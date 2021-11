Wegen Corona: In Selmsdorf besucht der Weihnachtsmann Kinder

Selmsdorf

Da auch in diesem Jahr der Weihnachtsmarkt in Selmsdorf nicht stattfinden wird, steigt der Weihnachtsmann am Sonnabend vor Weihnachten, 18. Dezember, wie schon im vergangenen Jahr auf einen geschmückten Anhänger des Fördervereins der Selmsdorfer Feuerwehr und besucht Kinder, um sie zu überraschen. Bürgermeister Marcus Kreft (SPD) wird ihn als Vertreter der Gemeinde Selmsdorf begleiten, wenn der Bärtige mit dem Mannschaftstransportwagen der Feuerwehr durch die Straßen in Selmsdorf und den Ortsteilen gefahren wird.

Habt Geduld und haltet Abstand

„Der Weihnachtsmann freut sich, wenn ihr an den Straßen auf ihn wartet. Überrascht den Weihnachtsmann mit Lichtern in den Vorgärten. Macht Euch bemerkbar“, sagt Thomas Folkers vom Förderverein an die Familien gerichtet. Der Weihnachtsmann startet gegen 15 Uhr in der Ernst-Thälmann-Straße. „Habt Geduld, es ist ein alter Mann. Die Tour wird etwa vier Stunden dauern. Er wird ganz bestimmt auch bei Euch vorbeikommen. Die Lichter werdet Ihr sehen“, so Thomas Folkers. Er bittet aber auch darum, den in Corona-Zeiten erforderlichen Abstand einzuhalten.

