Die 14. Cap-Arcona-Gedenktour fällt dem Corona-Virus zum Opfer. Sie kann am 9. Mai nicht wie geplant stattfinden. Das teilten die Organisatoren jetzt mit. Die Tour soll auch nicht zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Aber es gibt Ideen, um das Gedenken an die Tragödie auch in diesem Frühjahr wachzuhalten.