Grevesmühlen/Wismar

Fast täglich ändert sich die Lage, was die Auflagen in Sachen Corona betrifft. Die Infektionszahlen steigen, ebenso wie die Auslastung der Krankenhäuser. Nordwestmecklenburgs Landrat Tino Schomann (CDU) äußert sich im Interview zur aktuellen Lage und den bevorstehenden Maßnahmen.

OZ: Wie geht es Ihnen?

Tino Schomann: Soweit ganz gut, aber wenn man wie ich zuhause Kinder hat, dann kommt man an Erkältungskrankheiten nicht vorbei.

OZ: Sind Sie gegen Covid 19 geimpft?

Schomann: Ja, die Impfung schützt ja nicht nur mich, sondern auch die Menschen um mich herum. Und sobald der Schnupfen weg ist, werde ich auch die Grippeschutzimpfung machen lassen.

OZ: Wie gut ist der Landkreis auf Corona vorbereitet?

Nordwestmecklenburgs Landrat Tino Schomann (CDU) im Liveinterview mit der OZ. Quelle: Christoph Wohlleben

Schomann: Wir haben im Sommer im Auftrag des Landes die Zahl der Impfzentren zurückgefahren. Inzwischen schlägt die vierte Welle mit voller Wucht zu, und ich fürchte, dass das in einem Ausmaß passieren wird, das wir so nicht kennen. Wir werden jetzt vor allem die mobilen Impfteams verstärken.

OZ: Wie viele gibt es?

Schomann: Aktuell haben wir zwei Teams, eins an der Hochschule in Wismar im dortigen Impfzentrum. Ein zweites, das täglich an vier Standorten im Landkreis unterwegs ist. Das wollen wir ausbauen auf insgesamt sechs mobile Teams, so dass wir deutlich mehr Menschen impfen können. Denn die Zahl der Impfwilligen steigt täglich, das merken wir.

OZ: Reicht dafür das Personal des Landkreises?

Schomann: Nein, wir allein können das nicht stemmen. Denn es gibt auch noch andere Baustellen, ich nenne da nur die Geflügelpest, die unseren Landkreis erreicht hat, die Fälle von Schweinepest im Landkreis Rostock beschäftigen auch uns. Deshalb haben wir ein Amtshilfeersuchen bei der Bundeswehr gestellt. Wir haben auch bereits die Zusage, dass wir Personal von der Bundeswehr bekommen werden sowohl für die Impfteams als auch bei der Quarantänebetreuung.

OZ: Wann werden die Leute hier eintreffen?

Schomann: Das soll Ende November beginnen.

OZ: Zu jedem Impfteam gehört ja auch ein Arzt, woher kommen die zusätzlichen Mediziner?

Schomann: Durch das Honorar, das wir für die Ärzte zahlen, gibt es genügend Personal für diese Stellen. Das sind teilweise Mediziner aus anderen Bundesländern, die uns hier in dieser Situation verstärken.

OZ: Wie sind die kreiseigenen Einrichtungen wie beispielsweise die Schulen auf die vierte Welle vorbereitet?

Schomann: Wir haben das Förderprogramm des Landes in den vergangenen Monaten genutzt, um zum Beispiel die Schulen umzurüsten. Unter anderem haben wir 400 CO²-Messgeräte angeschafft für die Klassenräume und zusätzlich abgefragt, wo Stoßlüftungen nicht möglich sind weil zum Beispiel die Fenster zu klein sind. Dafür haben wir 20 Luftreinigungsgeräte angeschafft.

OZ: Gibt es genügend Tests und Masken an den Schulen?

Schomann: Nach meiner Kenntnis gibt es ausreichend Tests an den Schulen, das Thema Masken war ja ein Problem. Heute hat der Landkreis mit der Verteilung begonnen. Wir haben jedoch gegenüber dem Land deutlich gemacht, dass das keine Lösung sein kann, dass die Landkreise diese Aufgabe übernehmen, denn das ist Sache des Landes. Aus Schwerin kam aber bereits das Signal, dass sich die Situation verbessern werde.

OZ: Das alles kostet Geld. Es gab unter ihrer Vorgängerin einen Sonderfonds Corona, wo kommt heute das Geld für Corona her?

Schomann: Beim Land heißt das Corona-Schutzfonds, bei uns heißt die Haushaltsstelle einfach Corona, durch den Kreisausschuss wurde die Summe auf 700 000 Euro aufgestockt. In diesem Rahmen können wir uns bewegen. Davon werden die mobilen Teams und die Impfstützpunkte bezahlt, was wir aber auch dem Land in Rechnung stellen. Es gibt beim Thema Rechnungen noch einigen Diskussionsbedarf zwischen Land und Landkreisen. Aber im Moment, das sage ich ganz deutlich, geht es nicht ums Geld, sondern darum, dass wir die Krise bewältigen. Um die Finanzen kümmern wir uns dann.

OZ: Welche Änderungen gibt es im Rahmen der Kontaktnachverfolgung?

Schomann: Der Landkreis Nordwestmecklenburg folgt damit einer Empfehlung des Robert Koch-Instituts, die bereits in vielen Kommunen und Gebietskörperschaften umgesetzt wird. Enge Kontaktpersonen werden nur noch in Ausnahmefällen durch das Gesundheitsamt kontaktiert. Stattdessen obliegt diese Aufgabe allen, die darüber informiert wurden, dass sie in engem Kontakt mit einer positiv auf das Corona-Virus getesteten Person standen. Unsere Allgemeinverfügung regelt, wie sich diese engen Kontaktpersonen verhalten müssen, insbesondere wenn sie weder geimpft noch genesen sind. So kann sich das Kontaktpersonenmanagement des Gesundheitsamtes auch bei steigenden Infektionszahlen auf Kontaktpersonen konzentrieren, die in Verbindung zu besonders gefährdeten Gruppen und zum Infektionsgeschehen in Gemeinschaftseinrichtungen stehen. Dazu zählen Schulen, Kitas, Horte, Heime, aber auch stationäre und ambulante Alten- und Pflegeeinrichtungen.

OZ: Das heißt, wer heute in Quarantäne ist, bekommt nicht mehr täglich einen Anruf vom Gesundheitsamt?

Schomann: Es gibt schon noch einen Anruf von unseren Mitarbeitern, denn es gibt natürlich auch viele Fragen der Betroffenen. Aber nicht mehr täglich.

OZ: Noch sind etliche Weihnachtsfeiern, Weihnachtsmärkte und Adventsfeiern geplant, auch Silvester steht vor der Tür. Was sagen Sie dazu? Sollen diese Veranstaltungen stattfinden?

Schomann: Ich wollte mit den Mitarbeitern der Kreisverwaltung eigentlich mit einem Adventskaffee in die Zeit starten, aber das habe ich aufgrund der aktuellen Situation abgesagt. Das Risiko ist mir zu groß im Innenbereich. Jeder sieht die Lage, die Krankenhäuser haben mehr als genug zu tun. Alles, was draußen stattfindet, ob Weihnachtsmärkte etc, das ist aus meiner Sicht machbar. Aber das muss jeder für sich entscheiden.

OZ: Inzwischen wird der Ruf nach einem Anspruch auf Homeoffice laut. Wie gehen Sie mit dem Thema um im Hinblick auf ihre Mitarbeiter?

Schomann: Für den Landkreis gibt es ein Hygienekonzept mit einem Ampelsystem, und entsprechend der Stufen gibt es Maßnahmen. Wir ermöglichen aktuell schon bis zu 40 Prozent der Zeit mobil zu arbeiten, bei den Mitarbeitern wo es möglich ist, denn nicht in jedem Bereich funktioniert das.

OZ: Was wünschen Sie sich von der neuen Landesregierung in Sachen Corona?

Schomann: Ich wünsche mir, dass die Verantwortlichen auf die Fachleute hören. Gefühlt haben derzeit 84 Millionen Experten in Deutschland. Wir müssen uns mehr auf die Aussagen der Fachleute beziehen und schneller handeln. Wir müssen loslegen.

OZ: Befürworten Sie eine Impfpflicht?

Schomann: Dazu habe ich gespaltenes Verhältnis, ich bin eher ein Freund der Aufklärung. Jedem muss die Verantwortung bewusst sein. Ich habe Menschen im Freundeskreis, die Corona hatten, sie waren nicht schwer erkrankt, aber einige von ihnen, die Mitte 30 sind, haben Langzeitfolgen. Ich finde es schwierig, eine Pflicht zum Impfen durchzusetzen, da halte ich mich zurück.

Von Jana Franke und Michael Prochnow