Grevesmühlen

Schlechte Nachrichten für die Grevesmühlener: Der Weihnachtsmarkt, oder vielmehr das vorweihnachtliche Straßenfest, wie das Event offiziell heißt, findet in diesem Jahr nicht statt. Zumindest nicht in der üblichen Form. Die Stadt und die Kirchengemeinden haben sich darauf verständigt, dass es die gewohnten Feierlichkeiten nicht geben wird. Aber es gibt Alternativen.

Adventsandacht am 29. November

Grevesmühlens Pastorin Maria Harder zu den Gottesdiensten an Heiligabend: „Natürlich müssten sich die Leute anmelden und ganz so viele Plätze wie in den vergangenen Jahren gibt es natürlich auch nicht.“ Quelle: Jana Franke

Anzeige

Wie Maria Harder, Pastorin der evangelischen Kirchengemeinde Grevesmühlen erklärt, werde es am 1. Advent, am Sonntag, 29. November, um 10.30 Uhr eine Ökumenischen Andacht in der Nikolai-Kirche geben. „Natürlich mit Abstand und unter den gebotenen Hygieneregeln, aber es wird nach dem derzeitigen Stand eine Veranstaltung geben.“ Geplant ist eine musikalische Andacht zum Advent. Der Ökumenischen Adventsmarkt in der Kirche, bei dem unter anderem Gestecke und andere weihnachtliche Dekorationen für einen guten Zweck verkauft wurden, fällt hingegen aus. Allerdings plant die Stadt eine kleine Alternative auf dem Marktplatz, wie in den vergangenen Jahren auch sollen dort einige Buden aufgestellt werden, die Vereine und Firmen tageweise nutzen können. „Ob das klappt, wissen wir noch nicht, aber wir haben eine entsprechende Anfrage an den Landkreis gestellt“, so Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler.

Buden auf dem Markt sollen aufgestellt werden

Das Angebot auf dem Markt wäre zwar nur ein schwacher Trost, aber immerhin ein Zeichen an die Grevesmühlener, dass nicht alles aufgrund von Corona unter den Tisch fällt. „Wir sind auch dabei, Ideen umzusetzen, die den Menschen in der Stadt zeigen, dass nicht alles ausfällt“, so Prahler. Spontankonzerte beispielsweise könnten dazugehören. „Aber wie gesagt, im Moment hängt alles davon ab, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt.“

Lesen Sie auch

Riesenstollen und Wurstkette trotz Corona

Bäcker und Fleischer, hier Jens Kock (vorn) und André Müller, sind seit Jahren für den Höhepunkt des Adventsmarktes verantwortlich. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Der Lebendige Adventskalender, bei dem an jedem Abend Privatleute, Vereine und Händler in der Innenstadt zum gemütlichen Treffen einluden, ist allerdings definitiv gestrichen. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, sei das aus Gründen der Hygiene und angesichts der Abstandsregelungen nicht umzusetzen. Was jedoch bleiben soll, ist eine Tradition in Grevesmühlen, die jedes Jahr zum Höhepunkt des Adventsmarktes zählt – der Riesenstollen und die Wurstkette. „Uns ist natürlich klar, dass es keinen Verkauf wie in den vergangenen Jahren auf dem Kirchplatz geben kann“, erklärt der Bürgermeister, der sich bereits mit einigen Protagonisten zusammengesetzt hat. „Aber wir wollen an der Tradition festhalten und vor allem die Spendenaktion am Leben erhalten.“ Denn traditionell geht ein Teil des Erlöses zugunsten der OZ-Weihnachtsaktion. Wie Lars Prahler mitteilt, gibt es einige Idee, wie der Verkauf in diesem Jahr trotz Corona und Abstandsregeln über die Bühne gehen könnte.

Gottesdienste an Heiligabend finden statt

Apropos Ideen: Die Gottesdienste an Heiligabend sind zwar noch eine Weile hin, aber die Planungen laufen bereits. Laut Maria Harder werde es – Stand heute – Gottesdienste an Heiligabend in Grevesmühlen geben. Geplant sind zwei Veranstaltungen am Nachmittag und eine weitere um 22 Uhr. „Natürlich müssten sich die Leute anmelden und ganz so viele Plätze wie in den vergangenen Jahren gibt es natürlich auch nicht“, so die Pastorin. Aber stattfinden sollen die Gottesdienste auf jeden Fall. Parallel dazu plant die Kirche Online-Übertragungen beziehungsweise Mitschnitte der Gottesdienste und des Krippenspiels zu veröffentlichen. „Wir werden das alles rechtzeitig im Dezember bekannt geben.“

Von Michael Prochnow