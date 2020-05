Wegen Corona: Grevesmühlens Unternehmerfrühstück jetzt online

Grevesmühlen

Seit mehr als zehn Jahren gibt es das Unternehmerfrühstück in Grevesmühlen, in lockerer Atmosphäre kommen dabei Unternehmer und Vertreter von Politik und Verwaltung ins Gespräch. Doch die Corona-Krise sorgt auch hier für Veränderungen. Deshalb bietet die Stadtverwaltung als Organisator der Veranstaltungen jetzt die Möglichkeit an, sich online auszutauschen.

„Das ist wichtig, damit wir konkret wissen, wo der Schuh drückt, worauf die höchsten Prioritäten zu legen sind und welche Lösungen für die bestehenden Probleme angeboten werden können“, so Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler.

Frühstückslieferung für Teilnehmer

„Deshalb haben wir ein Unternehmerfrühstück online vorbereitet. Die Idee dabei: in branchenspezifischen Video-beziehungsweise Telefonkonferenzen kommen auf Anmeldung Unternehmen aus der Stadt und Umland zusammen und haben die Möglichkeit, die für sie wichtigen Themen zu besprechen.“

„Um dem Wesen des Unternehmerfrühstücks gerecht zu werden, gibt es für die Teilnehmer eine Frühstückslieferung von einem regionalen Anbieter an den Laptop-Arbeitsplatz frei Haus.“

Martin Kopp von der Wirtschaftsfördergesellschaft des Landkreises Nordwestmecklenburg sowie Vertreter der jeweiligen Interessenverbände und der Bürgermeister stehen bei den Unternehmerfrühstücken online als Fachleute Rede und Antwort.

Martin Kopp von der Wirtschaftsfördergesellschaft NWM. Quelle: Prochnow

Und so funktioniert’s:

Anmelden können sich Interessenten unter 03881/723103 oder per Mail an r.hacker@grevesmuehlen.de. Die Teilnehmerzahl ist auf jeweils 20 begrenzt, die Zugangsdaten werden mit der Bestätigung zugeschickt.

Folgende Termine sind vorbereitet: 8. Mai um 9 Uhr für den Bereich Gastronomie und Tourismus; 15. Mai um 9 Uhr für Einzelhandel und Dienstleistungen sowie der 29. Mai um 9 Uhr für Bauhandwerk und Industrie.

Von Michael Prochnow