Grevesmühlen

Die für das Wochenende geplante Schau des Rassegeflügelzuchtvereins Grevesmühlen kann jetzt doch nicht stattfinden. „Die 2G-plus-Regelung können wir nicht kontrollieren. Das ist zu viel Aufwand für uns“, sagt Peter Krull, der die Zuchtausstellung organisiert hatte. Sie wäre ohnehin eingeschränkt gewesen, weil aufgrund der Geflügelpest lediglich tauben hätten gezeigt werden können.

Wegen der aktuellen Infektionslage sagen die beiden Herricht-und-Preil-Doubles Peter Ulrich Greve und Torsten Renzow ihre Auftritte in Grevesmühlen ab. Sie erklären: „Nur so können wir die Verbreitung von Corona vermeiden, auch wenn uns die Absage sehr leid tut.“ Die Humoristen wollten am 26., 27. und 28. November das Publikum im Café Kaffeebrenner unterhalten. Sie kündigen an, dass Eintrittskarten im Café Kaffeebrenner zurückgegeben werden können. Dort bekommen Käufer den Preis erstattet.

Die Kreismusikschule „Carl Orff“ verschärft ihre Zugangsbeschränkungen für die traditionellen Weihnachtskonzerte in den Gymnasien in Grevesmühlen, Schönberg, Neukloster, Herrnburg und Wismar. Wie sie am Donnerstag ankündigte, gilt vor dem Hintergrund der nun geltenden Verordnungen die 2G-Regel: In die Konzerte darf nur, wer entweder geimpft oder genesen ist und sich zusätzlich testen lässt. Gültig sind Zertifikate aus Testzentren und vor Ort unter Aufsicht durchgeführte Selbsttests. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre benötigen nur einen tagesaktuellen Test. Wegen der Sicherheitsmaßnahmen und einer begrenzten Anzahl an Plätzen müssen sich Besucher der Konzerte per Mail unter info@kms-nwm.de anmelden. Die Kreismusikschule ermöglicht Tests vor Ort. Die Termine der Weihnachtskonzerte: 28. November 17 Uhr Grevesmühlen, 5. Dezember 15 Uhr Schönberg und Gadebusch, 12. Dezember ebenfalls 15 Uhr Herrnburg und Wismar. Eintrittspreis: fünf Euro, Jugendliche bis 14 Jahre drei Euro, Kinder bis sieben Jahr frei. Die Preise gelten auch für das Konzert in der Stadthalle in Neukloster am 28. November ab 17 Uhr.

Von Jürgen Lenz und Malte Behnk