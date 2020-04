Grevesmühlen

Meistens waren es weit über 100 Fahrerinnen und Fahrer, die an der seit 2007 regelmäßig stattgefundenen Cap-Arcona-Gedenktour teilnahmen. In diesem Jahr muss die für den 9. Mai geplante Tour ausfallen. Grund ist die Corona-Krise.

Noch am 11. März hatten sich die Organisatoren aus Kreissportbund, Landkreis, der Mecklenburger Anstiftung mit Sitz in Wismar und Verantwortlichen des ehemaligen Radclubs’99 aus Grevesmühlen im Museum getroffen, um die Details zu besprechen. Von Grevesmühlen aus sollten sich die Teilnehmer nach den Gedenkverstaltung am Denkmal am Tannenberg auf den Weg nach Groß Schwansee machen. Ein weiteres Mal wollte man die beiden Gedenkorte, die an das schreckliche Ereignis in der Lübecker Bucht vom 3. Mai 1945 mit über 7000 Toten auf den Schiffen der Cap Arcona und Thielbek erinnert, auf diese Weise miteinander verbinden. An der Streckenführung der vergangenen beiden Jahre wurde dabei festgehalten. Waren von 2007 an bis dahin die Teilnehmer von Grevesmühlen aus über Roggenstorf, Rankendorf und Kalkhorst nach Groß Schwansee mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, änderte sich das aufgrund von Baumaßnahmen 2018 erstmals. Aus Gostorf kommend, bogen die Akteure auf zwei Rädern vor Moor nach Damshagen ab, fuhren dann weiter vorbei am Schloss Bothmer in Klütz. Über Elmenhorst, Brook und Kalkhorst erreichten sie so das Ziel in Groß Schwansee. Die Strecke war mit 35 Kilometer dadurch zwar etwas länger. Das störte aber kaum jemanden. Die Reaktionen der Teilnehmer waren durchweg positiv, so dass 2019 wieder so gefahren wurde.

Anzeige

Teilnehmer trugen sich in das Ehrenbuch ein

Ähnliches planten die Organisatoren nun während des Treffens im Museum für 2020. Festhalten wollten sie auch am zeitlichen Ablauf und den gewohnten Rahmenbedingungen. Dazu gehörten in all den Jahren unter anderem ein Eintrag der Teilnehmer ins Ehrenbuch am Gedenkort in Groß Schwansee, die Einnahme eines Essens vor dem Schlossgut und der Rücktransport mit Bussen des kreiseigenen Unternehmens Nahbus. Denn nicht jeder konnte nach der Ankunft in Groß Schwansee auch die Tour zurück nach Grevesmühlen mit dem Fahrrad unternehmen.

Weitere OZ+ Artikel

Vereine und Firmen unterstützen die Fahrt

Sven Schiffner hält regelmäßig Vorträge vor Schülern über die Ereignisse am 3. Mai 1945. Quelle: Prochnow

„Aufgrund der Corona-Krise kann die Tour leider nicht stattfinden. Außerdem möchten wir in der jetzigen Situation auch nicht die Kapazitäten von Polizei und Rettungsdienst strapazieren“, erklärt Sven Schiffner. Der Sprecher des Förderkreises Cap-Arcona-Gedenken findet das extrem schade. Denn gerade im 75. Jahrestag dieses Verbrechens in der Lübecker Bucht falle eine Absage nach Aussage von Schiffner natürlich schon schwer. Zumal sich damit viele Emotionen verbinden. Der Sprecher denkt dabei auch an die 14 Vereine und Firmen, die neben den Kommunen und dem Landkreis diese Fahrt mitgetragen und unterstützt haben.

Stilles Gedenken am 9. Mai?

Die 14. Cap Arcona-Gedenktour zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen, macht nach Darstellung von Schiffner keinen Sinn. Zum einen war es ja immer das Anliegen der Organisatoren, dass die Fahrt zeitnah an dem Jahrestag des schrecklichen Ereignises der letzten Kriegstage stattfinden sollte. Außerdem sind größere Veranstaltungen bis zum 31. August ohnehin nicht möglich. Und welche Einschränkungen es danach geben wird, das vermag derzeit auch niemand zu sagen. Vorstellbar wäre, so Schiffner, stattdessen ein stilles Gedenken am Cap-Arcona-Denkmal in Grevesmühlen als Erinnerung an den 3. Mai 1945. Ob und in welcher Form das möglich ist, darüber will man sich in den kommenden Tagen verständigen.

Die Cap Arcona-Gedenkstätte am Tannenberg in Grevesmühlen Quelle: Archiv

Von Dirk Hoffmann