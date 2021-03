Wegen Astrazeneca: Landkreis Nordwestmecklenburg schränkt Impfangebot ein

Grevesmühlen

Nachdem die Bundesregierung das Impfen mit dem AstraZeneca-Impfstoff bis zur erneuten Überprüfung ausgesetzt hat, ist das Impfangebot in den Zentren des Landkreises Nordwestmecklenburg eingeschränkt.

Impfung mit Biontech geht weiter

Derzeit werden mit den verfügbaren BioNTech-Impfdosen ausschließlich Personen aus der Prioritätsgruppe 1 geimpft. Die Impfungen für Prioritätsgruppe 2 sind damit bis auf weiteres ausgesetzt. Dementsprechend vergibt die Landeshotline derzeit auch keine Impftermine für AstraZeneca bzw. an Personen in Priorität 2.

Zusätzliche Telefonnummer für Termine

Innerhalb der Gruppe 1 stehen weiterhin Personen über 80 Jahren im Mittelpunkt und sollten sich weiter um einen Termin bemühen, sofern sie noch keinen erhalten haben. In den nun vom Land versandten Schreiben ist dafür auch eine neue Telefonnummer enthalten, die speziell für diese Gruppe gedacht ist. Die bisher in den Einladungsschreiben angegebene Telefonnummer bleibt bestehen und soll nun leichter erreichbar sein.

Auch Pflegepersonal wird weiter geimpft

Laut LAGuS sollen die Impfbenachrichtigungen an Personen über 80 Jahre mit der kommenden Woche alle versendet sein. Wer auch zum Ende nächster Woche noch auf eine solche wartet, kann sich dann an die Corona-Landeshotline unter 0385/588-11311 wenden und dies nach einem Druck auf die „2“ für den Bereich „Gesundheit“ melden.

Neben den über 80-Jährigen sind in Prioritätsgruppe 1 aber noch weitere Personengruppen enthalten, sie sich ebenfalls um Impftermine bemühen können, sofern sie noch keine Impfung erhalten haben: Dazu zählen Bewohner von Senioren- und Altenpflegeheimen, Personal mit besonders hohem Risiko in medizinischen Einrichtungen, Personal in medizinischen Einrichtungen mit engem Kontakt zu gefährdeten Gruppen, Pflegepersonal in der ambulanten und stationären Altenpflege und andere Mitarbeiter in Senioren- und Altenpflegeheimen. Alle weiteren Personengruppen in der Prioritätsstufe 2 müssen sich allerdings gedulden, bis die Überprüfung des AstraZeneca-Impfstoffes abgeschlossen ist oder der BioNTech-Impfstoff bzw. der Impfstoff eines weiteren Herstellers für ihre Prioritätsgruppe freigegeben wird.

