Die Corona-Krise hat die Wirtschaft schwer getroffen, und damit auch die Kommunen, deren Einnahmen sinken – gleichzeitig steigen die Ausgaben. Allein der Landkreis Nordwestmecklenburg rechnet allein in diesem Jahr mit Megrkosten, die direkt durch Corona verursacht worden sind, in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro. Dazu gehören unter anderem höhere

Grevesmühlens Kämmerin Kristine Lenschow Quelle: Prochnow

Zuschüsse für Nahbus und deutlich gestiegene Ausgaben im Zusammenhang mit Hartz IV. Die Stadt Grevesmühlen hat ebenfalls die ersten Zahlen bekannt gegeben, die durch die Krise verursacht wurden beziehungsweise absehbar sind. Kämmerin Kristine Lenschow teilte mit, dass bereits die ersten Firmen in der Stadt Anträge auf Stundung der Gewerbesteuer gestellt hätten, da sich aufgrund der Corona-Einschränkungen deutlich geringere Einnahmen gehabt hätten. Die Summe der Anträge belaufe sich zusammen auf rund 132 000 Euro, so Lenschow. Sie rechnet allerdings damit, dass in den nächsten Wochen und Monaten weitere Anträge im Rathaus eingehen werden. „Das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange.“

Kommunen rechnen mit Einnahmeverlusten in Höhe von elf Prozent

Zudem rechnet die Stadt nicht mit erheblichen Verlusten bei der Gewerbesteuer sondern auch mit Einschnitten bei den Zuweisungen an die Kommune. „An Einkommens- und Umsatzsteuer sind wir als Stadt zwar nicht direkt beteiligt, aber ich gehe davon aus, dass wir aufgrund der Situation seit Mitte März weniger Geld zur Verfügung haben werden“, sagte die Kämmerin. Bundesweit gehen Schätzungen von Einnahmeverlusten für Städte und Gemeinden von rund elf Prozent aus. Kristine Lenschow: „Für Mecklenburg-Vorpommern gibt es noch keine konkrete Hochrechnung, aber der bundesweite Trend wird auch an uns nicht vorbeigehen.“

Auswirkungen sind spürbar

Allerdings habe die Stadt Grevesmühlen einen entscheidenden Vorteil. „Wir sind, was die Wirtschaft anbetrifft, zum Glück sehr breit aufgestellt“, erklärt die Fachfrau für Finanzen im Grevesmühlener Rathaus. „Das heißt, wir haben nicht nur ein oder zwei große Firmen, von denen wir abhängig sind, stattdessen gibt es ein breites Spektrum an Unternehmen in der Stadt, so dass die Auswirkungen der Krise uns nicht ganz so hart treffen werden.“ Die bisherigen Auswirkungen seien finanziell gesehen für die Stadt Grevesmühlen zwar spürbar, aber es gebe aktuell keinen Grund, die Reißleine zu ziehen.

Von Michael Prochnow