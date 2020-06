Wegen Corona: Gibt es in Grevesmühlen einen Sommer ohne Freibad?

Grevesmühlen

Krisensitzung im Freibadverein Grevesmühlen: Es ist sprichwörtlich fünf vor zwölf. Wenn keine Helfer gefunden werden, droht in Grevesmühlen ein heißer Sommer ohne Freibad. Da 60 Prozent der Ehrenamtler in Corona-Zeiten zur Risikogruppe gehören, sind nicht genügend Leute vor Ort, um den Badespaß abzusichern. Es werden dringend Leute gesucht. Finden sich keine, bleiben die Türen geschlossen.

„Wir bedauern die Entscheidung sehr, aber wir können nicht anders handeln“, erklärt der Vorsitzende des Freibadvereins, Benny Andersson. Zwar gibt es kein Verbot und es ist lediglich eine Empfehlung von Kreis und Land, die Ehrenamtler, die die 60 Jahre überschritten haben, nicht einzusetzen, aber der Vereinschef möchte kein Risiko eingehen.

Abstandsregeln müssen kontrolliert werden

Vorschriften gibt es dagegen, wie die Hygieneregeln einzuhalten sind. Den Eingang zum Freibad dürften die Gäste wie gewohnt nutzen. Aber es muss ein separater Ausgang geschaffen werden, der durch das Zufahrtstor gewährleistet werden soll. Der Kiosk darf öffnen, die gekauften Getränke und Snacks müssen die Besucher allerdings im Strandbereich zu sich nehmen. Die Toiletten und Umkleiden sind nur einzeln zu betreten und müssen regelmäßig desinfiziert werden. Die Steganlage darf nur als Gang an Land dienen, ins Wasser dürfen die Gäste nur über den Strand gehen. Abstandsregeln gibt es am Strand und auf der Wiese, auf dem Ponton, an und auf den Sprungtürmen und auf dem Steg, der entsprechend abgeklebt wird.

Um die Abstandsregeln sowohl an Land als auch im Wasser zu kontrollieren, ist nicht genügend Personal vorhanden. Frank Schuster von der DRK-Wasserwacht ist im Gespräch mit Rettungsschwimmern, inwiefern der Badebetrieb abgesichert werden kann. „Es haben sich auch Jugendliche bereiterklärt, im Freibad zu helfen“, erklärt er. Konkrete Aussagen dazu kann er aber noch nicht machen. Mindestens sechs Helfer braucht das Freibad, dann werden die Türen am 1. Juli geöffnet – allerdings nur bis zum 3. August mittwochs bis sonntags jeweils von 10 bis 18 Uhr.

Schwimmkurse abgesagt

Fest steht: Schwimmkurse werden in diesem Sommer nicht angeboten. Ausgenommen sind die Kurse der Schulen, die im neuen Schuljahr durchgeführt werden. Der Freibadverein ist mit der jüngsten OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ unterstützt worden. Die Leser spendeten mehr als 5500 Euro. Mit der Summe sollten die Schwimmkurse in den Sommerferien zum Teil finanziert werden. „Das verschieben wir nun aufs nächste Jahr“, erklärt Benny Andersson.

Der Vereinsvorsitzende Benny Andersson im Februar – seinerzeit freute er sich noch über die stolze Summe, die die OZ-Weihnachtsaktion einbrachte. Damit sollten die Schwimmkurse in diesem Jahr mitfinanziert werden. Quelle: Jana Franke

Ebenso sollte in diesem Sommer eine neue Rutsche eingeweiht werden. Die Stadt hatte Kinder und Jugendliche zu einem Wettbewerb aufgerufen, um zu erfahren, für welches Projekt die im vergangenen Jahr eingesparten Mittel in Höhe von 10 000 Euro eingesetzt werden könnten. Gewonnen hat die Idee von Maya Kebschull (11) aus Wotenitz, die sich eine Erweiterung der vorhandenen Pontons mit integrierter Rutsche wünscht. Dafür spendete das Grevesmühlener Unternehmen Benthack weitere 10 000 Euro. Ob die Einweihung groß gefeiert werden kann, steht nun in den Sternen.

Erinnerungen an das Jahr 2010

Angesichts der Gefahr, dass das Freibad in diesem Jahr nicht öffnet, fühlt sich manch einer vielleicht an das Jahr 2010 erinnert. Ein Jahr zuvor entließ die Stadt die ehemaligen Freibadpächter auf deren Wunsch hin aus dem Erbpachtverhältnis, um in einem Bieterverfahren zu einer langfristigen Neuverpachtung zu kommen – das allerdings erfolglos. Nachdem keiner der drei Pachtbewerber ein tragfähiges und ausfinanziertes Konzept vorlegte und damit keinen Zuschlag erhalten hatte, verwaltete die Stadt das Freibad zunächst selbst, bis sich Ende 2010 der Verein „Unser Freibad Grevesmühlen“ gründete und den Badespaß wieder absicherte.

Von Jana Franke