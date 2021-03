Wegen Corona: SV Blau-Weiß Grevesmühlen denkt über Beitragserstattung nach 

Grevesmühlen

Der SV Blau-Weiß Grevesmühlen denkt darüber nach, möglicherweise einen Teil der gezahlten Jahresbeiträge an die Mitglieder zurückzuzahlen. In einem Brief an die Sportler teilt der Vorstand mit, dass Ende des Jahres Bilanz gezogen werden solle und dann die Überschüsse ausgezahlt werden könnten. Wie hoch die Auszahlung sein könnte lässt sich derzeit schwer abschätzen. Der Vorstand spricht in dem Schreiben von rund 30 Prozent der gezahlten Beiträge, die nach ersten Schätzungen ausgezahlt werden könnten.

Stillstand im Vereinsleben

Daniel Voigt, Vorsitzender des SV Blau-Weiß Grevesmühlen Quelle: Dirk Hoffmann

Hintergrund ist der Stillstand im Vereinsleben durch die Corona-Pandemie. Seit mittlerweile einem Jahr gibt es weder Wettkämpfe noch Veranstaltungen oder einen geregelten Trainingsbetrieb, Lediglich im Sommer 2020 lief der Vereinssport langsam wieder an, seit Herbst jedoch ist wieder Schluss. Ob es am Jahresende tatsächlich zu einer Auszahlung kommt, werde sich zeigen“, betont Daniel Voigt, der Vorsitzende des Vereins, der rund 750 Mitglieder zählt. „Fest steht im Moment noch nichts, aber wir werden Ende des Jahres sehen, wie die Finanzen aussehen.“

10,50 Euro pro Monat für Erwachsene

Dabei ist der Verein finanziell nicht gerade auf Rosen gebettet. Eigentlich sollte es auf der letzten Mitgliederversammlung, die Ende 2020 geplant war und aufgrund der Pandemie verschoben werden musste, auch um eine moderate Anhebung der Beiträge für die Mitglieder gehen. Der SV Blau-Weiß gehört mit 10,50 Euro pro Monat für Erwachsene und 7,50 Euro für Kinder unter 14 Jahre zu den Vereinen mit den niedrigsten Gebühren. Weil allerdings die laufenden Kosten für Personal, Hallenmiete etc stetig gestiegen sind, hatte der Vorstand eine neue Beitragsordnung ins Spiel gebracht. Ob und wann darüber entschieden wird, ist noch unklar.

Kassensturz am Jahresende

Dass der Verein nun ankündigt, darüber nachzudenken, den Mitgliedern einen Teil der Beiträge zurückzuzahlen, hänge damit zusammen, dass zwar Fixkosten nach wie vor anfallen würden, das aber die Aufwendungen für Schiedsrichter, Spiel-, Wettkampf- und Trainingsbetrieb sowie die Aufandsentschädigungen für die Übungsleiter entfallen. „Was das am Ende ausmacht, werden wir nach dem Kassensturz sehen“, so Daniel Voigt.

Von Michael Prochnow