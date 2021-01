Selmsdorf

Corona trifft das öffentliche Leben hart. Der zweite Lockdown hat noch einmal einiges verschärft. Etwas Leben in diese Tristesse ohne gemeinsame Abende und Veranstaltungen bringt die Bibliothek in Selmsdorf. Damit die Menschen auch in dieser Zeit nicht auf spannende Bücher oder andere gute Unterhaltung verzichten müssen, werden dort die Medien nach vorheriger Absprache aus dem Fenster gegeben.

Kommune unterstützt Bücherei mit 24 000 Euro

„Das wird sehr gut angenommen“, erzählt die Bibliothekarin Andrea Scheibner, die von der Resonanz positiv überrascht ist. Es habe sich in Selmsdorf schnell herumgesprochen, dass es diese Möglichkeit gibt, so ihre Vermutung. Und Bürgermeister Marcus Kreft ( SPD) meint: „Diese Idee finde ich gut“. Die Bücherei wäre für Selmsdorf ohnehin ein Gewinn, wie das Gemeindeoberhaupt weiterhin ausführt. Die Kommune unterstützt die sich in Trägerschaft des Schönberger Vereins KUK (Kommunikation, Umwelt und Kultur) befindende Bibliothek jährlich mit 24 000 Euro.

Kreativ zu sein und immer wieder nach Lösungen zu suchen, das sind auch die besonderen Herausforderungen in Zeiten der Corona-Pandemie. Noch gut erinnern kann sich Andrea Scheibner, als Anfang des vergangenen Jahres in der Selmsdorfer Bibliothek Erstklässler die Halbjahreszeugnisse bekamen und wenig später Hortkinder an Ferienspielen teilnahmen. Weitere Veranstaltungen wie der für Anfang April geplante Auftritt des Musikers Frank Plagge waren dann schon nicht mehr möglich.

Im Gemeindehaus in der Lübecker Straße 35 in Selmsdorf ist auch die Bibliothek untergebracht. Quelle: Dirk Hoffmann

Wie andere Einrichtungen musste auch die Bibliothek in Selmsdorf mit Beginn des ersten Lockdowns ab Mitte März für einige Wochen schließen. Als dann alles etwas gelockert wurde, war eine Öffnung wieder möglich. Besucher konnten kommen, natürlich nur mit Maske und unter Einhaltung der Abstandsregeln. Ihre Anzahl war aber sehr begrenzt. So durfte die Bibliothekarin auch Kindergruppen aus Krippe, Kita, Schule oder Hort nicht mehr empfangen. „Daran war natürlich nicht zu denken“, so Scheibner. Das bedauert sie sehr. Denn dem Nachwuchs hat es nach ihrer Aussage immer viel Spaß gemacht und Freude bereitet, sich in der Bücherei umzusehen oder ihr zuzuhören, wenn sie ihnen etwas aus einem Buch vorlas.

Mehr als 7000 Medien Die Selmsdorfer Bibliothek befindet sich im Gemeindehaus in der Lübecker Straße 35. Betrieben wird sie seit 2017 vom Verein KUK e. V. Schönberg. Ausgeliehen werden können mehr als 7000 Medien. Neben Kinderbüchern, Romanen und Fachbüchern gehören auch Hörbücher und DVDs dazu. Die Nutzer zahlen eine Jahresgebühr. Sie beträgt für Erwachsene und Familien zehn Euro, für Rentner und Schüler sechs Euro.

Abstriche mussten auch bei den Leseabenden gemacht werden. Fanden sie sonst immer zweimal im Jahr in der Aula der Schule statt, war das 2020 in der gewohnten Form nur noch einmal kurz nach den Winterferien möglich. Im Herbst konnte das dann nur noch virtuell erfolgen. Zuvor konnten über einen längeren Zeitraum Videos der Lesekünste online geschickt werden. Die besten Einsendungen wurden mit Büchergutscheinen prämiert.

Weniger Rentner als in den Vorjahren

Durch die fehlenden Kindergruppen sank zwangsläufig auch die Zahl der Mädchen und Jungen im Alter von unter zwölf Jahren als Besucher beziehungsweise Nutzer von 900 im Jahr 2019 auf 500 in 2020. Besonders auffällig ist mit Blick auf das vergangene Jahr, dass sich im Gegensatz zu 2019 deutlich weniger Rentner etwas ausliehen. Die Zahl der Personengruppe ab 65 Jahre ging von ehemals 350 auf 130 und damit um mehr als die Hälfte zurück. „Wahrscheinlich spielte da auch die Angst vor Corona eine große Rolle“, vermutet die Bibliothekarin. Gegenüber dieser Gruppe war der Rückgang der Nutzer der anderen Erwachsenen nicht so extrem. Liehen sich 2019 noch 700 von ihnen ein Medium aus, waren es im Jahr darauf noch etwa 500.

Wie die Zahlen Ende 2021 aussehen werden, das vermag nach immer neuen Bundes- und Landesverordnungen niemand zu sagen. Sicher auch nicht Andrea Scheibner. Aber sie hat sich Gedanken gemacht und verleiht an Interessierte jetzt die Medien aus dem Fenster der Bücherei. Dazu genügt ein Anruf unter der Telefonnummer 038823/539814 und ein Termin zum Abholen zu den Öffnungszeiten kann vereinbart werden: montags und donnerstags von 14 bis 18 Uhr, dienstags, mittwochs und freitags von 9 bis 13 Uhr sowie an jedem dritten Samstag im Monat von 9 bis 12 Uhr.

Ist die Bibliotheksleiterin gerade nicht erreichbar, darf auch gerne auf den Anrufbeantworter gesprochen werden. Sie meldet sich zurück. Nach wie vor erfüllt sie dann die Wünsche der Leseratten, beschafft auch gerne die brandaktuellen Bücher, soweit es ihr möglich ist. Bei Kindern sind Bücher wie die Woodworkers oder die Schule der magischen Tiere besonders beliebt, wie sie erzählt. Bei Erwachsenen stehen derzeit Lektüren wie die Biografie von Jan Fedder und „Der Gesang der Flusskrebse“ hoch im Kurs.

Von Dirk Hoffmann