Der Schulbetrieb in der laufenden Corona-Krise ist schon kompliziert, aber der Abschluss des Schuljahres 2020/21 stellt Schulen, Schüler, Eltern und vor allem die Behörden noch einmal vor ganz neue Probleme. Denn die Zeugnisübergaben am Schuljahresende, eigentlich eine feierliche Veranstaltung, dürften in diesem Jahr deutlich spartanischer ausfallen – wenn sie denn überhaupt stattfinden. Müssen die Zeugnisse am Ende per Post verschickt werden? Das wohl nicht,

Mathias Diederich, 1. Stellvertreter der Landrätin. Quelle: Prochnow

aber: „Wir haben zahlreiche Anfragen zu dem Thema“, sagt Mathias Diederich, stellvertretender Landrat von Nordwestmecklenburg. „Leider können wir im Moment noch nichts dazu sagen, wie die Zeugnisübergaben konkret stattfinden können.“ Stand heute jedenfalls sind Feierstunden mit Eltern und Großeltern, wie sie normalerweise üblich sind, untersagt.

Diederich: „Die aktuelle Verordnung läuft am 10. Juni aus, am 19. Juni endet das Schuljahr. Wir warten darauf, dass es konkrete Aussagen gibt, wie die Zeugnisübergaben vonstatten gehen können.“ Dass der jetzige Zustand mehr als unbefriedigend sei, verstehe er auch. „Nur ändern können wir im Moment daran nichts.“

Feierstunde des Gymnasiums in der Sporthalle geplant

Und so planen die Schulen zwar für den Abschluss, aber immer unter der Maßgabe, dass sich täglich etwas ändern könnte. Das Gymnasium Am Tannenberg in Grevesmühlen hat die Eltern informiert, dass die Zeugnisübergaben für die Klassen 7 bis 11 nach den jeweiligen Präsenztagen in der letzten Schulwoche stattfinden werden. Die 80 Abiturienten sollen im Rahmen einer Feierstunde am letzten offiziellen Schultag am 19. Juni in der Sporthalle ihre Zeugnisse überreicht bekommen. 30 bis 35 Pädagogen werden laut Schulleiterin Andrea Großmann dabei sein. „Wir halten wie bei den Prüfungen auch alle Abstandsregeln ein“, versichert sie.

Wie das Schweriner Bildungsministerium mitteilt, seien die Zeugnisausgaben vor den Ferien durchaus möglich. „Die Schulen organisieren sie ebenfalls eigenverantwortlich unter Berücksichtigung der jeweils geltenden Hygieneschutzbestimmungen. Die Zeugnisübergabe sollte im Regelfall in den gebildeten Lerngruppen am letzten Tag des Präsenzunterrichts im Schuljahr durch die Klassenlehrerin beziehungsweise den Klassenlehrer erfolgen.“ So plant auch die Grundschule „ Fritz Reuter“ in Grevesmühlen. Die Schüler erhalten ihre Zeugnisse am letzten Präsenztag. Bei einigen ist das schon Montag, der 15. Juni, so dass sich die Ferien praktisch um eine Woche verlängern. Definitiv gestrichen sind übrigens sämtliche Klassenfahrten und Abschlussfeiern.

Hoffnung gibt es immerhin für die Einschulungen am Ferienende. Bildungsministerin Bettina Martin: „Deswegen ist es eine gute Nachricht, dass auch in diesem Jahr trotz Corona Einschulungsfeiern in den Schulen grundsätzlich stattfinden können.“

Hortbetreuung in den Ferien noch ungeklärt

Apropos Ferien: Wie der Landkreis mitteilte, werde es zwar eine Ferienbetreuung der Hortkinder

Franziska Boss, Sachgebietsleiterin im Fachdienst Jugend und Soziales. Quelle: Prochnow

geben. Wie die konkret aussehen wird, dazu gibt es aktuell noch keine Aussage. Wie Franziska Boss, in der Kreisverwaltung unter anderem zuständig für den Bereich Kita und Hort, erklärte, sei die Behörde derzeit dabei, mit den Trägern die nächsten Wochen zu planen. Einfach ist das nicht. Denn die Auflagen durch die Pandemie-Eindämmung stellen die Träger vor Riesenprobleme. Vor allem fehlt es an Personal.

Aktuelle Corona-Zahlen aus NWM 79 Corona-Fälle zählt Nordwestmecklenburg seit Mitte März, ein Mensch ist gestorben, eine Person befindet sich aktuell in stationärer Behandlung. Fünf Männer und Frauen, sogenannte Reiserückkehrer, befinden sich derzeit in Quarantäne. Insgesamt wurden in den vergangenen zehn Wochen 2151 Abstrichtests durchgeführt, 46 in dieser Woche.

Landrätin: Wir haben im Moment keine Lösung

Laut Kreisverwaltung gibt es derzeit 11 416 Kinder im Alter von bis zu elf Jahren, die entweder Anspruch auf einen Krippen-, Kita- oder Hortplatz haben. 52 Prozent von ihnen befinden sich aktuell in der Betreuung, der Rest – normalerweise werden mehr als 90 Prozent der Kinder in einer Einrichtung betreut – ist zu Hause. Doch trotz der geringen Anzahl mussten die Träger schon jetzt die Öffnungszeiten eindampfen. Statt elf Stunden haben die Häuser jetzt nur noch acht bis neun Stunden geöffnet, was vor allem die Eltern in Schichtarbeit vor große Probleme stellt.

Der Grund dafür liegt im Betreuungsschlüssel. Wegen Corona mussten die Gruppen verkleinert werden. Zwar sind von den 1118 Erzieherinnen und Erziehern 946 im Einsatz, die übrigen sind entweder krank, in Elternzeit oder gehören zur Risikogruppe. Dennoch reicht die Zahl nicht aus, um die Betreuung unter den strengen Auflagen über die gewohnte Zeit zu leisten. „Wir haben die Träger aufgefordert, Konzepte zu erarbeiten, die sind fast alle da“, sagt Franziska Boss. Doch die Suche nach einer Lösung gestaltet sich schwierig.

„Wir müssten theoretisch den Regelbetrieb in den Kitas und im Hort wieder hochfahren“, sagt Landrätin Kerstin Weiss. „Aber das geht natürlich nicht. Wir wissen, dass die verkürzten Öffnungszeiten ein Problem sind, aber wir haben im Moment keine Lösung.“

