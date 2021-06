Wechselnde Tempolimits zwischen Dassow und Lübeck nerven Autofahrer

Selmsdorf

Wer aus Nordwestmecklenburg von Dassow bis nach Lübeck in Schleswig-Holstein mit dem Auto fährt, muss seit Mai 2019 sehr aufmerksam und geduldig sein. Schon zwischen Dassow und Zarnewenz wechselt in Richtung Westen mehrfach die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit.

Am Dassower Ortsausgang gelten 70 km/h, dann nach wenigen Hundert Metern 50, es folgt ein weiteres Schild mit 70, dann wieder eins mit 50, es geht wieder rauf auf 70 km/h, noch einmal auf 50 und dann auf 70, bevor das Ortsschild von Zarnewenz erreicht ist.

Neues Tempolimit kurz vor Lübeck

Durch Sülsdorf und Selmsdorf kommt der Autofahrer dann mit den herkömmlichen Beschränkungen in geschlossenen Ortschaften und auch die als Umgehung von Lübeck Schlutup geschaffene Bundesstraße ist für sicheres Fahren ausgebaut. Kurz bevor dann eine Rechtskurve zur Landesgrenze führt, wird das erlaubte Tempo wieder auf 70 Stundenkilometer gebremst. In der Kurve selber sind rot-weiße Warnschilder neu aufgestellt worden.

Unfallschwerpunkte entschärfen

Diese Kurve ist ein Unfallschwerpunkt. Das beweisen immer wieder neu aufgestellte Kreuze mit Blumengestecken in dem Bereich. Etliche Autofahrer haben sich hier schwer verletzt oder sind ums Leben gekommen. Daher ist diese Stelle für viele Autofahrer, die hier regelmäßig vorbeikommen, auch nachvollziehbar entschärft worden. Beschlossen wurde das in der Unfallkommission des Landkreises, zu der neben Verkehrsexperten aus der Kreisverwaltung auch Vertreter der Polizeiinspektion Wismar, des Straßenbauamts Schwerin und der Straßenmeistereien aus Gadebusch, Wismar und Börzow gehören. Sie will in ihrer nächsten Sitzung diskutieren, ob die Maßnahmen kurz vor Lübeck ausreichen oder noch ergänzt werden sollen.

Kurven und Alleebäume machen die Bundesstraße 105 zwischen Dassow und Zarnewenz im Landkreis Nordwestmecklenburg gefährlich Quelle: Malte Behnk

Beschwerden über „Schilder-Wirrwarr“

Auch das „Schilder-Wirrwarr“ zwischen Dassow und Zarnewenz hat die Unfallkommission ausgearbeitet. Berufskraftfahrer wie Kay Burchardt, Geschäftsführer der Spedition Burchardt in Dassow, sind genervt von der veränderten Geschwindigkeitsregelung. „Ich habe mich auch schon an die IHK und an die Stadtvertretung in Dassow gewandt“, sagt Kay Burchardt. In der Stadtvertretung habe man seine Kritik geteilt und Bürgermeisterin Annett Pahl hat das Thema beim Landkreis angesprochen.

Durchgängig 60 km/h wäre sinnvoll

Sie ist wie Burchardt der Meinung, dass anstelle der wechselnden Begrenzungen 60 Stundenkilometer auf der Strecke zwischen Dassow und Zarnewenz nachvollziehbarer wären. „Ich kenne auch keine Bundes- oder Landesstraße, auf der außerorts bis auf 50 km/h runtergedrosselt wird“, sagt Annett Pahl auf Nachfrage. Wie der Spediteur findet die Bürgermeisterin den Wechsel von 50 und 70 km/h weder ökonomisch noch ökologisch sinnvoll.

Am Ortsausgang Dassow gilt Tempo 70, ab der nächsten Kurve Tempo 50 und so weiter. Quelle: Malte Behnk

Eine Anregung zur Änderung

Der Landkreis informiert auf Nachfrage, dass die Straßenbehörde bisher lediglich in einem Fall angeregt worden sei, die Geschwindigkeitsbeschränkungen zwischen Dassow und Zarnewenz zu prüfen. Dafür werden momentan an der Strecke Daten erhoben, mit denen das Fahrverhalten mit Blick auf die Geschwindigkeit geprüft werden soll. „Als Begründung für die Tempolimits wird immer angegeben, dass es sich um Unfallschwerpunkte handelt“, sagt Annett Pahl. Sie selber weiß aber nichts von einer Häufung von schweren Unfällen und auch die Amtsverwaltung bekomme solche Daten zur Begründung des Tempolimits nicht übersandt.

Vier Unfälle von 2016 bis 2018

Tatsächlich begründen die Behörden und die Unfallkommission die Geschwindigkeitsbegrenzungen mit vier Unfällen zwischen 2016 und 2018. Dabei wurden drei Personen schwer verletzt. Zwei der Ereignisse waren schwere Motorradunfälle. In allen Fällen wurde überhöhte Geschwindigkeit als Unfallursache festgestellt. Aufgrund der Motorradunfälle wurde zudem im Frühjahr 2020 ein Unterfahrschutz an den Leitplanken an der Straße installiert.

Statistik verbessert sich

Für die Unfallkommission des Landkreises zeigen diese Maßnahmen Erfolg. Nachdem sich im Januar 2019 noch ein Pkw-Unfall mit leichtem Sachschaden ereignete, habe es seitdem keinen Unfall auf der Strecke mehr gegeben. Insgesamt hat die Unfallkommission für 2020 einen Rückgang der Unfälle um fast zehn Prozent verzeichnet. Die Anzahl der verunglückten Personen ist von 2019 zu 2020 um fast 20 Prozent von 741 auf 597 gesunken. Die Zahl der Verkehrstoten stieg allerdings von zwölf auf 13.

Von Malte Behnk