Wegen großer Nachfrage: Diese Schwimmkurse finden in Grevesmühlen statt

Grevesmühlen

Aufgrund der Coronakrise und der damit verbundenen Beschränkungen sind die Schwimmkurse im Grevesmühlener Freibad zunächst komplett abgesagt worden. Die DRK-Wasserrettung setzte alle Hebel in Bewegung, dass zumindest zwei Kurse stattfinden können. Doch die Nachfrage so groß war, sind noch zwei weitere in den Kalender mit aufgenommen worden.

Der erste Kurs findet vom 20. bis 24. Juli jeweils um 9 Uhr statt, Kurs 2 vom 20. bis 24. Juli jeweils um 17 Uhr. Ein weiterer Kurs ist vom 27. bis 31. Juli jeweils um 16.30 Uhr geplant. Nach den Sommerferien gibt es einen vierten Kurs: vom 17. bis 21. August jeweils um 17.30 Uhr.

Anmeldungen sind per Mail unter bernd.mickan@gmx.net oder jedes Wochenende direkt im Freibad möglich.

Von Jana Franke