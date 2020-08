Grevesmühlen

30 Jahre Behindertenverband in Grevesmühlen – das wäre eigentlich ein guter Grund zu feiern. Doch die langfristig geplante Jubiläumsveranstaltung musste abgesagt werden. Grund, die immer noch geltenden Hygienemaßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie. „Der Vorstand“, erklärt Behinderten-Verbandsvorsitzende Heidrun Lange, „hat beschlossen, die Feier ins kommende Jahr zu verlegen und unter dem Motto ‚30+1‘ nachzuholen.“

Behinderte Menschen nicht verstecken

Am 26. Juni 1990 wurde der Verband in Grevesmühlen gegründet. Es ging darum, so Lange, Menschen mit Behinderungen und deren Angehörige zu unterstützen. Zu jenem Zeitpunkt, erklärt sie, hätten viele der behinderten Menschen mehr oder weniger sichtbar in Alten- und Pflegeheimen, zum Teil auch versteckt in elterlichen Wohnungen gelebt. „Für behinderte Kinder gab es keine Bildungsmöglichkeit und an Barrierefreiheit war erst gar nicht zu denken.“

Fortan machte sich der Behindertenverband stark für diese Menschen in Grevesmühlen und Umgebung. „Mit der Diakonie im nördlichen Mecklenburg haben wir einen guten Partner gefunden, der unsere Ziele umsetzen konnte. Die Errichtung der Werkstatt in Grevesmühlen war einer der wichtigen Schritte, um Menschen mit Behinderungen aus ihrer Isolation zu holen.“, so Lange.

Ohne Förderung und Unterstützung durch die Stadt und den Landkreis Nordwestmecklenburg, betont die Verbandsvorsitzende, wäre es ebenfalls nicht gegangen. Der Verein hätte sein umfangreiches Freizeit- und Ausflugsprogramm für Mitglieder, Freunde und Gäste nicht aufbauen können.

Zusammenkommen unter Corona-Bedingungen

Dreimal wöchentlich können behinderte Menschen, die unter anderem im St.-Georg-Stift der Diakonie leben, den Klubraum im Vereinshaus in Grevesmühlen besuchen. Sie malen und basteln gemeinsam, hören Musik, unterhalten sich, spielen Spiele miteinander, trinken Kaffee oder schauen sich Filme an. Normalerweise sind es jeweils bis zu 17 Personen, die an normalen Klubnachmittagen zusammenkommen.

Seit im März die Corona-Pandemie ihren Anfang nahm, stand der Freizeittreff leer. Dass der Verband weiter Miete für die Räumlichkeiten zahlen konnte, wurde unter anderem von der Ehrenamtsstiftung Mecklenburg-Vorpommern ermöglicht, die 1000 Euro Corona-Soforthilfe zahlte.

In dieser Woche werden sich nun zum ersten Mal wieder Menschen mit Behinderungen im Klubraum des Verbandes treffen. „Wir holen drei Bewohner aus dem St.-Georg-Stift“, erzählt Heidrun Lange, „die sich sehr darauf freuen.“ Zwei Betreuer werden sich um die Behinderten kümmern. Maximal dürfen sich im Klubraum derzeit fünf bis sechs Personen aufhalten. Keine riesigen Schritte in Richtung Normalität, doch immerhin ein kleiner Anfang.

