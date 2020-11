Grevesmühlen/Klütz/Schönberg

Herbststimmung bei den Karnevalisten im Land: Statt der Eröffnung der fünften Jahreszeit gibt es in diesem Jahr aufgrund der Pandemieregeln nur die Hoffnung auf bessere Zeiten. Besonders tragisch sind die Absagen der Veranstaltungen für die Grevesmühlener Vereine, denn hier sollte in diesem Jahr am 11.11. die landesweite Eröffnung stattfinden mit einem großen Programm, zahlreichen Vereinen aus dem ganzen Land und einer Feier zum 60-jährigen Bestehen des KCV (Kreihnsdörper Carnevalverein).

Nun findet gar nichts statt. Im Grevesmühlener Rathaus fiel am Montag die Entscheidung, dass nicht einmal die ursprünglich angedachte abgespeckte Variante unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Rathaussaal stattfinden wird. So hätten die Vertreter der beiden Grevesmühlener Faschingsvereine mit Abstand und einer Astschere den Schlips abschneiden wollen, Grevesmühlen TV und die OSTSEE-ZEITUNG hätten die Aktion schließlich veröffentlicht. „Aber wir mussten leider aufgrund der neuen Bestimmungen auch diese Veranstaltung absagen. Auch wenn es schwerfällt, aber uns bleibt keine Wahl“, erklärte Stadtsprecherin Tina-Sophie Schulz.

Anzeige

„Es macht keinen Sinn, jetzt große Programme zu planen“

KCV-Präsident Torsten Meier bei der Eröffnung der Saison 18/19 vor dem Rathaus in Grevesmühlen. Quelle: Archiv

Dementsprechend groß ist die Enttäuschung bei den Vereinen in Grevesmühlen. Denn nun fallen Karneval und Fasching in der Saison 20/21 wohl komplett aus. Wie Torsten Meier, Präsident des KCV, mitteilte, seien inzwischen sämtliche Veranstaltungen für Grevesmühlen in dieser Saison abgesagt worden. „Auch im Februar wird nichts stattfinden.“ Denn derzeit wisse niemand, welche Bedingungen in einigen Wochen vorherrschen würden. „Da macht es keinen Sinn, jetzt Räume anzumieten und große Programme zu planen, wenn sich dann herausstellt, dass wir nichts machen können.“

Auch das Kinder- und Jugendtraining habe der Verein für die nächsten Wochen ausgesetzt, das sei zwar schade für den Nachwuchs. „Aber es geht einfach nicht anders“, sagt Torsten Meier. Im Vorfeld hatte es zahlreiche Telefonate mit den Vertretern des GCC (Grevesmühlener Carnevalclub) und der Stadt gegeben, wie man die Zeremonie am 11.11. hätte hygienekonform über die Bühne bringen könnte. Doch das hat sich nun erledigt.

Lesen Sie auch: Geschichte der Grevesmühlener Narren auf Youtube zu sehen

Alle Veranstaltungen bis Aschermittwoch abgesagt

Ähnlich ist die Situation beim GCC. Wie Isabel Tachil informiert, seien bis Aschermittwoch alle Termine abgesagt. „Über den ersten Corona-Lockdown haben wir erstmalig das Kinder- und Jugendtraining via Handy als Hometraining durchgeführt. Jede Woche gab es neue Tanzschritte per Videobotschaft von mir“, berichtet die Trainerin. „Das hat sehr gut geklappt und war ein toller Ausgleich für die Mädels in der Corona-Zeit ohne täglichen Schulbesuch.“

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Über die Sommermonate fand das Training unter freiem Himmel statt, bis vor wenigen Tagen die Gruppe in die Mehrzweckhalle umzog. Doch das ist inzwischen auch wieder Geschichte. „Nun ist bis auf Weiteres das Training wieder auf Home umgestellt, um das Risiko einer Ansteckung bei den täglich steigenden Zahlen zu minimieren. Trotz aller Veranstaltungsabsagen sind alle Mädchen fit und motiviert und der Teamzusammenhalt ist noch besser geworden.“

Die Nachwuchstänzerinnen des GCC beim letzten Training in der Halle. Quelle: GCC

Auch in Klütz kein Umzug und keine Party

Auch der Klützer Carneval Club (KCC) informierte seine Fans, dass es in diesem Jahr keine Eröffnungsveranstaltung geben wird. „Nach langen, quälenden Überlegungen haben uns die Behörden die Entscheidung aus den Händen genommen“, heißt es auf der Facebook-Seite des Vereins. Schweren Herzens müsse er mitteilen, dass der Karnevalsumzug am 11. November durch Klütz nicht stattfinden wird. Gleiches gilt für die Faschingseröffnung, die am Samstag, den 14. November, stattfinden sollte.

Aufgrund der dynamischen Veränderungen könne Präsidentin Rebecca Arndt noch nicht sagen, wie es im kommenden Jahr weitergeht und ob die Veranstaltungen im Februar stattfinden können. An mehreren Tagen feiert der Verein für gewöhnlich mit einem dreifachen „Eickboom Eulé“. Es gibt sonst immer gut besuchte Veranstaltungen für Erwachsene, Kinder und Senioren. Die Hoffnung, dass die – wenn auch in abgespeckter Form – stattfinden können, ist groß.

Keine fünfte Jahreszeit in Schönberg

In Schönberg fällt die fünfte Jahreszeit diesmal aus. Der Schönberger Carneval Club (SCC) würde den Fasching gern am 11. November und im Februar veranstalten, sieht dafür aber keine Chance. Er bedauert: Für Programme zu proben, ist auf absehbare Zeit nicht möglich.

Von Jana Franke, Michael Prochnow und Jürgen Lenz