänken vorhanden.

Im Ort Sternberger Burg geht es an der Straßenbrücke oder an der „Mildenitztreppe“, direkt an der Straßenbrücke Sternberger Burg - Groß Raden, in die Warnow. In Eickhof gelangen Paddler unterhalb der Fischtreppe beim Wasserwanderrastplatz auf den Fluss und in Dorf Warnow direkt an der Brücke in Richtung Wendorf.

In Rühn befindet sich die Einsetzstelle am Biwakplatz an einem Warnow-Altarm auf dem Nordwestufer. In Bützow gibt es drei Einstiegsmöglichkeiten – an einem Holzsteg beim Ziegeleihofweg oder beim Wehr an der Alten Mühle/Eisdiele sowie vor dem Hauptwehr an einem Steg. Hier ist auch ein Parkplatz in der Nähe.

In Werle lassen Paddler ihr Boot an der Straße Bützow - Schwaan am Südostufer der Warnow ins Wasser, in Schwaan am Steakhouse oder neben der Straßenbrücke Schwaan - Niendorf.

Im Hafen Benitz beginnen sie ihre Tour am Rastplatz mit Parkmöglichkeit. In Papendorf ist der Einstieg am Wasserwanderrastplatz an einem großen Beton-Schwimmsteg möglich und in Rostock direkt vor der Schleuse neben der Kanustation von der Firma „Wanderer - Kanu, Rad & Reisen“.

Bootsverleiher Kanu-Camp Weitendorf, Hofplatz 6a, 19412 Weitendorf, Yves Piehl (☎ 0152-59799952 und 0171-8147911) vermietet Kanus, Kajaks, Schlauchboote je nach Boot und Größe für 20 bis 70 Euro pro Tag. Firma Wanderer, neben Flussbad Rostock, Mühlendamm 36, 18055 Rostock (☎ 0160-6331481 und 0170-5543553 sowie www.wanderer-aktivtour.de) verleiht Kanadier und Kajaks je nach Boot und Größe für 5 bis 9 Euro pro Stunde und für 25 bis 45 Euro pro Tag. Naturdorf Eickhof, Dorfstraße 14, 18249 Eickhof, Brit Abeln (☎ 038462-20419 und 0174-9450230) verleiht Kanadier und Kajaks je nach Boot und Größe für 35 bis 50 Euro pro Tag. Kanu-Verleih Bützow, Am Bützower See, 18246 Bützow, Uwe Westphal (☎ 0173-7542810): Kanadier sind je nach Größe für 6 Euro pro Stunde sowie für 35 bis 45 Euro pro Tag erhältlich.

Von Haike Werfel