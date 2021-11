Wegen steigender Infektionszahlen: Klützer Weihnachtsmarkt ist abgesagt

Der Weihnachtsmarkt in Klütz (Landkreis Nordwestmecklenburg) ist abgesagt. Wegen steigender Infektionstzahlen und zu befürchtender strengerer Regeln wollen die Organisatoren den Markt am 3. und 4. Dezember nicht durchführen. Sie erklären ihre Gründe.

Was wäre ein Weihnachtsmarkt ohne Weihnachtsmann? In Klütz muss der Markt aber in diesem Jahr ausfallen. Quelle: Archiv/Dirk Hoffmann