Wotenitz

Ein wenig Wehmut ist dann doch bei Zweckverbands-Chef Eckhard Bomball zu spüren, als er auf das große Bauwerk in Wotenitz blickt. Das neue Wasserwerk ist das letzte große Projekt, das er als Auftraggeber unterzeichnet hat. Zu Ende führen wird er es nicht. In wenigen Wochen geht er in den wohlverdienten Ruhestand und übergibt die Geschäfte an Sandra Boldt.

Bei Minusgraden wehte die Richtkrone am Donnerstag über dem Betonklotz. „Wir hätten das Richtfest gern angemessen mit allen, die beteiligt sind, gefeiert“, erklärt Eckhard Bomball. Aber in Zeiten von Corona waren es am Ende Planer und Bauleute der ausführenden Firma Groth, die den Richtspruch von Polier Olaf Schröder hören durften – und Zeuge wurden, dass es in der Aufregung und der Kälte gar nicht so einfach ist, den ersten Nagel einzuschlagen. Einmal hatte Eckhard Bomball danebengehauen.

Erster und letzter Nagel

Tradition ist es, dass der Bauherr nicht nur den ersten, sondern auch den letzten Nagel einschlägt. „Ich hoffe, dass sie mich noch reingucken lassen“, scherzt der scheidende Verbandsvorsteher mit Blick auf die Rente. Das Ergebnis, die Eröffnung im Dezember 2021, würde er gern als Gast miterleben wollen, gibt er zu.

Immerhin dauern die Planungen schon mehr als zehn Jahre an. „Der heiße Sommer 2018 war der entscheidende, die Pläne so schnell wie möglich umzusetzen, um die Kapazitäten zu erhöhen“, blickt Eckhard Bomball zurück.

Seit Donnerstag schwebt die Richtkrone über dem neuen Wasserwerk in Wotenitz. 8,3 Millionen Euro investiert der Zweckverband. Quelle: Jana Franke

Gigantische Filter

Das neue Wasserwerk reiche bis weit in die Zukunft, ist er überzeugt. Für die Planung hat der Zweckverband Studenten der Universität Hamburg-Harburg mit ins Boot geholt. Es werden mehr Filterstufen als gewöhnlich eingesetzt, um eine noch höhere Wasserqualität zu erreichen.

Drei der gigantischen Filter, die das Grundwasser aufbereiten, sind bereits per Kran ins Gebäude gehoben worden. Ein vierter steht bereit, die anderen beiden kommen in der kommenden Woche. Sind alle verbaut, wird das Dach des neuen Gebäudes geschlossen.

8,3 Millionen Euro

Der Zweckverband investiert insgesamt 8,3 Millionen Euro. Das in den 1960er Jahren errichtete Wasserwerk ist längst an seine Kapazitätsgrenzen gestoßen. Nach der Fertigstellung des neuen Wasserwerkes Ende 2021 sollen in Wotenitz Fördermengen von bis zu 5000 Kubikmeter täglich möglich sein. Bisher liegt die Grenze bei 3500.

Damit die Belastung bei der Entnahme für das Grundwasser reduziert wird, werden große Speicher eingebaut, um die Spitzenzeiten besser abfedern zu können. Ist das neue Wasserwerk in Gang, wird das alte stillgelegt. Das alte Gebäude wird dann anderweitig genutzt.

„Als Bauherr kann ich sagen, dass wir das Glück haben, dass das Team wunderbar zusammenpasst“, lobt Eckhard Bomball in Richtung Planer, ausführender Baufirma und seiner Mitarbeiter. Als Andenken durfte der Chef den Zimmermannshammer behalten. „Den werde ich in Ehren halten. Dann kann ich ja noch ein Haus bauen“, scherzt er.

Von Jana Franke