Wegen Corona-Krise: Stadtfest in Dassow ist abgesagt

Bis zuletzt haben Dassower gehofft, dass das Heimat- und Vereinsfest doch noch stattfinden kann. Jetzt steht aber endgültig fest: Erstmals seit der Premiere im Jahr 1997 fällt es aus – wegen der Corona-Pandemie. Das haben die Stadtvertreter am Dienstagabend beschlossen.

Die Entscheidung zeichnete sich unlängst bei einem Treffen des Ausschusses für Soziales, Bildung, Kultur und Tourismus der Stadt Dassow ab. Zwar sprachen sich zwei Dassower dafür aus, das Fest wenn möglich zu feiern, fünf sahen aber keine Chance mehr für eine ansprechende Veranstaltung in diesem Jahr.

Bürgermeisterin sagt: „Es ist schade.“

„Es ist schade. Für uns war es immer ein großes Ereignis“, sagt Bürgermeisterin Annett Pahl ( SPD). Das Heimat- und Vereinsfest sei in jedem Jahr nicht nur eine gute Gelegenheit für Vereine und Institutionen, sich vor vielen Menschen zu präsentieren. Es sei auch eine beliebte Möglichkeit für Einwohner und Besucher von Dassow, sich zu treffen, und „es ist eine schöne Tradition.“ Auch ehemalige Dassower würden gerne mitfeiern.

Sehr beliebt beim Heimat- und Vereinsfest in Dassow sind Attraktionen für Kinder. Quelle: Jürgen Lenz

Annett Pahl erläutert, unter den derzeitigen Corona-Abstandstands- und Hygienebeschränkungen sei es nicht möglich, ein Heimat- und Vereinsfest vorzubereiten, wie Einheimische und Besucher es aus den vergangenen Jahren kennen. Auch sei derzeit nicht klar, welche Einschränkungen am geplanten Termin gelten. Das Fest sollte am ersten Wochenende im September steigen. Die Kulturbeauftragte Andrea Hinrichs startete Anfang des Jahres mit den Vorbereitungen. Ein Koordinationstreffen von Vereinen musste dann aber wegen der Corona-Pandemie ausfallen.

Viele Dassower zeigen Verständnis für die Absage

Der Heimatverein Dassow hat das Fest 1997 ins Leben gerufen. Marianne Thoms, heute Ehrenvorsitzende des Heimat- und Tourismusvereins, erinnert sich: „Wir haben auf der Straße getanzt. Die Leute waren begeistert.“ Was hält sie von der Absage in diesem Jahr? „Ich finde es traurig, aber es ist leider nicht zu ändern. Gesundheit geht vor.“ Das gelte besonders für die älteren Menschen, die zur Corona-Risikogruppe gehören, erklärt die 80-Jährige. Sie berichtet, dass viele Dassower wieder gerne feiern würden, aber einsehen, dass das diesmal nicht möglich ist. „Viele haben Verständnis für die Entscheidung“, berichtet Marianne Thoms. Sie ist zuversichtlich: „Das Heimat- und Vereinsfest wird nächstes Jahr wieder stattfinden.“

Ein Höhepunkt der Heimat- und Vereinsfeste in Dassow war 2004 der Auftritt der Volkstanzgruppe Spararats aus der lettischen Partnerstadt Grobina. Quelle: Jürgen Lenz

In den letzten Jahren nutzte die Stadt Dassow ihr Heimat- und Vereinsfest dazu, Einwohner für ihr ehrenamtliches Engagement zu ehren. Das will sie nach Auskunft von Annett Pahl auch in diesem Jahr machen – an einem Tag. Eine Feier zum Jubiläum „30 Jahre deutsche Einheit“ am 3. Oktober könnte die passende Gelegenheit sein. Es wäre eine kleinere Veranstaltung als das Heimat- und Vereinsfest, dem größten Event in Dassow.

Hoffnung auf Fest zum 30. Jahrestag der deutschen Einheit

Denkbar ist, dass am 3. Oktober wieder Touristen aus anderen Bundesländern für einen Tag nach Dassow fahren dürfen. Derzeit sind Tagesausflüge nach Mecklenburg-Vorpommern nicht erlaubt. Wann die Schweriner Landesregierung die Regeln für Urlauber lockern wird, ist derzeit nicht bekannt.

Großveranstaltungen verboten Bis 31. August sind in Mecklenburg-Vorpommern alle Veranstaltungen mit über 200 Menschen in geschlossenen Räumen und über 500 Teilnehmern unter freiem Himmel untersagt – also bis wenige Tage vor dem geplanten Heimat- und Vereinsfest in Dassow. Das Verbot gilt unabhängig von der Zahl der Besucher für alle Volksfeste, größere Sportveranstaltungen mit Zuschauern, größere Konzerte, Festivals, Dorf-, Stadt-, Straßen-, Wein- und Schützenfeste. So schreibt es eine Verordnung der Landesregierung zum Schutz vor dem neuartigen Coronavirus vor. Ob die Verbote nach dem 31. August weiter gelten werden, steht noch nicht fest.

Die Bürgermeisterin sagt, der Sozialausschuss werde sich nach den Sommerferien mit dem Vorschlag befassen, Dassower am 3. Oktober zu ehren. Vielleicht herrsche dann mehr Klarheit, welche Einschränkungen im Herbst zu erwarten sein werden und welche eventuell nicht mehr.

Von Jürgen Lenz