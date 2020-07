Wegen Corona: Alle Ferienaktionen in Schönberg und Herrnburg draußen

Schönberg/Herrnburg

Vieles ist anders in der Corona-Zeit: Das gilt auch für Kinder und Jugendliche im Schönberger Land. Das Sommerferienprogramm ist anders als in normalen Jahren. „Alle Aktionen finden draußen statt“, sagt Filiz Ceker. Seit 2012 ist sie die Kinder- und Jugendsozialarbeiterin in der Gemeinde Lüdersdorf. Diesmal kann sie nicht ins „Komma7“ in Lüdersdorf oder das „Komma9“ in Herrnburg einladen. Die 44-Jährige erklärt: „Die Räumlichkeiten sind zu klein.“ Zu klein, um bei vielen Kindern und Jugendliche die Corona-Abstände zu gewährleisten. Also lädt sie auf das Gelände des Kinder- und Jugendhauses „Komma9“ ein.

Ein Vorteil: „Auch die, die zur Risikogruppe gehören, können teilnehmen.“ Der Nachteil: Wenn es regnet, fallen Aktionen aus.

Müllsammelaktion für Kinder und Jugendliche

Der 13-jährige Laurin Fritz macht gerne mit. Was fand er bisher am Sommerferienprogramm besonders gut? „Am besten gefällt mir bisher jetzt das Grillen und Chillen“, antwortet der Junge aus Herrnburg. Er war auch gerne dabei, als sich zwölf Kinder und Jugendliche zum Müllsammeln trafen. Filiz Ceker hatte sie eingeladen. Der Hintergrund: In normalen Jahren treffen sich in der Gemeinde Lüdersdorf im Frühjahr zahlreiche Erwachsene, Kinder und Jugendliche zum Frühjahrsputz in den Orten. Diesmal fiel die große Müllsammelaktion wegen Corona aus.

Filiz Ceker sagt: „Wir machen es jetzt im Kleinen.“ Die Jungen und Mädchen schwärmten vom „Komma9“ in die Umgebung aus. Laurin Fritz erklärte: „Ich mache mit, weil andere Jugendliche ständig etwas liegen lassen.“ Dadurch kämen immer wieder Vögel zu Schaden.

Die Kinder und Jugendlichen trafen sich nach dem Frühjahrsputz zum Grillen am „Komma9“. Jeder, der mitmachte, bekam einen Preis.

„Am besten gefällt mir bisher jetzt das Grillen und Chillen“, sagt Laurin Fritz (14) aus Herrnburg. Quelle: Jürgen Lenz

Draußen treffen sich auch die Kinder und Jugendlichen, die die Schönberger Jugendsozialarbeiterin Rabea Kielblock einlädt. Sie hat in der vorigen Woche die behördliche Genehmigung bekommen und kündigt an: „Auch in Zeiten der Corona-Pandemie bietet die Stadtjugendpflege Schönberg in den letzten zwei Ferienwochen ein kleines Programm unter freiem Himmel.“

Viel Platz für Ferienprogramm auf Denkmalhof

Ausreichend Platz ist auf dem Außengelände des Denkmalhofes Bechelsdorfer Schulzenhaus. Das Volkskundemuseum hat ihn nach Rabea Kielblocks Auskunft freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Treffen in geschlossenen Räumen sind aber auch dort nicht möglich. Die Stadtjugendpflegerin sagt, welche Folge das hat: „Bei schlechtem Wetter müssen die Angebote leider ausfallen.“

Auf dem Denkmalhof in Schönberg ist viel Platz fürs Ferienprogramm unter freiem Himmel. Quelle: Jürgen Lenz

Rabea Kielblock plant für Dienstag, den 21. Juli, Batiken, für den 22. Juli Gesellschaftsspiele und für den 23. Juli das Basteln von Samenbomben und Windlichtern. Am Dienstag, den 28. Juli, lädt die Stadtjugendpflegerin zum Bemalen von Rucksäcken und Taschen ein. Am Tag darauf will sie mit Kindern und Jugendlichen kleine Insektenhotels bauen und am 30. Juli Badekugeln anfertigen.

Sie kündigt an: „Alle Angebote sind ab acht Jahren nutzbar und finden aufgrund der Teilnehmerbeschränkung immer zweimal am jeweiligen Tag statt: von 11 bis 13 Uhr und von 14 bis 16 Uhr.“ Zu zahlen sind fünf Euro pro Aktion. Kostenlos teilnehmen dürfen Jugendliche und Kinder an den Gesellschaftsspielen. Anmeldung für alle Tage: telefonisch unter 038828/234 880 oder 0163/5070 555. Rabea Kielblock erläutert: „Die Angebote der Stadtjugendpflege Schönberg sind förderfähig nach dem Bildungs- und Teilhabepaket.“ Die Nummer der Bildungskarte solle bereitgehalten werden. Eine weitere Vorschrift gilt für alle Aktionen des Sommerferienprogramms in der Corona-Zeit: „Die Vorgaben des Hygienekonzepts sind einzuhalten.“

Filiz Ceker lädt bis Freitag, den 24. Juli, jeden Tag zum offenen Treff mit Spielangeboten ins „Komma9“ ein. Von 15 bis 18 Uhr sind Mädchen und Jungen willkommen, die mindestens zehn Jahre alt sind.

Von Jürgen Lenz