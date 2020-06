Wegen Corona: Reisebüro in Grevesmühlen macht dicht

Grevesmühlen

„Irgendwann fällt man hin, ohne wieder aufzustehen“, bedauert André Maise. 1996 eröffnete er sein Reisebüro „Reiseland Reisefieber“ in Grevesmühlen. Nach 24 Jahren sind die farbigen Urlaubskataloge aus den Regalen verschwunden und seine stets gute Laune einer traurigen Mine gewichen. Die Tourismusbranche ist in den vergangenen Wochen und Monaten durch Corona zum Erliegen gekommen und somit sein Traum vom eigenen Reisebüro zerstört.

Seit März keine Einnahmen

„Ich habe seit März keine Einnahmen mehr“, erklärt André Maise. Die Arbeit ist aber nicht weniger geworden: Stornierungen. Rückerstattungen für die zahlreichen Pauschalreisen, die abgesagt wurden. Dann die für ihn unverständlichen Geschäftspraktiken der Reiseveranstalter, die ihren telefonischer Support abklemmten und die Bearbeitung der Mails hinauszögerten. Das zog Beschwerden von Kunden nach sich, die Rechtsanwaltsschreiben an ihn als Reisevermittler rausschicken ließen.

Die staatliche Soforthilfe von 9000 Euro war der berühmte Tropfen auf den heißen Stein und rettete den Unternehmer nur bis Anfang Mai. Er sei kopflos und seine geliebte Tätigkeit nur noch deprimierend gewesen, sagt er. Am Ende stand der 54-Jährige vor der Entscheidung: entweder Kreditfinanzierung oder Geschäftsaufgabe. „Aber im fortgeschrittenen Alter nehme ich dafür aber keinen Kredit mehr auf“, meint er.

Schließung zum 30. Juni

Somit räumt er nun sein Reisebüro leer. Offiziell zum 30. Juni ist es abgemeldet. Wie es mit den bereits vorhandenen Buchungen nach dem Stichtag weitergeht, wird ihm in den nächsten Wochen mitgeteilt, sagt er. Die Kunden werden entsprechend informiert. Bis Jahresende ist er weiterhin unter der Mail-Adresse info@reisefieber-gvm.de zu erreichen.

„Die Entscheidung zu schließen fiel mir schwer. Es tut mir für meine Angestellte, für die Grevesmühlener und die langjährigen, treuen Kunden leid“, betont er. Ebenso bedauere er, dass er den Sportverein Blau-Weiß Grevesmühlen und den Grevesmühlener Carneval Club nicht mehr sponsern kann.

Seit 1991 arbeitet der Börzower in der Touristikbranche. Mehrere Krisen durchlebte er: Wirtschaftskrise, Rinderwahn, Vogelgrippe, der Anschlag auf das New Yorker World Trade Center und die Thomas Cook-Pleite, um nur einige zu nennen. Aber in der Form wie jetzt habe er noch keine erlebt. „Die anderen Krisen waren irgendwie zu händeln und für die Urlauber gab es Urlaubs-Alternativen“, erklärt André Maise. Das ist in Corona-Zeiten nicht möglich gewesen. „Kurzarbeit. Arbeitslosigkeit. Urlaub nehmen, um die Kinder zu betreuen, die nicht in Kita oder die Schule konnten. Dann ist der Urlaub das Erste, woran die Kunden sparen“, umschreibt er.

Marita Bohnhoff vom Reisecenter Holiday in Grevesmühlen verzeichnete viele Stornierungen und Umbuchungen. "Aber so langsam geht es wieder aufwärts", freut sich die 61-Jährige. Quelle: Jana Franke

Corona verunsichert Reiselustige

Dass die Kunden verunsichert und zurückhaltend sind, erlebt auch Marita Bohnhoff vom „Reisecenter Holiday“ in Grevesmühlen. Auch die 61-Jährige hatte viel Arbeit mit Stornierungen und Umbuchungen. Leider erlebt sie – auch, wenn es einzelne Ausnahmen sind –, dass Kunden mit unlauteren Mitteln arbeiten, um die Stornogebühren zu sparen, die im Durchschnitt bei zehn bis 20 Prozent des Reisepreises liegen. Sie erzählt von Versuchen, mit Krankheitsfällen, die der Arzt aber nicht nachweist, vom Vertrag zurückzutreten. „Ich bin wirklich für jedes Problem da und helfe gern, aber ich lasse mich nicht ausnutzen“, sagt sie.

Denen, die für Herbst eine Reise gebucht haben, gibt Marita Bohnhoff mit auf den Weg: abwarten. „Niemand kann in die Glaskugel gucken und letztlich leben wir alle von Woche zu Woche“, verdeutlicht sie. Bis 30 Tage vor Reiseantritt können die Kunden stornieren, ohne eine große Summe zu verlieren. Wenn der Veranstalter von sich absagt, zahlen die Kunden keine Stornogebühren.

Mit den Lockerungen der Corona-Regeln erlebt die Grevesmühlenerin, deren Reisebüro am 1. Juli 20 Jahre besteht, wieder einen leichten Anstieg von Buchungen – vor allem für Reisen innerhalb Deutschlands und nach Dänemark. „Es ist ein kleiner Lichtblick in der schweren Zeit“, sagt sie.

Reisebüros : zukunftsfähiges Modell?

Den Schritt von André Maise bedauert die Unternehmerin sehr. „Es war eine gesunde Konkurrenz und wir haben uns oft ausgetauscht“, erklärt sie. Mit gemischten Gefühlen blickt sie auf die Zukunft aller Reisebüros. So geht es auch André Maise. „Ich befürchte, dass sie kein zukunftsfähiges Modell mehr sind. Auch das führte zu meiner Entscheidung, mein Geschäft zu schließen“, erklärt er. Viele Veranstalter würden sich nun digitaler aufstellen und damit die Reisebüros überflüssig machen.

Mit vier Berufsabschlüssen, einem Studium mit Betriebswirtschaftslehre im Nebenfach und insgesamt drei Sprachen, die er neben Deutsch beherrscht – Russisch, Spanisch und Englisch – , hofft er, beruflich wieder Fuß fassen zu können. „Wenn ich alles abgewickelt habe, nehme ich mir aber erst eine zweimonatige Auszeit“, gesteht er. Selbstständig machen möchte sich André Maise nicht mehr. „Ich habe im Leben schon öfter kämpfen müssen“, bemerkt er. Er ist im Waisenhaus aufgewachsen, durfte zu DDR-Zeiten kein Abitur machen und der Start in die Selbstständigkeit in den 1990er-Jahren verlief etwas holprig. „Irgendwann ist keine Kraft mehr da zum Kämpfen“, umschreibt er. „Irgendwann fällt man hin. Aber ich werde 2021 beruflich wieder aufstehen.“

Von Jana Franke