Grevesmühlen

Das Schicksal hat Burkhard Milverstädt hart getroffen: Im Februar starb seine Lebensgefährtin Ilona Heidelberger an einem schweren Schlaganfall. Monatelang arbeitete der 68-Jährige mit ihr an einem großen Traum: ein Abba-Musical in Grevesmühlen zu organisieren. Laiensänger und -schauspieler waren gefunden, es wurde fleißig geprobt, der Termin für „Mamma Mia“ stand. Im August sollten mehrere Aufführungen in der Mehrzweckhalle Grevesmühlen stattfinden.

Am 17. Februar änderte sich sein Leben mit dem Tod von Ilona Heidelberger komplett. Der aus Karlsruhe Zugezogene leidet seit Jahren an COPD, einer chronischen Lungenerkrankung, und musste ins Betreute Wohnen umziehen. Er fühlt sich wohl in der Alten Schäferei in Grevesmühlen, keine Frage, aber seine Ilona fehlt ihm – und durch die Corona-Krise auch die Proben für das Musical. „Eine Lungeninfektion wäre für mich tödlich. Das Risiko ist zu groß“, sagt er mit Blick auf Corona und eine Nichteinhaltung der Regeln. Die Aufführung musste auf unbestimmte Zeit verschoben werden. „Wir hoffen auf nächstes Jahr. Meine höchste Priorität ist es nun, das Team zusammenzuhalten und mit Aufhebung der Kontaktbeschränkungen wieder mit den Proben zu beginnen. Ilona hätte das so gewollt.“

15 Leute zählt er in seinem Team. Die Hauptdarsteller sind Theresa Bornhöft und Marc Waack, die als Marie und Bennie heiraten wollen. Einladen will Marie allerdings auch ihren Vater, und dafür kommen zwei infrage. „Ich musste das Stück leider ein wenig umschreiben, weil wir keinen dritten männlichen Darsteller gefunden haben“, bedauert Burkhard Milverstädt. Die potenziellen Erzeuger werden von Horst Deininger und Gerrit Uhle gespielt und die Mutter von Marie, Mia, von Jana Bornhöft.

„Wir haben tolle Sänger dabei, die sich mehr und mehr entwickeln“, schätzt Burkhard Milverstädt ein. Vor dem Tod von Ilona Heidelberger fanden die Proben in der gemeinsamen Wohnung in der Innenstadt statt. Mit seinem Umzug muss nun eine neue Möglichkeit gefunden werden. „ Dorit Markwart hat sich freundlicherweise angeboten“, freut sich Burkhard Milverstädt. Sie spielt in dem Stück eine Freundin von Mia und hat als freischaffende Künstlerin und mit der kürzlichen Eröffnung ihres Ateliers „HÖchen“ in der Rehnaer Straße 2 in Grevesmühlen ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt.

Im neuen Atelier von Dorit Markwart - hier zu „Kunst offen“ an Pfingsten - in der Rehnaer Straße 2 plant die Grevesmühlener Abba-Truppe nach Aufhebung der Kontaktbeschränkungen zu proben. Quelle: Jana Franke

Wer Lust am Singen und Schauspielern hat, ist jederzeit in der Truppe willkommen, betont Burkhard Milverstädt. Der Kontakt kann per Mail hergestellt werden: Burkhard@milverstaedt.de.

Von Jana Franke