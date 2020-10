Herrnburg

Wegen eines Corona-Falls ist die Kita „Haus der kleinen Waldgeister“ seit Montag geschlossen. Die Schließung der Kindertagesstätte in Herrnburg bestätigte auf Nachfrage der Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands Nordwestmecklenburg, Ekkehard Giewald. Er erklärte: „Es gibt einen bestätigten Fall, ein Kind ist positiv getestet worden.“ Die erste Meldung dazu erreichte das Deutsche Rote Kreuz als Träger der Einrichtung am Sonnabend.

„Konkrete Informationen allerdings haben wir am Sonntag erhalten und uns umgehend mit dem Gesundheitsamt in Verbindung gesetzt“, erläuterte Giewald am Montag. In Abstimmung mit der Behörde sei dann entschieden worden, die Kinder und die Erzieher bis zum 4. November in häusliche Quarantäne zu schicken und testen zu lassen.

Anzeige

Eltern wurden per Mail über Corona-Fall informiert

„Die Eltern wurden am Sonntag per E-Mail vom Träger informiert“, erklärt Ekkehard Giewald. Das betroffene Kind soll nach OZ-Informationen zu einer Familie gehören, die sich mit Covid-19 infiziert hat. Der Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands versichert: „Wir und unsere Mitarbeiter halten sich an alle Regeln, um eine Ausbreitung des Virus zu bremsen, aber eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht.“ Die Testreihe, die das Gesundheitsamt angeordnet habe, solle nun zeigen, ob es weitere Infektionen gibt.

„Die Eltern wurden am Sonntag per E-Mail vom Träger informiert“, sagt Ekkehard Giewald, Geschäftsführer DRK-Kreisverband Nordwestmecklenburg. Quelle: Annett Meinke

Falls das nicht der Fall ist, würde die Quarantäne am 5. November aufgehoben, sagt Ekkehard Giewald. Die Kreisverwaltung Nordwestmecklenburg kündigte am Montag auf Anfrage an, sie werde am Dienstag „über den weiteren Sachstand informieren.“

Zweite Kita in Nordwestmecklenburg nun betroffen

„Auch wenn der Fall der Rütinger Kita eine Weile zurückliegt, es war klar, dass es früher oder später auch andere Einrichtungen treffen kann", resümiert Ekkehard Giewald. Das Gesundheitsamt hatte am 3. September gemeldet, dass ein Kleinkind und ein Erzieher der Kita in Rüting positiv auf Covid-19 getestet wurden. Daraufhin veranlasste das Amt die Schließung der Kindertagesstätte. Die 54 Schützlinge und ihre Erzieher wurden in häusliche Quarantäne versetzt.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Am 11. September teilte die Verwaltung die Ergebnisse zweier Testreihen mit: bei allen getesteten Kindern und Pädagogen negativ. Somit konnte die Kita wieder ihren Betrieb aufnehmen. Vorerst zuhause bleiben mussten zwei Kinder. Sie wurden von ihren Eltern nicht zum zweiten Abstrichtest gebracht, erläuterte die Kreisverwaltung.

Lesen Sie auch: Corona in Schule oder Kita: Das müssen Eltern in Nordwestmecklenburg wissen

Es war nicht der erste Fall einer Testverweigerung in Nordwestmecklenburg. Im August kamen Eltern eines Schülers der Regionalen Schule mit Grundschule in Schönberg der Aufforderung für einen ersten Testtermin nicht nach. Die Kreisverwaltung erklärte, welche Folge das haben kann: „Die unmittelbare Konsequenz daraus wäre dann aber, das für dieses eine Kind die Quarantäne dann natürlich nicht verkürzt wird, sondern 14 Tage bestehen bleibt.“

DRK seit 2013 Träger der Waldgeister-Kita

Das Deutsche Rote Kreuz ist seit 2013 Träger des „Hauses der kleinen Waldgeister“ in Herrnburg. Vorher war es die Gemeinde Lüdersdorf. Sie eröffnete das Gebäude 1997 in der neuen Straße „Am Staunsfeld.“ Nach Auskunft des DRK bietet es in vier altersgemischten Gruppen Platz für 64 Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt.

Der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes ist in der Gemeinde Lüdersdorf auch Träger der Kita „Haus der kleinen Landmäuse“ in Wahrsow und des Hortes „Haus der schlauen Füchse“ in Herrnburg.

Von Michael Prochnow und Jürgen Lenz