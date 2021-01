Schlagsdorf

20 Jahre lang war das große über drei Tage andauernde Hallenfußballturnier in der Schlagsdorfer Sporthalle nicht wegzudenken. Immer wieder mal umbenannt, aber stets ein Zuschauermagnet bleibend, bewarben sich bis zu 24 Mannschaften um den Sieg.

Selbst im vergangenen Jahr, wenige Tage vor dem offiziellen Bekanntwerden der Pandemie, fand ein Turnier im Kleinformat statt – wenn auch nicht in Schlagsdorf. Der geplante Hallenneubau im Ort war so weit fortgeschritten, dass das Turnier nach Wahrsow bei Herrnburg verlegt wurde. Erst in diesem Jahr, also beim möglicherweise 22. Turnier in Folge, ist das Turnier erstmals komplett abgesagt worden.

Anzeige

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

22. Auflage im Jahr 2022

„Vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Immerhin sagt die Jahreszahl dann auch gleichzeitig, welches Turnier wir gerade haben. Denn 2022 soll es auf jeden Fall die 22. Auflage dieses Turniers geben“, sagt Sebastian Krüger. Er organisierte zusammen mit Heino Lerbs und Frank Ditschke das vergangene Turnier und muss nun auf eine Fortführung warten.

„Immerhin soll das Team Nikolaus seinen Titel verteidigen müssen. Es muss also weitergehen“, sagt Sebastian Krüger motiviert, auch nach der Pandemie wieder zu einem Hallenfußballturnier einzuladen. Dann allerdings in dem nagelneuen Bau der Schlagsdorfer Halle, der für 2,7 Millionen Euro entstanden ist. Hier können die Gäste die Spiele jetzt sogar von einer Empore aus begutachten und Beifall für ihre Mannschaft spenden. „Natürlich freuen wir uns, dann auch in der neuen Halle zu spielen. Das wird dann wieder etwas ganz Besonderes. Und vielleicht können wir nahtlos an die vielen erfolgreichen und spannenden Turniere anknüpfen“, sagt Krüger.

Auch Ex-Profi Marcel von Walsleben-Schied (2. v. r.) schaute bereits beim Schlagsdorfer Turnier vorbei. Organisator Sebastian Krüger (r.), Moderator Heino Lerbs (l.) und SGS-Legende Jens Strohschein luden die Kicker ein. Quelle: Maik Freitag

Am Freitag und am Sonnabend gab es immer insgesamt drei Vorrunden mit jeweils acht Mannschaften. Am Sonntag startete dann das Finale mit den besten zehn Teams der Vortage. Mannschaften, wie der FC Schönberg, das Team Gadebusch, der FSV Utecht, die SG Carlow oder das Team Nikolaus, konnten sich bisher in die Siegerliste eintragen. Wer in gut einem Jahr antreten wird, bleibt abzuwarten.

Von Maik Freitag