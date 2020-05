Wegen Corona: Kreismusikschule setzt auf Online-Unterricht

Grevesmühlen

Eine Sache macht vor Corona nicht Halt: die Musik. Die ertönt trotzdem, nur dass es im Landkreis nun über Computerbildschirme, Laptops, Tablets, Smartphones oder herkömmliche Telefonleitungen trompetet, geigt, tönt und schallt. Mit der Corona-Krise und der vorübergehenden Schließung der Hauptgeschäftsstelle in Grevesmühlen sowie der Arbeitsstelle in Wismar geht die Kreismusikschule „ Carl Orff“ nun neue Wege: Online-Unterricht.

Hartwig Kessler, Leiter Kreismusikschule Carl Orff Quelle: Nicole Hollatz

„Angesichts des gesellschaftlichen Ausnahmezustands war schnell klar, dass die musikalische Bildung gerade in Zeiten von eingeschränkten sozialen Kontakten unbedingt weiterhin stattfinden muss“, verdeutlicht Hartwig Kessler, Leiter der Kreismusikschule. Hand in Hand zwischen ihm und einigen Lehrkräften, die eigene kreative Ideen einbrachten, entstand binnen weniger Tage ein Konzept für den musikalischen Online-Unterricht. Diesem stand der Leiter des Fachdienstes Bildung und Kultur beim Landkreis, Eike Albrecht, sehr positiv gegenüber. „Er bat aufgrund der besonderen Situation um schnellstmögliche Umsetzung“, erklärt Hartwig Kessler.

Reaktionen überwiegend positiv

Somit nahmen die Lehrkräfte Kontakt zu den Familien auf. Darunter auch Anna Kopperschmidt, die unter anderem Cello unterrichtet. „Ich telefonierte 30 Familien ab und fragte, ob sie die außergewöhnliche Umstellung mitmachen würden“, erzählt die 34-Jährige. Die Reaktionen seien überwiegend positiv gewesen. „Also beschloss ich, dass der Stundenplan bestehen bleibt und ich jeden zu seiner Zeit in der Woche per Videoanruf kontaktiere“, erzählt sie.

Ein Foto aus der Zeit vor der Corona-Krise: Cellolehrerin Anna Kopperschmidt zeigt Maria und Lina (v.l.), wie der Bogen richtig geführt wird. Quelle: Nicole Hollatz

Innerhalb von wenigen Nachmittagen beamte sie sich im Halbstundentakt durch 30 verschiedene Schülerhaushalte, beschreibt sie. „Die Eltern haben sich mächtig ins Zeug gelegt. Meist sitzt bereits ein erwartungsvolles Kind spielbereit vor der perfekt ausgerichteten Kamera.“ Mama und Papa spielen natürlich eine wichtige Rolle im Online-Unterricht. „Lose oder verstimmte Cellosaiten, die sonst von Lehrerhand eingestellt werden, spannen nun in der Not per Fernanweisung die Eltern. Ich bekomme ein Gefühl, dass wir gemeinsam alles schaffen“, freut sich Anna Kopperschmidt.

Wenn Hunde und Geschwister durchs Bild laufen

Neben dem erstaunlich gut funktionierenden Unterricht aus der Ferne gebe es auch immer wieder herzerwärmende Nebenszenen. „Hunde laufen durchs Bild oder werden mir stolz vor die Kamera gehalten. Neugierige Geschwister gucken in die Webcam, als wäre die Verbindung zum Mars hergestellt worden – und ein Cellounterricht findet komplett auf dem Kopf statt. Die Kamera der Familie lässt sich partout nicht anders einstellen“, erklärt sie amüsiert.

Auch Jessica Timmermann hat eine Lösung gefunden, mit ihren Tanzgruppen in Kontakt zu bleiben. Einmal in der Woche ist sie in der Wismarer Arbeitsstelle und nimmt in der Turnhalle Tanzszenen auf. Den Rest der Woche muss ihr Hausflur als Drehort herhalten. Gemeinsam mit ihren beiden kleinen Kindern werden Choreografien aufgenommen und an die entsprechenden WhatsApp-Gruppen verteilt. Eltern selbst nehmen dann Videos von ihren tanzenden Kindern auf und schicken diese zurück an Jessica Timmermann, die dann Tipps zu Korrekturen in der Haltung gibt.

Tanzpädagogin Jessica Timmermann Quelle: Nicole Hollatz

Etwa 600 Schüler nutzen Online-Unterricht

„Für die Lehrkräfte ist es ein deutlicher Mehraufwand, aber das Angebot wird sehr gut angenommen“, freut sich Hartwig Kessler. Etwa 1800 Schüler zählt die Kreismusikschule. Werden die etwa 200 Teilnehmer des Instrumentenkarussells und der musikalischen Früherziehung abgezogen, spricht er von knapp 50 Prozent, die den Online-Einzelunterricht in Anspruch nehmen. Mehr als 600 Schüler nutzen das Angebot – mit steigender Tendenz. „Die Eltern zeigen sich sehr dankbar, dass ihren Kindern mit dem Musikunterricht wieder Struktur im Alltag gegeben wird und sie in das vertraute System eingebunden werden“, sagt Hartwig Kessler.

Nur eines fehlt trotz allen Fortschritts: das gemeinsame Musizieren. Ensembles dürfen sich nach wie vor nicht treffen und proben. „Wir haben auch noch kein Datum, wann der Einzelunterricht wieder wie gewohnt starten darf“, bedauert Hartwig Kessler. „So bleibt vielerorts in diesen Wochen auch in der Musikschule eine Sehnsucht und die Vorfreude auf das, was keine digitale Lösung der Welt ersetzen kann: der persönliche Kontakt zwischen Menschen im kreativen Miteinander“, umschreibt es Anna Kopperschmidt.

Personal Die Kreismusikschule mit seinen Arbeitsstellen in Grevesmühlen und Wismar arbeitet mit 22 Angestellten und 50 Lehrkräften auf Honorarbasis. Die Angestellten geben im Rahmen ihrer Möglichkeiten Online-Unterricht und unterstützen zudem die Kreisverwaltung – unter anderem an der Informationshotline, die in der Corona-Krise geschaltet worden ist.

Von Jana Franke