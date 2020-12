Grevesmühlen

Neues Jahr, neues Datum: Die Stadtfestwoche in Grevesmühlen wird im kommenden Jahr vom Frühsommer in den August verlegt. Vom 12. bis zum 18. August soll die Festwoche stattfinden. Grund dafür ist die Jugendweihe im Frühsommer, der für die Durchführung verantwortliche Verein hatte den 12. Juni 2021 dafür vorgesehen – an diesem Tag wäre der Höhepunkt des Stadtfestes gewesen.

Weil etliche Familien in den vergangenen Wochen daran scheiterten, Räume und Catering für die Jugendweihe zu buchen, kochte das Problem hoch. Denn am Stadtfestwochenende setzen Restaurants und Versorger eher auf die Besucher des Events als auf geschlossene Gesellschaften. Erste Gespräche zwischen Stadt und Jugendweiheverein verliefen ergebnislos im Sand. Doch nun gibt es eine Lösung. „Wir verlegen das Stadtfest in den August“, verkündet Bürgermeister Lars Prahler.

Anzeige

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Keine Konkurrenzveranstaltungen Mitte August

Mit dem neuen Datum würde die Stadt allerdings nicht klein beigeben, so der Bürgermeister. „Vielmehr war das der Beschluss im Stadtfestkomittee und die beste Lösung für alle Seiten.“ Denn am 14. August gehe man sämtlichen Konkurrenzveranstaltungen aus dem Weg. „An dem Wochenende ist in Wismar nichts geplant, auch Rehna hat keine Veranstaltungen, so dass wir in Ruhe feiern können“, so Prahler.

Lesen Sie auch: Für eine sichere Saison 2021: Großer Umbau beim Piraten-Open-Air in Grevesmühlen

Zum ersten Mal überhaupt findet damit das Grevesmühlener Stadtfest nach den Sommerferien statt. Der Vorschlag war übrigens schon mehrfach diskutiert worden, hatte aber nie eine Mehrheit gefunden. Nun allerdings war aufgrund der geplanten Jugendweihefeiern eine Lösung gefragt. Und die wurde im Rahmen des Festkomittees gefunden.

Das sind die Nachteile der Verlegung

Während sich Familien mit schulpflichtigen Kindern über die Verlegung in den August freuen, gibt es allerdings bei anderen Einwohnern der Region lange Gesichter. Denn die Zeit außerhalb der Schulferien ist Hochsaison für alle Reiselustigen, die nicht auf die Ferien angewiesen sind. Dann ist es nicht nur deutlich leerer in den Hotspots, es ist auch deutlich billiger. Somit dürften einige Grevesmühlener das Stadtfest 2021 verpassen.

Das sind die Vorteile

Für die Planer des Stadtfestes bringt der August vor allem jenen Vorteil, dass Händler, Caterer und Schausteller an diesem Wochenende keine anderen Verpflichtungen in der Region haben. So ist es deutlich einfacher, Musiker, Techniker, Händler und Veranstalter zu finden, die den Rahmen für das Stadtfest bilden.

Freuen dürfen sich die Grevesmühlener zudem auf den ersten Umzug nach dann mehr als drei Jahren. Denn 2019 fiel der Umzug, einer der größten in Mecklenburg mit mehr als 1000 Teilnehmern übrigens, aufgrund eines Unwetters aus, 2020 wurde das Stadtfest wegen Corona abgesagt, so dass der letzte Umzug 2018 stattgefunden hat.

Von Michael Prochnow