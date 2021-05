Boltenhagen

Wirt Dirk Schiewer, der im Ostseebad Boltenhagen das Bistro „Sommerlaune“ betreibt und dort immer wieder prominente Gäste einlädt, ist sehr enttäuscht. Schon zum zweiten Mal muss er den Besuch von Sportmoderator Jörg Wontorra verschieben. Eigentlich war er schon für Oktober 2020 eingeladen und der Termin musste auf das Frühjahr verschoben werden. Da noch bis Mitte Juni keine Gäste nach Mecklenburg-Vorpommern kommen dürfen, klappt das auch nicht.

Neuer Termin am 8. August

Der 8. August soll jetzt der Termin sein, an dem Jörg Wontorra für einen Talkabend nach Boltenhagen kommt. Dann wird er Anekdoten erzählen und auf Fragen des Publikums eingehen. Auch Juri Schlünz und Kai Bülow vom FC Hansa Rostock, die an dem Abend ebenfalls am Talk teilgenommen hätten, haben für den Ersatztermin zugesagt. Alle bisher gekauften Eintrittskarten bleiben gültig.

Die Moderatorin der NDR-Talksendung „DAS!“, Inka Schneider, kommt ins Bistro „Sommerlaune“ in Boltenhagen. Quelle: Georg Wendt

Das!-Moderatorin Inka Schneider kommt

Ein anderer Termin ist neu zum Kalender des Bistro „Sommerlaune“ hinzugekommen. Am 26. Juni ist Journalistin und Moderatorin Inka Schneider zum „Talk am Meer“ eingeladen. Sie ist bekannt aus der Fernsehsendung „Das!“ mit dem Roten Sofa. Ob das Möbel auch im Bistro aufgestellt wird, ist noch nicht sicher. Der Vorverkauf für diesen Abend mit Inka Schneider läuft, Karten können unter der Telefonnummer 0171 / 9579818 bei Dirk Schiewer bestellt werden.

Von Malte Behnk